"Ми популярніші, ніж Ісус Христос". Джону Леннону - 80

Автор фото, Getty Images

9 жовтня Джону Леннону виповнилося б 80 років. У день ювілею ми згадуємо кілька найважливіших його пісень - як часів Beatles, так і після їх розпаду.

Вони розповідають про його музичну і духовну еволюцію, його сумніви і помилки.

Beatles і сам Леннон мали величезний вплив на формування світогляду кількох поколінь. І тому духовна еволюція Леннона - це духовна еволюція мільйонів людей у всьому світі, для яких він - герой і кумир навіть через 40 років після загибелі.

HELP! (1965)

Пісня розповідає про період в житті Леннона, який він описав як час "товстого Елвіса" - втома від виснажливих гастролей, залежність від алкоголю, відчуженість у родині та роздратуванням від буржуазного способу життя, у який намагалася закувати його перша дружина Синтія.

Автор фото, Getty Images

Журнал Rolling Stone назвав "Help!" "першою тріщиною у захисному панцері, який Леннон роками нарощував навколо себе" після смерті матері в 1957 році.

Сам Леннон говорив про "Help!" як про одну з перших своїх пісень, "заснованих на власному досвіді й переживаннях".

TOMORROW NEVER KNOWS (1966)

У квітні 1965-го Леннон разом з Харрісоном і дружиною Джорджа Петті Бойд вперше спробували ЛСД, який, як і обіцяв проповідник галюциногенів Олдос Хакслі, відкрив перед ним "двері сприйняття" у "новий чудовий світ".

До "психоделічного досвіду", що проповідував апологет "кислоти" американський психолог Тімоті Лірі, підштовхувала і "Тибетська книга мертвих" - стародавній буддистський трактат, яким з подачі Лірі зачитувався Леннон.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тімоті Лірі в університеті Денвера, штат Колорадо, під час лекції про ЛСД. 21 вересня 1967 року

"Пограничний стан", що так захопив Леннона, мала передати перша ж пісня, з запису якої у квітні 1966 року почалася робота над альбомом.

Слухаючи сьогодні цей божевільний запаморочливий вир звуків, неможливо повірити, що сингл записали на примітивний чотиридоріжковий магнітофон лише за десять годин.

Коли пісня була готова, її треба було назвати, раптом Рінго вимовив: "Tomorrow Never Knows".

Він просто обмовився, маючи на увазі Tomorrow Never Comes. Але помилка виявилась пророчою.

Невідоме завтра - занурення у глибини психоделічної підсвідомості та музично-орієнтальний трип стали поштовхом для всієї прогресивної рок-музики наступних десятиліть.

STRAWBERRY FIELDS FOREVER (1967)

Автор фото, Getty Images

Восени 1966 року, після кількох років виснажливих гастролей Beatles засіли в студії. Почалася робота над альбомом, що мав стати спогадом про дитинство і рідне місто - своєрідною "ліверпульською симфонією".

Strawberry Field (Сунична галявина) - це дитячий притулок, розташований неподалік від будинку, де Джон провів дитинство з тіткою Мімі та через паркан якого постійно лазив зі своїми друзями-хлопчаками.

"Це пастораль, побачена дитячими очима. Справжній сенс англійської психоделії полягав не в коханні і наркотиках, а в ностальгії за чистим поглядом дитини", - описує пісню дослідник творчості Beatles Єн Макдональд.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дитячий притулок "Сунична галявина" у Ліверпулі, що став символом пісні Джона Леннона Strawberry Fields Forever

Сам Леннон називав "Strawberry Fields Forever" своїм найвищим досягненням. Багато хто вважає цей трек вершиною пісенної форми в музиці.

LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS (1967)

Сингл пронизаний сюрреалістично-галлюциногенною образністю: мандаринові дерева, мармеладне небо, дівчинка з калейдоскопічними очима, жовто-зелені целофанові квіти, таксі з газети, пластилінові люди з дзеркальними краватками.

