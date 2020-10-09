За майбутнє і Пропозиція. Лідери виборів - друзі та вороги Коломойського

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Місцеві вибори 25 жовтня можуть закріпити в українській політиці кілька відносно нових регіональних проєктів, які матимуть успіх у багатьох регіонах України.

Опитування останніх місяців показують, що вже готується до перемоги на виборах мерів у низці обласних центрів новачок перегонів "За майбутнє" Ігоря Палиці, який є соратником Ігоря Коломойського.

Так само і партія "Пропозиція" колишнього соратника, а тепер непримиренного суперника Коломойського - Бориса Філатова.

Гарний результат матимуть "Самопоміч", УДАР, "Наш край", "Блок Кернеса", "Рідний дім" та "Довіряй ділам", проте це будуть переважно успіхи одного міста чи однієї області.

Натомість проєкт соратників Коломойського може виграти вибори до кількох обласних рад, а "Пропозиція" - щонайменше у трьох найбільших містах країни.

Пропрезидентська партія "Слуга народу" може зазнати болісної поразки - не отримати жодної посади мера обласного центру. Хоча за спеціальним агрегованим рейтингом на виборах до обласних рад, який публікують соціологи, партія президента - все ще лідер електоральних симпатій.

Представники парламентських партій "Батьківщина", ЄС, ОПЗЖ та "Голос" також можуть не мати власних мерів у великих містах.

Експерти прогнозують, що "Слузі народу" доведеться йти на значні компроміси, щоб хоч якось брати участь в управлінні містами. Також провал на місцевих виборах може вплинути на коаліцію у Верховній Раді чи навіть призвести до зміни уряду.

"За Майбутнє"друзів Коломойського

Партію "За майбутнє" розвивають соратники Ігоря Коломойського.

Ігор Палиця, який фактично очолює партію, визнає, що є давнім другом Ігоря Коломойського. Він багато років очолював контрольовані олігархом підприємства та мав з ним бізнес у енергетичній сфері.

Телеканал Ігоря Коломойського "1+1" зараз активно просуває партію "За майбутнє". Так само, як Володимира Зеленського на президентських виборах і "Слугу народу" на парламентських.

Лідери "За майбутнє" є постійними гостями політичних ток-шоу на цьому телеканалі.

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Серед лідерів партії є також ексвласник "Буковелю" та колишній "укропівець" Олександр Шевченко і колишній заступник губернатора Коломойського в Дніпрі Святослав Олійник.

Аналіз опитувань по областях та найбільших містах показує, що партія може перемогти у кількох обласних центрах та отримати найбільші чи просто великі фракції.

"За майбутнє" зуміла зібрати власну групу у парламенті з правами фракції. Туди заманили впливових мажоритарників, які за своє життя змінили вже не один партійний прапор - від "Свободи" до "Партії регіонів". Найвідомішими з них є Віктор Балога, власник "Епіцентру" Олександр Герега, лідер болгарської громади Антон Кіссе та Антон Яценко.

Ігор Палиця вважається найвпливовішим політиком на Волині - там, згідно з опитуваннями, його партія лідирує. Так само вона намагається посилити вплив на Рівненщині.

Депутат та колишній представник Партії регіонів Віктор Бондар веде партію на Хмельниччині, а власник "Буковелю" Олександр Шевченко виводить її у лідери на Прикарпатті.

Команда Палиці залучила до своїх лав скандального, але популярного мера Черкас Анатолія Бондаренка, який наразі перемагає на мерських виборах і посилив рейтинг партії до обласної ради.

Колишній мер Полтави Олександр Мамай, який вигравав вибори в 2010 та 2015 роках, також долучився до "За майбутнє". Він має непогані шанси на перемогу попри те, що міська рада відправила його у відставку в 2018 році.

ВВС News Україна звернулась за коментарем до Ігоря Палиці щодо місцевих виборів і стратегії партії після них. Проте у його пресслужбі пояснили, що остерігаються давати коментарі перед виборами представникам іноземних ЗМІ, аби їх не звинуватили в агітації за допомогою іноземних громадян та організацій.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Мер Черкас Анатолій Бондаренко навесні конфліктував із Володимиром Зеленським через карантинні обмеження в місті

Останніми тижнями українські експерти все більше говорять, що "Слуга народу" буде змушена домовлятися про співпрацю із "За майбутнє" в регіонах.

Група в парламенті нібито може спробувати увійти до коаліції у Верховній Раді й отримати високі посади в уряді. У такому розкладі Ігорю Палиці навіть пророкують посаду прем'єр-міністра.

Сам Палиця в останньому інтерв'ю "Українській правді" вказував, що місцева кампанія - "це старт на Верховну Раду, без парламенту в цій країні нічого не зробиш".

Публічно він каже, що нинішню Раду треба переобирати достроково, щоб вже у новій його партія брала участь у формуванні коаліції.

На уточнення журналістів, чи нинішня група "За майбутнє" може долучитись до "Слуги народу" вже у нинішньому скликанні, відповів двозначно.

