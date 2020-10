Прокляття індіанців: чому у США вірили, що "нульовий рік" - фатальний для президентів

Текумсе і "Пророк"

Невидимий ворог

Політичні вбивства: Лінкольн, Гарфілд, МакКінлі

Поява історії про прокляття

Смерть Гардінга не оминула увагою преса, якій потрібно було чимось зацікавити аудиторію. Так у 1931 році присвячена дивним фактам та подіям газета Ripley's Believe It or Not! ( "Хочете вірте, хочете ні") вперше поширила історію про прокляття Білого Дому. Видання звернуло увагу на збіг у смерті кількох президентів, обраних у нульовий рік.