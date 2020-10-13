Чи може Україна побороти спалах Covid. Обіцянки влади vs реальність
Пандемія коронавірусу набирає обертів. В Україні реєструють понад 5,5 тисяч випадків за день, але влада називає ситуацію "цілком контрольованою".
Чиновники анонсували нові важливі рішення для боротьби з Сovid-19.
10 таких кроків оприлюднив Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я.
Що це за рішення, наскільки реально їх застосувати, чому цього не робили раніше, чи змінять вони ситуацію з Сovid-19 в Україні - ВВС News Україна зробила reality check обіцянок влади.
Карантин таки запрацює?
Що пропонує влада: "У червоних та помаранчевих зонах запроваджують обмеження роботи закладів громадського харчування - ресторанів, клубів. З 22:00 заклади мають зачинятись. Масові "гулянки" в клубах завершились. Це стосується і всіх масових заходів. Дивитись на порушення заборони "крізь пальці" влада більше не збирається".
Що в реальності: Кольорове зонування в Україні дії ще з 1 серпня. Проте заборони і обмеження різних зон існували лише на картах МОЗ.
У червоних зонах вже кілька місяців мала бути заборонена робота всього громадського транспорту, ресторанів і кафе, ТРЦ і шкіл. Проте, ці заборони порушували цілі міста. Чернівці, Тернопіль та Івано-Франківськ, коли були "червоними", не тільки не дотримувалися обмежень, а й опротестовували їх у судах.
У Тернополі працювали навіть школи. У Харкові, Дніпрі, Запоріжжі проводили багатотисячні концерти, де не дотримувалися жодної соціальної дистанції.
Життя у "червоному" місті нічим не відрізнялось від інших зон.
Зараз у червоній зоні перебувають міста Суми і Канів. Але і там, і там все працює.
Чи буде більше тестів?
Що пропонує влада: "За наказом Президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис. до 50 тис. на добу. Уряд надав 260 млн грн на збільшення кількості тестувань на коронавірус, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн на додаткову закупку реагентів та лабораторного обладнання".
Що в реальності: Для того, щоб збільшити кількість тестів в Україні, не потрібен спеціальний наказ президента. В принципі жоден наказ і не допоможе різко покращити ситуацію з тестуванням, якщо українські лабораторії і так перевантажені.
Потужностей не вистачає настільки, що у деякі дні обробити встигають лише половину взятих зразків. Результати людям тестів іноді доводиться чекати тижнями.
Чудес не буває, говорив очільник МОЗ Максим Степанов про збільшення тестів. У МОЗ планують вийти на рівень 50 тисяч тестів на день у грудні. При цьому хочуть залучити приватні лабораторії, яким будуть передавати вже відібрані зразки на обробку.
Але чи не найбільша проблема в Україні з відстежуванням контактних осіб - людей, які спілкувалися з хворими на Сovid-19 дуже рідко відправляють на тестування. Вони самі дуже рідко залишаються на самоізоляції.
Поки контактні люди будуть ходити на роботу, користуватись громадським транспортом, ланцюжок заражень розірвати буде дуже важко.
Дистанційне навчання і позапланові канікули
Що пропонує влада: серед кроків по приборканню Сovid-19 чиновники назвали переведення вищих навчальних закладів на дистанційне навчання і рекомендація продовжити осінні канікули для школярів.
Що в реальності: Ще до початку нового навчального року експерти у коментарях ВВС News Україна попереджали, що відкриття шкіл стане катастрофою.
Це дасть великий поштовх до розвитку епідемії, говорив Юрій Жигарєв, кандидат медичних наук і лікар-інфекціоніст.
"Якби у школах зробили нормальні якісні вентиляції, то рівень інфікування не тільки коронавірусом, а іншими інфекційними захворюваннями знизився", - зазначав Андрій Александрін, голова національної експертної групи з інфекційного контролю.
Попри жорсткі карантинні обмеження десятки українських шкіл були змушені перейти на дистанційне навчання через численні спалахи Covid-19 як серед дітей, так і серед вчителів. Чи змінять ситуацію кілька тижневі канікули у школах, чи не буде нового спалаху, наприклад, у листопаді або в грудні?
Більше кисню і більше захисту
Що пропонує влада: президент доручив МОЗу збільшити кількість захисту для медиків, запасів ліків, які застосовуються при лікуванні Covid-19, а ще "вирішити проблему із забезпеченням киснем".
Що насправді: Для боротьби з коронавірусом Верховна Рада ще навесні створила спеціальний фонд, куди спрямували десятки мільярдів гривень.
Проте не гроші, а те, як і куди їх витрачають, стало основною проблемою у боротьбі з коронавірусом.
З майже 66 млрд грн, виділених на коронавірусний фонд, 35 млрд мають піти на будівництво та ремонт доріг.
Медикам, які працюють над "ліквідацією Covid-19", вже виділили 901,2 млн грн доплат і надбавок. У 2,5 раза більше отримали поліцейські, Нацгвардія та ДПСУ - 2,4 млрд грн на доплати.