Автор фото, Getty Images

Образність описує видіння у свідомості людини під галюциногенним наркотиком. Поетичності додає музика - мелодія, що ніби випливає з підсвідомості, зі сну.

ALL YOU NEED IS LOVE (1967)

Автор фото, Getty Images

"Це сповнена натхнення пісня, з якою група хотіла звернутися до світу. Меседж її простий і універсальний: любов - це все", - так говорив менеджер Beatles Браян Епштейн напередодні грандіозної прем'єри пісні 25 червня 1967 року.

Леннон згодом розповів, що джерелом максимально простого тексту стали гасла і телевізійна реклама. Він навіть не боявся назвати її пропагандою: "Я художник революції. Моє мистецтво присвячене змінам".

Так, сьогодні "All You Need Is Love" звучить наївно. Але в цій наївності й простоті - її нев'януща сила. І не випадково до неї звертаються знову і знову, її універсальність має найрізноманітніші, часом несподівані смисли й тлумачення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Beatles на презентації для преси напередодні світової телевізійної прем'єри All You Need Is Love, 24 червня 1967 року

Саме під звуки "All You Need Is Love" королева Єлизавета II з'явилася перед публікою в залі лондонського "Купола тисячоліття" під час зустрічі нового міленіуму 31 грудня 1999 року. Її ж співали по всій країні під час святкування Золотого ювілею королеви у 2002 році.

REVOLUTION (1968)

1968 рік приніс масові демонстрації проти війни у В'єтнамі, вбивство Мартіна Лютера Кінга, расові заворушення в Америці та "Празьку весну". На зміну миру і коханню прийшли політика і революція.

Леннон відчував, що Beatles починають відставати від тренду: "Я зрозумів, що настав час висловитися на цю тему, не можна ухилятися від запитань про В'єтнамську війну", - пояснював він в одному з пізніх інтерв'ю.

Пісня "Revolution" стала роздумом про те, що відбувається навколо, та відповіддю тим, хто очікував реакції від нього і від Beatles.

Автор фото, Getty Images

Виявилося, втім, що реакція Леннона була не такою однозначною, як розраховували його радикальні прихильники. Він абсолютно не був готовий відмовитися від пацифістських ідей миру і любові, які рішуче оспівував у "All You Need Is Love".

GIVE PEACE A CHANCE (1969)

20 березня 1969 року Джон і Йоко одружилися і вирішили провести медовий місяць в ліжку, на очах у всіх охочих спостерігати за молодятами. Ця акція отримала назву Bed-In for Peace ("У ліжку за мир") і мала дві частини - тиждень в Амстердамі та тиждень в Монреалі.

Відповідаючи на запитання журналістів, чого вони хочуть домогтися такою акцією, Леннон сказав: "Просто дати миру шанс".

Вислів так запав йому в душу, що він повторював його безперервно, поки, нарешті, не вирішив перетворити на пісню.

Автор фото, Getty Images

Як і з "All You Need Is Love", Джон Леннон знайшов прості слова, які зуміли передати дух часу.

COME TOGETHER (1969)

Характерна для Леннона політико-сексуально-естетична розкутість повною мірою проявилась у Come Together, що відкрила останній альбом Beatles.

Це проголошення свободи як вищого духовного абсолюту, вищого за будь-які ідеології, норми та догми. Відчуття ключове й визначальне для переломної епохи кінця 1960-х. Плюс гіпнотичний блюзово-фанковий ритм.

Невипадково Леннон говорив про "Come Together" як про одну з найбільш улюблених пісень Beatles.

Вона стала останнім синглом, записаним усіма чотирма музикантами Beatles.

WORKING CLASS HERO (1970)

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Разом з Йоко на антивоєнній демонстрації в Лондоні, 1971 рік

Working Class Hero - суворий соціальний аналіз, де до традиційного "опіуму для народу" - релігії - додають секс і ТБ.

"Вона для таких, як я, хто мав пройти через м'ясорубку, через машину перетворення на середній клас. Це мій досвід і, сподіваюся, це попередження для людей", - пояснював Леннон в інтерв'ю.

