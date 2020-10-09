Кисень закатали в асфальт. Куди пішли гроші з коронавірусного фонду

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, На ШВЛ поки що не витратили жодної копійки коронавірусного фонду

Із майже 6 тис. нових випадків Covid-19 на день ситуація з коронавірусом в Україні виглядає значно гіршою, ніж це було весною, коли для боротьби із хворобою створили спеціальний фонд

Тоді влада казала, що час, карантин і кошти фонду дозволять підготувати систему охорони здоров'я до протидії коронавірусу.

В реальності за пів року існування спеціального фонду на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) не пішло жодної гривні. За інформацією голови Рахункової палати Валерія Пацкана, щодо закупівлі обладнання відбуваються тендери на 1,5 млрд грн, але результатів наразі немає. Деякі тендери довелося проводити заново.

Так само нуль гривень витрачено на обладнання для приймальних відділень опорних лікарень. Проте на їх ремонт вже використані усі виділені кошти - 1,68 млрд грн.

Загалом, на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів захисту витратили трохи менше 585 млн грн - це п'ята частина від запланованих до кінця року витрат. Із них майже 6 млн грн - це витрати від початку жовтня.

Куди ж ідуть кошти із коронавірусного фонду?

"Велике будівництво" проти коронавірусу

За даними міністерства фінансів, на 5 жовтня з кронавірусного фонду витратили 28,226 млрд грн - це трохи менше половини усіх коштів.

Найбільша частка цих коштів - понад 13 млрд грн - пішла на ремонт та будівництво доріг, які вважаються "заходами на запобігання спалахів Covid-19".

UNIAN Витрати з коронавірусного фонду на 5.10.2020 28,226 млрд грн витрачено загалом

13,087 млрд грнвитрачено на ремонт та будівництво доріг Дані Міністерства фінансів України

Так само будівництво та ремонт доріг буде головним напрямком витрат фонду і тоді, коли гроші повністю "освоять" - із майже 66 млрд грн, виділених на фонд, 35 млрд мають піти саме на дороги.

Підтримка - безробітним, доплати - силовикам

Близько третини коштів коронавірусного фонду - 8,392 млрд грн - пішло на соціальну підтримку. При цьому більша частина - 6,676 млрд грн - на виплати з безробіття, а на лікарняні - 1,716 млрд грн.

UNIAN Доплати з коронавірусного фонду на 5.10.2020 2,444 млрд грн отримали військовослужбовці НГУ, ДПСУ та поліцейські

0,901 млрд грнотримали медичні працівники Дані Міністерства фінансів України

Із доплат бюджетникам, які працюють над "ліквідацією Covid-19", медикам виділили 901,2 млн грн доплат і надбавок. Із них 265,5 млн надійшло буквально в останні дні - вже після 1 жовтня.

Поліцейські, Нацгвардія та ДПСУ отримали у 2,5 рази більше - 2,444 млрд грн на доплати.

За планом, до кінця року такий розподіл має змінитися. Медики загалом мають отримати майже 6 млрд грн доплат, а МВС - 2,53 млрд грн.

Тобто правоохоронці отримали вже понад 96% від коштів фонду, призначених на доплати для них.

При цьому доплати медпрацівникам у закладах охорони здоров'я МВС профінансовані на три чверті (74,4%), тоді як в решті медзакладів - лише на 15%.

Але міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже попросив в уряду додатково ще майже 2 млрд грн на доплати правоохоронцям.

Крім МВС свої "ліміти" вже практично використали і у Мінсоцполітики - понад 95% виділених котів вже витрачено на допомогу з безробіття, на допомогу дітям ФОП вже витрачено майже 88% виділених коштів, лікарняні "закриті" на 63%.

"Гроші повинні працювати"

У червні цього року, звітуючи про перші 100 днів свого уряду, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що програма "Велике будівництво" започаткована і курується безпосередньо президентом Зеленським.

"Уряд цю програму розвиває, нам вдалося навіть при формуванні фонду на боротьбу з COVID-19 збільшити кількість коштів в бюджеті на програму дорожнього будівництва", - заявляв прем'єр.

Згодом урядовці стали частіше наголошувати на тому, що саме будівництво дозволяє підтримувати українську економіку під час коронакризи. Мовляв, крім того, що до лікарень тепер легше під'їхати, будівництво стимулює попит на матеріали та працю і дозволяє боротися із безробіттям.

У вересні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не бачить проблем із пріоритетами у витратах коштів коронавірусного фонду, зокрема, на будівництво доріг.

"Я не бачу в цьому проблеми, кошти пішли в економіку", - заявив він в інтерв'ю "Економічній правді".

Міністр фінансів також нагадав, що "рішення про виділення коштів з фонду на дороги прийняла Верховна Рада".

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Ахарамія назвав витрати коронавірусного фонду на дороги "інвестиціями у самих себе".

"Кожна гривня, яка вкладена в дороги, шість гривень приносить упродовж чотирьох років до бюджету. Це інвестиція в самих себе. Якби ми їх не витратили, то тоді б не робили дороги і потім позичали на дороги. Тобто ці гроші ми б все одно позичали, тільки пустили б не на коронавірус, а на дороги", - пояснив депутат в ефірі телеканалу "Україна 24".

Спеціальний коронавірусний фонд створили пів року тому, коли у квітні цього року уряду і парламенту довелося вносити зміни у бюджет, аби дати фінансову відповідь на нову кризу, пов'язану із поширенням Covid-19.

Вже тоді, при створенні фонду, постало питання: як знати і контролювати, куди насправді витрачаються майже 66 млрд грн, що виділені на боротьбу із коронавірусом.

Врешті, вимога зробити видатки фонду прозорими, увійшла до нового Меморандуму про співпрацю Києва та МВФ, який у травні погодив для України нову кредитну програму на 5 млрд доларів.

Там же міститься і зобов'язання України провести аудит фонду, який працюватиме, поки в цьому є потреба, але не довше, ніж до 31 грудня цього року.