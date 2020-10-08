Вакцина Путіна для України: чому Медведчук хоче, а Зеленський проти

Автор фото, zagittya.com.ua

Президент Зеленський назвав цинічними заяви деяких політиків, які вважають цілком реальним і доцільним отримати у Росії вакцину від коронавірусу.

Такий його коментар з'явився після того, як лідер "Опозиційного блоку - За життя" Віктор Медведчук на зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним висловився за те, аби Київ звернувся до Кремля з таким проханням.

Віктор Медведчук розмовляв із президентом Росії саме тоді, коли Володимир Зеленський полетів на саміт Україна-ЄС до Брюсселя. Там також обговорювали перспективи отримання Україною вакцини проти коронавірусу від світових виробників.

Важко уявити, що досвічений політик, яким є Віктор Медведчук, не знає про те, як наукова спільнота світу поставилася до появи російської вакцини "Спутник", а також про проміжні домовленості України із ЄС та компаніями-виробниками про отримання безкоштовно чи придбання за кошти бюджету вакцин після їх масового випуску.

То з якою метою Віктор Медведчук домовляється із керівництвом Росії, яку Україна законодавчо визнала агресором, про гуманітарну допомогу?

Про антитіла і "окремих циніків"

Віктор Медведчук, його дружина та син Богдан ще у серпні, відпочиваючи у Криму, зробили щеплення російською вакциною "Спутник". Про це повідомив сам Медведчук, запевнивши, що тепер антитіл проти Covid-19 у нього достатньо.

"Я хотів би перед вами порушити питання про можливість, аби ця вакцина потрапила до України, - сказав Медведчук, якого цитує ТАСС. - Хочу привітати з тим, що Росія стала першою країною, яка створила цю вакцину. Цим РФ ще раз продемонструвала свої можливості".

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Російські ЗМІ пишуть, що нібито Росія готова поза чергою, "з гуманітарних міркувань" надати Україні вакцину і що для цього достатньо лише офіційного запиту від української влади.

Президент Володимир Зеленський після саміту Україна-ЄС у Брюсселі відповів на такі ініціативи, хоч і не називав імен.

"Саме Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину, коли вона з'явиться й не викликатиме сумнівів у вчених. Тому не раджу дуже вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами", - написав він у своєму Telegram-каналі увечері 7 жовтня.

За словами представниці фракції "Європейська солідарність" Ірини Фріз, ЗМІ, що "вважаються афільованими з Медведчуком, під копірку показували та обговорювали на своїх праймових ток-шоу його переговори з президентом країни-агресора Путіним".

Через це вона закликала МЗС та СБУ відреагувати на них: "не допустити потрапляння на територію України потенційно небезпечної речовини та надати публічні гарантії невикористання цієї сумнівної вакцини".

Меседжі не лише про вакцину

Політичний експерт Євген Магда звертає увагу на те, що, окрім теми вакцини, Віктор Медведчук говорив і про санкції, що їх застосовує РФ до українських підприємств у відповідь на санкції проти Росії. Цю тему лідер ОПЗЖ обговорював також і з головою російського уряду Михайлом Мішустіним.

За цим, вважає експерт, стоять цілком очевидні політичні цілі: вплинути на електоральні настрої перед місцевими виборами в Україні.

"І формат спілкування Путіна з Медведчуком, і тематика діалогу мали передвиборчий характер. Зверніть увагу, окрім теми вакцини, він також говорив про шкідливість санкцій Росії проти окремих українських підприємств. Медведчук позиціює себе як антипод Зеленського, який без успіхів намагається налагодити діалог з Путіним" - каже Євген Магда у коментарі ВВС News Україна.

"Думаю, що меседжі Медведчука - провайдера відновлення російсько-українських відносин - підконтрольні йому медіа транслюватимуть до 25 жовтня, тобто, до дня місцевих виборів. Не виключаю, що ці заяви можуть мати ефект в низці регіонів України, і, передусім, на Сході і Півдні країни", - вважає експерт.

Що і коли купуватиме Україна?

У світі вакцини ще проходять клінічні випробування, які завершаться не раніше 2021 року. Принаймні чотири компанії заявляють про успішні дослідження, які невдовзі мають завершитися.

Улітку міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна розпочала переговори про закупівлю вакцини компанії АstraZeneca.

Після закінчення випробувань і випуску Україна отримає вакцину як мінімум для 20% населення. Це станеться завдяки приєднанню країни до глобальної ініціативи COVAX.

COVID-19 Vaccine Global Access Facility - COVAX - це спільна ініціатива Глобального альянсу з вакцин та імунізації, Коаліції з інновацій для епідемічної готовності та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Її мета - прискорити розробку та виготовлення вакцин від коронавірусу та забезпечити її доступність для усіх країн світу. ЄС вже пообіцяв виділити 400 млн євро для закупівлі майбутніх вакцин для країн з низьким та середнім рівнем життя.

Окрім того, Україна закуповуватиме вакцини за кошти бюджету напряму у виробників, коли вони будуть у продажу, запевняли у міністерстві охорони здоров'я.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також не виключав, що українці зможуть купувати вакцини самостійно або це робитимуть роботодавці, які захочуть проводити вакцинацію співробітників. Уряд, своєю чергою, має створити легальні умови для цього.

Проте головне питання - коли це все може статися, поки що залишається без відповіді.