На відміну від його інших "революційних" пісень, тут немає ані гасел, ані закликів. Є лише гірка іронія, зокрема до самого себе: "Герой робітничого класу повинен кимось стати/ Якщо хочеш бути героєм, йди за мною".

GOD (1970)

Стосунки з релігією, з Богом у Джона Леннона були непрості. У дитинстві разом з тіткою він відвідував англіканську церкву і навіть співав у хорі.

Однак незабаром бунтівний дух укупі з захопленням "сатанинським" рок-н-ролом не залишили у нього, як і в інших Beatles, від релігійності - якщо вона коли-небудь і була - каменя на камені.

У серпні 1966 року, напередодні турне по США, американське видання опублікувало цитату Леннона з його раннього інтерв'ю:

"Християнство піде. Воно зачахне і зникне. Я не знаю, що піде першим - рок-н-рол чи християнство... Ми зараз популярніші, ніж Ісус Христос".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Обурені віряни спалюють платівки Beatles після публікації слів Леннона про Христа

Вибух обурення виявився абсолютно несподіваним. Платівки Beatles горіли на вогнищах, як за часів інквізиції, радіостанції відмовлялися грати їхню музику, почалися відверті погрози.

Протести поширилися на інші країни - Іспанію, Мексику, Південну Африку.

Переляканий Леннон змушений був вибачатися, пояснюючи, що його слова вирвали з контексту.

Пісня God з'явилася пізніше, у 1970-му. У ній Леннон описує Бога як "поняття, яким ми вимірюємо наш біль".

Він співає, що вірить тільки в себе і Йоко і не вірить в магію, Біблію, Гітлера, Ісуса, Кеннеді, Будду, мантру, Гіту, йогу, королів, Елвіса і Beatles.

HOW DO YOU SLEEP? (1971)

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відносини Леннона й Маккартні - це не лише творчий союз і дружба. Там були ревнощі, заздрість і часом навіть відверта неприязнь

Джон Леннон і Пол Маккартні - це не лише один з найбільш плідних і блискучих творчих союзів в історії культури, а й конфлікт двох яскравих особистостей.

How Do You Sleep? - неприхований, відвертий і підкреслено ворожий випад Джона Леннона на адресу свого давнього друга і партнера.

У 1970-71 роки Леннон і Маккартні поставили крапку у своїх відносинах. Взаємне роздратування вилилося у суперечки навколо вибору нового менеджера, розпаду групи і, врешті-решт, у судовий процес.

Пізніше Леннон спробує згладити гострі кути:

"Свою злість на Пола і невдоволення я використав для того, щоб створити пісню, а не влаштовувати страшну вендету".

Але ... із пісні слів не викинеш. Поруч з величезною спадщиною творчого тандему Леннон-Маккартні How Do You Sleep? залишається пам'яткою ревнощів, розбрату і роздратування, які неминуче супроводжували їхній союз.

IMAGINE (1971)

Imagine, як зізнавався сам Леннон, народилася з короткого в дусі японського хоку вірша Йоко: "Уяви, як з неба падає хмаринка. Вирий в саду ямку, щоб вона там сховалася".

Так зі споглядально-імпресіоністських поетичних рядків народилася пісня, яку сам автор називав "антирелігійною, антинаціоналістичною, антикапіталістичною...".

Автор фото, Getty Images

Закладені в ній ідеї, були, за словами Леннона, доволі радикальними: "Уявіть собі, що більше немає релігії, немає країн, немає політики...".

Imagine підкорила світ і стала закликом до миру в усьому світі. Американський президент Джиммі Картер якось сказав: "В багатьох країнах Imagine співають разом з національним гімном".

Джон Леннон подарував людям мрію про світ, де "не вбивають, де немає жадібності й голоду, раю й пекла, де є братерство людей, що мирно живуть на одній планеті".

Сьогоднішній світ уявити без Imagine неможливо.

Як неможливо його уявити без Джона Леннона.