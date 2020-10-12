"Маму поклали в лікарню у коридор. Хворі там сидять на стільцях"
Коли у мами Олександра Кондратенка з'явилися важкі симптоми коронавірусної хвороби, йому довелося мати справу з двома київськими лікарнями, які зараз протистоять пандемії.
Побачене і почуте там, а також розповіді мами та лікарів, його шокували.
Його пост у фейсбуку про лікарняні реалії, у яких доводиться цими днями жити і пацієнтам, і лікарям, за кілька днів поширили тисячі людей.
"Якби мені тиждень тому хтось сказав, що я буду по всьому Києву шукати місце в лікарні для своєї мами, я б, напевно, не повірив", - написав він.
І ця ситуація погіршується з кожним днем, розповідає Олександр BBC News Україна..
"Це просто конвеєр людей"
Його мама Тетяна, каже він, хворіє вже 13-й день.
Починалось усе як звичайна ГРВІ. Піднялася температура до 37,2 °С, а на наступний день стрибнула ще вище.
"Ми звернулися до сімейного лікаря. Вона виписала ліки, які зазвичай призначають для лікування ГРВІ, й дала призначення на комп'ютерну томографію легень", - розповідає Олександр.
Наступного дня жінці зробили КТ.
"Але стан дуже погіршився. Температура почала стрибати до 39, ми її збивали, але вона піднімалася знову. Сімейна лікарка слухавку не брала", - каже Олександр.
Надійшли результати КТ - двостороння пневмонія. Викликали швидку.
"Лікарі приїхали повністю всі закриті, в масках. Зробили тест на коронавірус. І відправили маму в 15-ту клінічну лікарню Києва", - розповідає Олександр.
"Я поспілкувався з лікарями, вони мені розповіли про ситуацію (в місті - Ред.), що вона стрімко погіршується. Потім я перетелефонував мамі в лікарню і вона сказала, що її поклали в коридорі. Розповіла, що люди сидять на стільчиках - і не лише з пневмонією. Це просто конвеєр людей. Їх просто нікуди класти", - обурюється він.
Тетяні ставало усе гірше, і "жодного просування з лікуванням не було", каже її син.
За словами Олександра, у лікарні, яка не є профільною для коронавірусу, просто не було необхідних ліків, тому багато чого доводилося купувати самим.
"Медикаментів загалом у них вкрай мало. Я не знаю, як вони взагалі дають собі раду з такою кількістю хворих. Тому що усього за два дні, як сказав мені лікар, надійшло близько 70 людей. І більшість з них із температурою, тобто це навряд чи звичайне ГРВІ. Я не розумію, куди поділися гроші з того коронавірусного фонду..."
Олександр був схвильований станом своєї мами і сам поїхав до лікарні, поговорив з медперсоналом і пробився до головлікаря.
"Лікар сказав, що лікують за протоколом звичайної пневмонії, поки немає підтвердження. І лише коли приходить позитивний тест на COVID-19, людей відправляють в інфекційну лікарню. Тобто люди, у яких, можливо, коронавірус, перебувають в одному просторі з іншими хворими. Це мене шокувало", - зауважує Олександр.
Крім того, як розповів йому головлікар, зараз київські інфекційні лікарні "забиті повністю", тому людину з підтвердженим коронавірусом везуть туди, щойно там з'являється місце.
"Не знімайте кисневу маску, якщо хочете жити"
На наступний день Тетяна отримала результат тесту, COVID підтвердився. Але ще добу жінка перебувала в непрофільній лікарні, тому що в інфекційних лікарнях просто не було місць, розповідає Олександр.
Потім жінку перевели у Київську міську клінічну лікарню № 4, яку влада Києва визначила як одну з профільних для лікування COVID.
Там лікарі вже були у повному спорядженні, каже Олександр.
Його маму почали лікувати за іншим протоколом. "Ліків за свої кошти ми вже не купували", - зауважує він.
За його словами, стан матері зараз важкий - вона може дихати лише завдяки кисневій масці.
"До апарату штучної вентиляції легень, на щастя, її не підключали. Але коли я їй телефоную, іноді не впізнаю її голос, настільки він змінився. "А як там інші люди в твоїй палаті?" - питаю. "Ще гірше", - відповідає вона. Куди ж іще гірше!"
"І єдине про що говорять їй лікарі, так це "Не знімайте кисневу маску, якщо хочете жити", - переповідає Олександр свої розмови з мамою.
"Він (коронавірус - Ред.) реально існує, і ті люди, які не вірять, я просто не знаю, що їм ще сказати… Ви бережіть себе, будь ласка!" - так завершує Олександр нашу розмову.
Цими днями добова кількість нових хворих на COVID-19 в Україні наближається до шести тисяч.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов каже, що зараз ситуація з пандемією гірша, ніж будь-коли.
Але жорсткого локдауну, на відміну від країн ЄС, Україна собі дозволити не може, бо "для нашої економіки це буде катастрофа", каже міністр.
Про критичну ситуацію заявляє і мер Києва Віталій Кличко. Він попросив уряд надати ліжкомісця у державних лікарнях столиці, бо в комунальних вони закінчуються.