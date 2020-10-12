БЦЖ проти коронавірусу: чи може вакцина 1921 року врятувати життя?

Автор фото, Getty Images

Вчені з Великої Британії розпочали випробування вакцини БЦЖ, розробленої у 1921 році, щоб перевірити, чи може вона врятувати життя від Covid-19.

Вакцину розробили для боротьби з туберкульозом, але є деякі докази, що вона може захистити й від інших інфекцій.

У випробуванні в Університеті Ексетера візьмуть участь близько 1000 людей.

Але хоча мільйонам людей у ​​світі, зокрема й у Британії та Україні, робили щеплення БЦЖ у дитинстві, дослідники вважають, що їм доведеться щепитись ще раз, щоб від цього була користь.

Вакцини призначені для цілеспрямованого тренування імунної системи, що забезпечує тривалий захист від однієї конкретної інфекції.

Але цей процес також спричиняє широкомасштабні зміни в імунній системі. Видається, що це посилює реакцію на інші інфекції, і вчені сподіваються, що це може навіть допомогти у боротьбі з коронавірусом.

Попередні клінічні випробування показали, що щеплення БЦЖ зменшило кількість смертей серед новонароджених у Гвінеї-Бісау на 38%, переважно завдяки зменшенню випадків пневмонії та сепсису;

Дослідження в Південній Африці знайшли зв'язок між вакциною та зниженням на 73% інфекцій носа, горла та легенів;

Експерименти в Нідерландах показали, що БЦЖ знижує кількість вірусу жовтої лихоманки в організмі.

"Це може мати надважливе значення у всьому світі", - розповів ВВС професор медичного факультету Університету Ексетера Джон Кемпбелл.

"Хоча ми не вважаємо, що (захист - Ред.) від Covid буде специфічним, він має потенціал виграти кілька років часу для того, щоб випустити вакцини від Covid і, можливо, розробити інші методи лікування", - каже він.

Випробування у Британії є частиною міжнародного дослідження Brace, яке також проводять в Австралії, Нідерландах, Іспанії та Бразилії. Загалом у ньому беруть участь 10 тисяч людей.

Воно зосереджене на медичних працівниках, оскільки їм частіше загрожує коронавірус, тому дослідники швидше дізнаються, чи ефективна вакцина.

Автор фото, Getty Images

Сем Хілтон, сімейний лікар з Ексетера, бере участь у випробуваннях, оскільки як лікар він ризикує підхопити коронавірус.

"Існує досить гарна теорія, що БЦЖ знижує шанси захворіти, якщо ви заразилися Covid", - сказав він BBC.

"Тому я бачу в цьому потенціал для себе трохи захиститися, а це означає, що я скоріше прийду на роботу цієї зими", - додає лікар.

Доктор Тедрос Аданом Гебреєсус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я, є одним із авторів статті у Lancet, в якій ідеться, що вакцина БЦЖ має потенціал "закрити прогалину до розробки специфічної вакцини".

"Це було б важливим інструментом відповіді на Covid-19 та майбутні пандемії", - йдеться у статті.

Однак вакцина БЦЖ не буде довгостроковим рішенням.

Очікують, що будь-яка посилена стійкість до коронавірусу зменшується, що означає, що люди, які були щеплені БЦЖ в дитинстві, більше не матимуть захисту.

Крім того, вакцина не навчить імунну систему виробляти антитіла та спеціалізовані лейкоцити, які розпізнають коронавірус та борються з ним.

Кінцева мета

Основною метою залишається вакцина, яка спеціально націлена на коронавірус. Десять таких вакцин перебувають на завершальній стадії клінічних досліджень, включно із розробленою в Оксфордському університеті.

"Більшість вакцин працюють так, щоб утворити дуже специфічну імунну відповідь проти мікроба, який ви намагаєтеся побороти", - сказав ВВС професор Ендрю Поллард з Оксфордської групи вакцин.

"Але для того, щоб зробити хорошу імунну відповідь, існує також досить неспецифічне "посилення" імунної відповіді, і це змінює спосіб реагування імунної системи в майбутньому", - додає він.

"Проблема сьогодні полягає в тому, що я не можу сказати, як можна використати інші вакцини, щоб спробувати покращити здатність реагувати на коронавірус, оскільки у нас взагалі немає відповідних свідчень", - підсумував учений.