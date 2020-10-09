Війна в Нагірному Карабаху: посланці Азербайджану та Вірменії їдуть до Путіна

Автор фото, ARMENIA MOD/REUTERS Підпис до фото, Це одне з найвідоміших фото нової війни в Нагірному Карабаху. Вірменський солдат з цієї світлини загинув 8 жовтня

Кровопролитні бої в Нагірному Карабаху не стихають. За останні два дні стало відомо про десятки жертв серед цивільних та військових. Через загострення представники Вірменії та Азербайджану терміново виїжджають до Москви на запрошення Володимира Путіна.

Вони спробують домовитись про припинення вогню, раніше повідомили у Кремлі.

У Нагірному Карабаху - спірній самопроголошеній республіці, яка юридично є частиною Азербайджану, але вже 27 років фактично контролюється Вірменією, - триває 13-й день активних боїв.

Обстріли фактично не припиняються. Вірменська влада та влада самопроголошеної республіки регулярно звітують про нові смерті.

Десятки загиблих і поранений російський журналіст

8 жовтня представники Карабаху та офіційного Єревану повідомили про втрати серед мирного населення: 22 людини загинули, 95 - отримали поранення. З їхнього боку за минулу добу загинуло 26 військових, а загалом за час конфлікту загинули 376 військових.

Автор фото, ARMENIA GOVERNMENT INFOCENTRE/GETTY Підпис до фото, Церква Газанчецоц в Шуші сильно постраждала від бомбардувань. Тут отримали поранення троє журналістів

8 жовтня під час боїв біля старовинної церкви в Шуші важкі поранення отримав російський блогер Юрій Котенок. Він також відомий тим, що активно висвітлював події на українському Донбасі і завжди виступав на боці сепаратистів та російської влади.

9 жовтня його прооперували та відправили до Єревану, втім, його стан залишається важким.

Азербайджанці кількість своїх втрат не розкривають.

Натомість вранці 9 жовтня Баку оприлюднило відео азербайджанського прапора, встановленого над містечком Джебраїл, який Азербайджан втратив під час війни у 1993 році.

Якщо ця інформація підтвердиться, це означатиме, що Баку повернуло собі перший райцентр з територій, втрачених 27 років тому.

Автор фото, AFP

Не припиняються також інтенсивні обстріли Степанакерту - столиці невизнаного Нагірного Карабаху.

В гості до Путіна

Близько півночі президент Росії Володимир Путін звернувся до влади Азербайджану та Єревану. Він закликав "з гуманітарних міркувань" припинити кровопролиття та провести перемовини щодо перемир'я у Москві.

По обіді російське МЗС повідомило, що Баку та Єреван прийняли цю пропозицію та направлять до Москви своїх представників.