"Я не переконаний, що наша група погодилась би на коаліцію, навіть якби була така пропозиція", - запевнив Палиця.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ігор Палиця веде фактично прем'єрську рекламну кампанію як всеукраїнського лідера. Тому експерти припускають, що Ігор Коломойський хоче допомогти йому очолити уряд

Наразі у Верховній Раді існує монобільшість "Слуги народу", проте останнім часом фракції дедалі складніше самостійно ухвалювати рішення.

Якщо у фракції стане менше 226 депутатів, то треба буде створювати формальну коаліцію або ж за 30 днів президент отримає можливість розпустити парламент.

Однак це право, а не обов'язок президента. Нинішні рейтинги вказують, що "Слуга народу" точно не отримає більшість у Раді на перевиборах, адже зараз всього на 5-7% випереджає найближчих конкурентів з ЄС та ОПЗЖ.

Петро Порошенко в умовах фактичної відсутності коаліції просто шукав голоси на кожне окреме голосування, а Зеленський одразу після перемоги скористався цим і розпустив Раду.

"Пропозиція" проти Коломойського

Ще кілька давніх соратників Ігоря Коломойського створили партію "Пропозиція", яка залучила частину чинних мерів великих міст і претендує на перемогу одразу в 4-5 обласних центрах.

Проєкт розвиває мер Дніпра Борис Філатов та відомий бізнесмен Геннадій Корбан. Обидва у минулому були досить близькими до Коломойського, проте пересварились і зараз не добирають слів, коли говорять про олігарха.

Філатов навіть хоче називати одну з вулиць у місті "тупік Коломойського" й постійно нарікає на інформаційні атаки проти нього з боку каналу "1+1".

Ще в 2015 році вони були в одній команді партії УКРОП, і Коломойський допомагав перемогти Філатову на мерських виборах у Дніпрі.

З того часу частина УКРОПу опинилась у "Слузі народу", а інші перейшли до "За майбутнє".

Борис Філатов має давній конфлікт з командою Володимира Зеленського, скаржиться на політичне переслідування з боку правоохоронців й зараз критикує президентську партію.

Ще навесні пан Філатов казав, що мери мають об'єднатись, щоб протистояти наступу центральної влади на місцеве самоврядування.

Автор фото, Борис Філатов

Домовитись з Віталієм Кличком чи Андрієм Садовим не вийшло, але частину мерів таки залучили.

Зокрема, під крило "Пропозиції" пішов керівник Житомира Сергій Сухомлин, який має шанси виграти мерські вибори вже в першому турі й отримати більшість у міськраді.

Мер Кропивницького Андрій Райкович також може виграти у першому турі й завести фракцію "Пропозиції", яка буде найбільшою.

Керівник Миколаєва Олександр Сенкевич з брендом "Пропозиції" і великим відривом лідирує на мерських перегонах, але швидше за все вийде до другого туру з кандидаткою від "Слуги народу". Президентська і мерська партії мають однакові рейтинги до міської ради.

Нещодавно звільнений мер Чернівців Олексій Каспрук також долучився до "Пропозиції". Він ділить перше місце у рейтингу на міського голову і може вийти до другого туру, а також завести фракцію у міську раду.

Мер Черкас спочатку приходив на партійне зібрання до "Пропозиції", але врешті опинився у "За майбутнє".

Сам Борис Філатов лідирує на мерських перегонах, але змушений буде позмагатись за крісло у другому турі.

Проте головне питання до проєкту "Пропозиція", чи збережеться він після місцевих виборів й чи вдасться перетворити його на загальноукраїнський проєкт.

Борис Філатов наполягає: партія розвивається з прицілом на наступні парламентські вибори.

"Ми плануємо брати участь у парламентських виборах і під це створювали партію", - розповів пан Філатов ВВС News Україна. Хоча наполягає, що мери облцентрів, які переможуть, балотуватись у парламент не будуть.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Колишній близький соратник Коломойського Геннадій Корбан зараз займається проєктом "Пропозиція"

За словами Філатова, у них в партії горизонтальний принцип управління, тобто кожен відповідає за свою територію і формуватиме більшість та політичні союзи на свій розсуд.

Тому нав'язувати, з ким домовлятись і від якої партії брати секретаря міськради, не будуть. Так само і фінансування кожен шукає собі сам.

Він обіцяє, що жодних союзів зі "Слугою народу" у Дніпрі не буде, але за інших не відповідає.

Сам Філатов хоче перемогти у першому турі й мати свою власну монобільшість.

Партія веде кандидатів у сотні містах та ОТГ, а крім обласних центрів серйозно розраховує поборотись за владу у Бердичеві, Умані, Дрогобичі, Бердянську та Енергодарі.

Філатов наполягає, що Геннадій Корбан, якому приписують провідну роль у створенні "Пропозиції", не керує партією і виборчою кампанією, а є просто його другом та радником.

Під час розмови мер Дніпра постійно жорстко критикує Ігоря Коломойського, який, за його словами, за допомогою свого каналу влаштовує проти нього провокації.

Врешті ми запитуємо: "Чи допускаєте, що колись помиритеся зі своїм колишнім соратником?"

"Виключаю, що колись помирюсь з Коломойським. Він перейшов всі червоні лінії. Я йому бажаю тільки добра і справедливого американського правосуддя", - відповідає Борис Філатов.