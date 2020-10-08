Скільки запасів золота залишилось у світі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Попит на золото зростає на тлі пандемії Сovid-19

У серпні ціна на золото піднялася до рекордної позначки - понад 2 тисячі доларів за унцію (31,1 г).

Золото має великий попит як інвестиція. Це також символ статусу і ключова складова багатьох електронних приладів.

Але цей дорогоцінний метал має вичерпний ресурс, і колись настане день, коли людству нічого буде видобувати.

Пік видобутку

Експерти кажуть про концепцію пікової кількості золота - коли ми видобули максимально можливий обсяг золота за один рік. Деякі вважають, що цей момент вже настав.

За даними World Gold Council (Всесвітньої золотої ради), у 2019 році було видобуто 3 531 тонну золотих копалин, що на 1% менше, ніж в 2018 році. Це перше щорічне зниження виробництва з 2008 року.

"Видобуток, імовірно, поступово сповільниться в найближчі роки, оскільки поточні запаси вичерпуються, а нові великі відкриття золотих родовищ стають дедалі рідшими. Однак поки передчасно казати, що видобуток золота досяг свого піку", - вважає речниця World Gold Council Ханна Брандштеттер.

Проте, як заявляє більшість експертів, різкого падіння у найближчі кілька десятиліть не очікують.

"Видобуток золота має рівну або спадну тенденцію, але без різкого зниження", - додає Росс Норман, аналітик MetalsDaily.com.

Скільки залишилося

Наразі золоті запаси оцінюють двома способами:

Золото, яке вигідно видобувати при поточній ціні на нього.

Золото, яке потенційно стане економічно вигідним для видобутку після аналізу родовищ або за вищою ціною.

За даними Геологічної служби США, підземні запаси золота оцінюють приблизно в 50 тисяч тонн.

За офіційною статистикою, на сьогодні видобуто близько 190 тисяч тонн, що, на думку деяких експертів, становить 80% всіх запасів дорогоцінного металу на планеті.

Отже, "незайманими" залишаються 20%.

Підземна розвідка і діагностика родовищ - складна сфера.

Невідомо, в яких умовах доведеться працювати і чи вартий результат витрачених зусиль. Тому на допомогу прийшли роботи - вони економлять людські ресурси, суттєво скорочують час та підвищують ефективність. Роботизований апарат може працювати там, де людині фізично складно перебувати.

Останні інновації залучили великі бази даних, штучний інтелект та інтелектуальний аналіз даних, що потенційно може оптимізувати видобувні процеси і знизити витрати.

Новітні технології можуть допомогти у розробці родовищ, які вважали нерентабельними.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Видобувати золото стає все важче і дорожче

Найбільші родовища

Найбільшим золотим родовищем у світі є гірський хребет Witwatersrand у Південній Африці. Тут видобувають близько 30% світового золота.

Серед інших основних "золотих джерел" - надзвичайно глибоке родовище Mponeng у Південній Африці, копальні в Австралії, Індонезії та Неваді (США).

Найбільшим у світі виробником золота на сьогодні є Китай, за ним йдуть Канада, Росія та Перу.

Що ж до топкомпаній з виробництва золота, то тут безперечним лідером є Nevada Gold Mines, що виробляє близько 3,5 мільйона унцій на рік. Її контрольний пакет акцій належить канадській компанії Barrick Gold.

Експерти кажуть, що хоч нові золоті копальні й відкриваються, освоєння нових родовищ - рідкісне явище.

Фактично, основна частина видобутку золота надходить зі старих копалень, які використовувалися десятиліттями, додають вони.

Підпис до фото, Найбільші світові родовища золота

Проблеми видобутку

Масштабний видобуток вимагає значних капіталовкладень, великої кількості обладнання і досвіду для розробки великих територій на поверхні та під землею.

На сьогодні приблизно 60% діючих шахт у світі є поверхневими, решта - підземними.

"Проблема в тому, що запаси великих, але менш затратних шахт, наприклад, у Південній Африці, починають закінчуватися, тоді як китайські копальні значно менші й, відповідно, значно дорожчі", - пояснює Росс Норман, аналітик MetalsDaily.com.

Щодо нових шахт, то найкращі можливості наразі має Західна Африка. Але відсутність політичної стабільності в цій частині світу робить видобуток доволі важким і небезпечним.

Ціни б'ють рекорди

Хоча в серпні ціни на золото досягли рекордного рівня, це не означає автоматичного зростання видобутку.

Фактично, зміни у видобутку золота часто дуже відстають від цінових змін.

"З огляду на масштаб операцій, потрібен час, щоб змінити плани видобутку у відповідь на зміни зовнішніх факторів", - додає пані Брандштеттер з World Gold Council.

Боротьба з пандемією підняла ціни на золото до максимуму. Covid-19 ускладнив видобуток - копальні закрилися або частково зупинили роботу, щоб обмежити поширення вірусу.

Водночас інвестори розглядають золото як надійніший актив у часи економічної невизначеності.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поклади золота є також на Місяці

Інші родовища

Складно визначити, скільки золота ще є в надрах Землі, але це, на щастя, не єдине джерело. На Місяці також є золоті запаси.

Проте витрати, пов'язані з його видобутком і транспортуванням на Землю, значно перевищують вартість.

"Золото є, але його видобуток ніколи не буде економічно доцільним. Ви витратите шалені гроші на те, щоб його отримати, а продавши, нічого не компенсуєте", - каже космічний експерт Шинейд О'Салліван.

Відомі золоті родовища є й в Антарктиді, але вони, ймовірно, ніколи не будуть економічно вигідними через екстремальні погодні умови континенту.

Поклади золота знайшли й на дні океану, але його видобуток також вважають нерентабельним.

Оптимізму додає те, що на відміну від іншої сировини, золото підлягає вторинній переробці. Іншими словами, у нас ніколи не закінчиться цей дорогоцінний метал, навіть якщо ми більше не зможемо його видобувати.

Багато золота використовують в електроніці, яку вважають одноразовою, наприклад, в мобільних телефонах. Кількість золота в середньому телефоні становить кілька фунтів.

Тому зараз науковці активно шукають оптимальні шляхи переробки електронних відходів для отримання золота.