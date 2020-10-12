Найяскравіший Марс. Коли і як його можна побачити
Вийдіть на вулицю і погляньте на небо!
Зараз ви можете побачити найбільший і найяскравіший Марс - адже Червона планета стала на одну лінію із Землею по один бік Сонця.
Це відбувається кожні 26 місяців, коли пара планет розташовується найближче одна до одної, а потім знову розходиться по своїх орбітах навколо нашої зірки.
У ніч проти середи відбудеться явище, яке астрономи називають "опозицією", або протистоянням планет - усі три небесні тіла розташуються на прямій лінії о 23:20 за Гринвічем (02:20 за Києвом).
"Але не обов'язково чекати до середини ночі. Навіть зараз, о 9 чи 10 годині вечора, ви легко побачите його на південному сході", - розповів астрофотограф Демієн Піч BBC News.
"Ви не зможете це пропустити, це найяскравіший зіркоподібний об'єкт у тій частині неба", - додав він.
Попри те, що момент опозиції спостерігається на цьому тижні, у вівторок минулого тижня Марс і Земля фактично максимально наблизились одне до одного за 26-місячний цикл.
Відстань між ними становила 62 069 570 км - ближче вони вже не будуть аж до 2035 року.
Під час останньої опозиції, 2018 року, Земля та Марс були ще ближче - лише за 58 млн км один від одного.
Але цьогорічна подія особлива для астрофотографів у Північній півкулі - через розташування Червоної планети в небі. Вона знаходиться вище, і це означає, що телескопам не потрібно проглядати крізь велику кількість турбулентної атмосфери Землі, яка спотворює зображення.
Досвідчені фотографи, такі як Демієн, використовують техніку під назвою "метод вдалих експозицій" (lucky imaging), щоб отримати ідеальний знімок. Вони роблять кілька кадрів, а потім за допомогою програмного забезпечення роблять із них один із найбільшою різкістю.
На фото Демієна на початку цієї статті чітко видно "марсіанську дихотомію" - різкий контраст між рівнинами Північної півкулі та більш пересіченою місцевістю у Південній півкулі. Також видно крижану шапку вуглекислого газу на Південному полюсі.
Зображення зробили за допомогою 14-дюймового телескопа Celestron.
"Це досить серйозне обладнання; його не придбаєш імпульсивно, - говорить фотограф. - Але навіть удвічі менший за розміром телескоп досить легко покаже усі основні характеристики Марса. І якщо у вас є хороший бінокль, ви, безумовно, зможете побачити, що це насправді планета, а не зірка".
Саме в період опозиції зазвичай запускають космічні зонди з Землі на Марс. Це логічно - відстань, яку потрібно подолати, менша, а відтак, треба й менше часу та енергії для здійснення подорожі.
До Марсу рухаються три місії, які відправили у липні: орбітальний апарат Hope Об'єднаних Арабських Еміратів, китайський орбітальний апарат та марсохід Tianwen та американський марсохід Perseverance.
Усі вони мають дістатися Марсу в лютому.
Європа та Росія також сподівалися відправити свій марсохід "Розалінд Франклін", але вони пропустили вікно запуску, і тепер їм доведеться чекати до кінця 2022 року.
У 2003 році Марс здійснив найближчий підхід до Землі майже за 60 тис. років - тоді планети відділяли всього 56 мільйонів км.
Водночас відстань між ними в опозиції може становити понад 100 мільйонів км - як це сталося в 2012 році.
Такі суттєві відмінності є наслідком еліптичної форми орбіт Марса і Землі.