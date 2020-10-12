"Маму поклали в лікарню у коридор. Хворі там сидять на стільцях"

Автор фото, Олександр Кондратенко Підпис до фото, Мама Олександра Тетяна хворіє вже два тижні

Коли у мами Олександра Кондратенка з'явилися важкі симптоми коронавірусної хвороби, йому довелося мати справу з двома київськими лікарнями, які зараз протистоять пандемії.

Побачене і почуте там, а також розповіді мами та лікарів, його шокували.

Його пост у фейсбуку про лікарняні реалії, у яких доводиться цими днями жити і пацієнтам, і лікарям, за кілька днів поширили тисячі людей.

"Якби мені тиждень тому хтось сказав, що я буду по всьому Києву шукати місце в лікарні для своєї мами, я б, напевно, не повірив", - написав він.

І ця ситуація погіршується з кожним днем, розповідає Олександр BBC News Україна..

"Це просто конвеєр людей"

Його мама Тетяна, каже він, хворіє вже 13-й день.

Починалось усе як звичайна ГРВІ. Піднялася температура до 37,2 °С, а на наступний день стрибнула ще вище.

"Ми звернулися до сімейного лікаря. Вона виписала ліки, які зазвичай призначають для лікування ГРВІ, й дала призначення на комп'ютерну томографію легень", - розповідає Олександр.

Наступного дня жінці зробили КТ.

"Але стан дуже погіршився. Температура почала стрибати до 39, ми її збивали, але вона піднімалася знову. Сімейна лікарка слухавку не брала", - каже Олександр.

Надійшли результати КТ - двостороння пневмонія. Викликали швидку.

"Лікарі приїхали повністю всі закриті, в масках. Зробили тест на коронавірус. І відправили маму в 15-ту клінічну лікарню Києва", - розповідає Олександр.

Автор фото, Олександр Кондратенко

"Я поспілкувався з лікарями, вони мені розповіли про ситуацію (в місті - Ред.), що вона стрімко погіршується. Потім я перетелефонував мамі в лікарню і вона сказала, що її поклали в коридорі. Розповіла, що люди сидять на стільчиках - і не лише з пневмонією. Це просто конвеєр людей. Їх просто нікуди класти", - обурюється він.

Автор фото, Олександр Кондратенко Підпис до фото, Так виглядають коридори лікарні

Тетяні ставало усе гірше, і "жодного просування з лікуванням не було", каже її син.

За словами Олександра, у лікарні, яка не є профільною для коронавірусу, просто не було необхідних ліків, тому багато чого доводилося купувати самим.

"Медикаментів загалом у них вкрай мало. Я не знаю, як вони взагалі дають собі раду з такою кількістю хворих. Тому що усього за два дні, як сказав мені лікар, надійшло близько 70 людей. І більшість з них із температурою, тобто це навряд чи звичайне ГРВІ. Я не розумію, куди поділися гроші з того коронавірусного фонду..."

Олександр був схвильований станом своєї мами і сам поїхав до лікарні, поговорив з медперсоналом і пробився до головлікаря.

"Лікар сказав, що лікують за протоколом звичайної пневмонії, поки немає підтвердження. І лише коли приходить позитивний тест на COVID-19, людей відправляють в інфекційну лікарню. Тобто люди, у яких, можливо, коронавірус, перебувають в одному просторі з іншими хворими. Це мене шокувало", - зауважує Олександр.

Крім того, як розповів йому головлікар, зараз київські інфекційні лікарні "забиті повністю", тому людину з підтвердженим коронавірусом везуть туди, щойно там з'являється місце.

"Не знімайте кисневу маску, якщо хочете жити"

Автор фото, УНІАН

На наступний день Тетяна отримала результат тесту, COVID підтвердився. Але ще добу жінка перебувала в непрофільній лікарні, тому що в інфекційних лікарнях просто не було місць, розповідає Олександр.

Потім жінку перевели у Київську міську клінічну лікарню № 4, яку влада Києва визначила як одну з профільних для лікування COVID.

Там лікарі вже були у повному спорядженні, каже Олександр.

Його маму почали лікувати за іншим протоколом. "Ліків за свої кошти ми вже не купували", - зауважує він.

За його словами, стан матері зараз важкий - вона може дихати лише завдяки кисневій масці.

"До апарату штучної вентиляції легень, на щастя, її не підключали. Але коли я їй телефоную, іноді не впізнаю її голос, настільки він змінився. "А як там інші люди в твоїй палаті?" - питаю. "Ще гірше", - відповідає вона. Куди ж іще гірше!"

"І єдине про що говорять їй лікарі, так це "Не знімайте кисневу маску, якщо хочете жити", - переповідає Олександр свої розмови з мамою.

"Він (коронавірус - Ред.) реально існує, і ті люди, які не вірять, я просто не знаю, що їм ще сказати… Ви бережіть себе, будь ласка!" - так завершує Олександр нашу розмову.

Цими днями добова кількість нових хворих на COVID-19 в Україні наближається до шести тисяч.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов каже, що зараз ситуація з пандемією гірша, ніж будь-коли.

Але жорсткого локдауну, на відміну від країн ЄС, Україна собі дозволити не може, бо "для нашої економіки це буде катастрофа", каже міністр.

Про критичну ситуацію заявляє і мер Києва Віталій Кличко. Він попросив уряд надати ліжкомісця у державних лікарнях столиці, бо в комунальних вони закінчуються.