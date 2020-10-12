Найяскравіший Марс. Коли і як його можна побачити

Автор фото, damianpeach.com Підпис до фото, Фото Марса 30 вересня

Вийдіть на вулицю і погляньте на небо!

Зараз ви можете побачити найбільший і найяскравіший Марс - адже Червона планета стала на одну лінію із Землею по один бік Сонця.

Це відбувається кожні 26 місяців, коли пара планет розташовується найближче одна до одної, а потім знову розходиться по своїх орбітах навколо нашої зірки.

У ніч проти середи відбудеться явище, яке астрономи називають "опозицією", або протистоянням планет - усі три небесні тіла розташуються на прямій лінії о 23:20 за Гринвічем (02:20 за Києвом).

"Але не обов'язково чекати до середини ночі. Навіть зараз, о 9 чи 10 годині вечора, ви легко побачите його на південному сході", - розповів астрофотограф Демієн Піч BBC News.

"Ви не зможете це пропустити, це найяскравіший зіркоподібний об'єкт у тій частині неба", - додав він.

Попри те, що момент опозиції спостерігається на цьому тижні, у вівторок минулого тижня Марс і Земля фактично максимально наблизились одне до одного за 26-місячний цикл.

Відстань між ними становила 62 069 570 км - ближче вони вже не будуть аж до 2035 року.

Під час останньої опозиції, 2018 року, Земля та Марс були ще ближче - лише за 58 млн км один від одного.

Але цьогорічна подія особлива для астрофотографів у Північній півкулі - через розташування Червоної планети в небі. Вона знаходиться вище, і це означає, що телескопам не потрібно проглядати крізь велику кількість турбулентної ​​атмосфери Землі, яка спотворює зображення.

Досвідчені фотографи, такі як Демієн, використовують техніку під назвою "метод вдалих експозицій" (lucky imaging), щоб отримати ідеальний знімок. Вони роблять кілька кадрів, а потім за допомогою програмного забезпечення роблять із них один із найбільшою різкістю.

На фото Демієна на початку цієї статті чітко видно "марсіанську дихотомію" - різкий контраст між рівнинами Північної півкулі та більш пересіченою місцевістю у Південній півкулі. Також видно крижану шапку вуглекислого газу на Південному полюсі.

Зображення зробили за допомогою 14-дюймового телескопа Celestron.

"Це досить серйозне обладнання; його не придбаєш імпульсивно, - говорить фотограф. - Але навіть удвічі менший за розміром телескоп досить легко покаже усі основні характеристики Марса. І якщо у вас є хороший бінокль, ви, безумовно, зможете побачити, що це насправді планета, а не зірка".

Автор фото, MBRSC Підпис до фото, Зонд Hope з ОАЕ буде вивчати атмосферу Марса з наступного року

Саме в період опозиції зазвичай запускають космічні зонди з Землі на Марс. Це логічно - відстань, яку потрібно подолати, менша, а відтак, треба й менше часу та енергії для здійснення подорожі.

До Марсу рухаються три місії, які відправили у липні: орбітальний апарат Hope Об'єднаних Арабських Еміратів, китайський орбітальний апарат та марсохід Tianwen та американський марсохід Perseverance.

Усі вони мають дістатися Марсу в лютому.

Європа та Росія також сподівалися відправити свій марсохід "Розалінд Франклін", але вони пропустили вікно запуску, і тепер їм доведеться чекати до кінця 2022 року.

У 2003 році Марс здійснив найближчий підхід до Землі майже за 60 тис. років - тоді планети відділяли всього 56 мільйонів км.

Водночас відстань між ними в опозиції може становити понад 100 мільйонів км - як це сталося в 2012 році.

Такі суттєві відмінності є наслідком еліптичної форми орбіт Марса і Землі.