У вересні міністр фінансів Сергій Марченко відкрито звинувачував МОЗ у неефективному використанні коштів для боротьби з Covid-19. За його словами, на закупівлі ШВЛ ще у травні виділили 100 млн гривень, але станом на вересень, їх так і не купили. При цьому на захист лікарям виділили 2,3 млрд грн, а витратили, станом на вересень, лише 42,1 млн.
У МОЗ перекладали провину на держпідприємство "Медичні закупівлі України". Там говорили, що МОЗ затягує з оформленням технічної документації. 1 жовтня "Медичні закупівлі України" уклали контракт на закупівлю першої партії - 100 ШВЛ.
Як підрахували у МОЗ, лікування одного важкого випадку Covid-19 може коштувати від 45 тис. грн. Лікувати пацієнтів від коронавірусу в Україні мають безкоштовно. Якщо одних так і лікують, то в інших на препарати вимагають гроші або просять самих купувати ліки. Про такі випадки у МОЗ закликають повідомляти на гарячу лінію.
Чи вистачить лікарень?
Що пропонує влада: У Києві, Одесі, Маріуполі мають почати розгортати великі інфекційні госпіталі, розповів пан Радуцький. Він запевняє, що поки що такої необхідності немає, але все має бути готове, щоб госпіталь почав працювати за лічені дні. У Києві це може бути Палац Спорту.
Що насправді: Лікарні в Україні вже переповнені. У багатьох медзакладах немає відділень хірургії чи дерматології, це все тепер - коронавірусні відділення.
У соцмережах люди діляться історіями, як лікарні відмовляють приймати хворих, яких зусиль коштує знайти місце. А коли місце таки знаходиться, то це не завжди палата, а може бути просто кушетка у коридорі, на якій доводиться провести кілька діб.
У соцмережах поширюють фото, з яких видно жахливий стан лікарень, де лікують хворих на Covid-19.
"У лікарнях стрімко заповнюються ліжка. Схожа ситуація була навесні в Іспанії та Італії", - говорив нещодавно міністр Степанов.
За його словами, зараз в Україні 37 тис. ліжок для хворих на Covid-19, а зайнято - 21 тис.
Виникає багато питань, як саме мають працювати анонсовані тимчасові госпіталі для хворих на Covid-19? Як організують, наприклад, у Палаці спорту подачу кисню, дезінфекцію, туалети, комп'ютерну томографію, чисті зони? Чи не перетворяться такі госпіталі на місце ізоляції дуже хворих людей?
У Палаці спорту на найближчі місяці заплановано сім концертів і чемпіонат з художньої гімнастики. На всі ці події і далі продають квитки. В організації кажуть, що поки не знають, що буде з концертами. Але підтвердили: якщо буде потреба, то у приміщенні організують госпіталь.
Відомчі заклади
Що пропонує влада: Президент доручив готувати відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на Covid-19. Завдяки цьому рішенню значно збільшать кількість ліжкомісць.
Що насправді: Це ледь не єдиний пункт, до якого немає питань. Так склалося, що відомчі закриті медичні установи в Україні зазвичай краще оснащені, ніж багато районних і обласних лікарень. Якщо їх дійсно відкриють для всіх пацієнтів, це буде "перемога".
Інтерни на допомогу
Що пропонує влада: залучити інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ до роботи в інфекційних відділеннях.
Що насправді: Це не нова ініціатива. Ще у березні, коли в Україні було лише кілька підтверджених випадків Covid-19, МОЗ закликав інтернів та студентів 5 і 6 курсів допомогти медикам в боротьбі з коронавірусом.
І на цей заклик відгукнулися. У Запоріжжі нещодавно нагородили 200 інтернів, які допомагали лікарям у боротьбі з коронавірусом.
Лікар-інтерн не може працювати самостійно, за нього і за його рішення відповідає лікар. Але під керівництвом сертифікованого лікаря інтерн, дійсно, може суттєво допомогти, вважає анестезіолог Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов. В його місті за останні дні різко зросла кількість хворих на Covid-19.
Штрафи без масок
Що пропонують: збільшити штрафи за те, що люди заходять без масок у громадське приміщення чи громадський транспорт - штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили людей без масок.
Для цього Радуцький пропонує внести зміни до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".
Що насправді: Верховна Рада ще навесні ввела штрафи за порушення карантину: від 17 тис. до 34 тис. гривень для громадян, від 34 тис. до 170 тис. гривень для посадових осіб.
Поліція і муніципальна варта у багатьох містах влаштовувала рейди і перевіряла, як дотримуються карантину, чи носять у магазинах і транспорті маски, чи закриваються вчасно ресторани.
Поліція звітувала про тисячі адмінпротоколів і мільйони гривень зібраних штрафів. Якщо у Києві без маски не пускають у метро, то у багатьох містах та у інших видах транспорту маска - це, скоріше, власна ініціатива.
Переповнені маршрутки, автобуси, де ніхто не дотримується соціальної дистанції, можна зустріти в українських містах так само часто, як і людей без масок.
Верховна Рада поки що перебуває на карантині через спалахи коронавірусу серед депутатів. Наступне пленарне засідання заплановане на 20 жовтня.