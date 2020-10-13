Всенародне опитування Зеленського: як усе проходитиме

Автор фото, Офіс президента

Зранку 13 жовтня, менш як за два тижні до місцевих виборів, Володимир Зеленський заявив, що на українців у день голосування чекатиме всенародне опитування.

"25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі пʼять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали", - заявив президент.

"Пʼять важливих питань, щоб дізнатися твою думку. Вперше в історії незалежності ми запитаємо, що думаєш ти. Чому твоя відповідь важлива? Тому що буде так, як вирішиш ти", - додав Зеленський.

Втім, про які саме запитання йде мова і яку юридичну силу можуть мати результати такого опитування, президент так і не уточнив.

В Офісі президента так само не пояснили, які ж саме питання винесуть на так зване опитування, але розповіли, що про це сам президент оголосить у своїх наступних відеозверненнях до українців.

Про суть цих питань, як з'ясувала BBC New Україна, не знають і в президентській партії "Слуга народу". Джерела кажуть, що Офіс президента не радився зі "слугами" щодо цього опитування і щодо питань, які на нього хочуть винести.

Тож усе виглядає так, що ця ініціатива стала сюрпризом не лише для українців, а й навіть для багатьох представників провладної партії.

"Псевдореферендум"?

Незрозумілості у ситуацію додає те, що законом проведення подібних опитувань не передбачено.

У вересні в парламенті розглядали законопроєкт про проведення Центральною виборчою комісією "опитування громадської думки" у день виборів - у колі експертів його активно критикували й часто називали законом про "псевдореферендуми".

Втім, до його ухвалення в Раді справа так і не дійшла. Тож наразі проведення жодного офіційного всенародного опитування не передбачене ані Конституцією, ані будь-якими іншими законами.

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Ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера у розмові з BBC News Україна запевнив, що організувати таке опитування не можливо і президентським указом.

"Якщо буде такий указ, то він нічого спільного не матиме із конституційними повноваженнями президента. Але без документа не вийде", - оцінив він ініціативу Володимира Зеленського.

Водночас екснардеп Сергій Лещенко поширив інформацію, що насправді опитування, про яке йде мова, не матиме жодного офіційного статусу.

Воно нібито проводитиметься не в рамках місцевих виборів, а біля виборчих дільниць - там стоятимуть волонтери з урнами і усі охочі зможуть взяти участь в анонсованому президентом опитуванні. При цьому голосування, додає пан Лещенко, буде суто добровільним.

"Жодних юридичних наслідків"

Експерти, з якими вдалося поспілкуватися BBC News Україна, сходяться на тому, що йдеться саме про неофіційне опитування, яке матиме радше рекомендаційний характер.

Трохи згодом це ж підтвердили і в Офісі президента - там заявили, що опитування в день місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

"Варто розуміти, що це одна з обіцянок Зеленського, яку він давав ще до президентських виборів. Він тоді не приховував, що йому дуже подобається швейцарська система прямої демократії, коли регулярно, мало не щороку проводяться опитування. Він хоче цю обіцянку виконати", - каже у розмові з BBC News Україна політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, аби надати опитуванню офіційний статус, часу лишилося замало. До того ж не факт, що у Верховній Раді для підтримки цієї ініціативи є необхідна кількість голосів.

"Загалом усе це має на меті показати, що обіцянка перед виборцями частково - нехай і у такому дещо незавершеному вигляді - виконана. Плюс це має продемонструвати настрої суспільства і, можливо, у майбутньому якимось чином вплинути на позицію і голосування депутатів. Хоча досвід показує, що громадська думка на це не завжди впливає", - додає пан Фесенко.

Він припускає, що на голосування можуть винести, зокрема, питання про скорочення кількості народних депутатів, і не виключає, що в українців можуть поцікавитися їхньою думкою щодо проблеми Донбасу.

"Якби опитування було офіційним, то питання про Донбас були б неможливі - питання про територіальну цілісність виносити на такі опитування чи референдуми не можна за законом. Але оскільки все неофіційно, то можуть запитати все що завгодно. Ми можемо тільки чекати і гадати".

Сайт zn.ua повідомив з посиланням на джерела в Офісі президента, що під час опитування планують підняти питання, які цікавлять молодь. Наприклад - легалізація канабісу в Україні.

Це взагалі законно?

Керівниця мережі "Опора" Ольга Айвазовська у розмові з BBC News Україна каже, що оцінювати законність запропонованого Володимиром Зеленським опитування важко, оскільки досі незрозуміло, як саме воно проходитиме і які питання влада має намір ставити виборцям.

"За законом, жодні такі опитування не можна проводити в приміщенні виборчих дільниць. Водночас ніхто не може заборонити проводити їх на виході з дільниць - в такому разі все буде законним. Так само як у день голосування проводяться екзитполи, інші соціологічні опитування".

"Так відбувається в різних країнах світу, ці опитування не є заборонені, вони просто вивчають громадську думку", - каже пані Айвазовська.

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За її словами, важливим є те, кого саме будуть опитувати волонтери. Якщо тих виборців, які вже проголосували і виходять з дільниць, то це допустимо.

Якщо ж тих, хто ще не проголосував, і питання до того ж міститимуть ознаки спонукання проголосувати за ту чи іншу політичну силу, то це буде безумовним порушенням законодавства.

"Ще одне ключове запитання без відповіді - за які кошти буде організоване опитування? Якщо ці гроші братимуть з держбюджету, то є питання. Якщо все буде за власний кошт певної політичної сили, то можна припускати, що це своєрідний політтехнологічний хід, щоб згодом використати результати опитування в своїх наступних кроках".

Чи довіряти результатам?

Ще одне питання, яке підіймають експерти - прозорість процедури голосування й підрахунку голосів в рамках такого неофіційного опитування. І воно наразі так само залишається без відповіді.

"Як перевірити результати? Скільки людей проголосували? Наскільки репрезентативними є дані опитування? Чи немає ризиків того, що деякі люди проголосують двічі? Одна річ, коли є офіційна процедура, спостерігачі, коли все відбувається під егідою ЦВК. А коли все ось так незрозуміло, є певні ризики [фальсифікацій - Ред.]", - припускає Володимир Фесенко.

Ольга Айвазовська так само вважає, що перевірити результати такого опитування буде неможливо.

"Рахуватимуть ті, хто його проводитиме. Це не референдум, жодних юридично закріплених результатів тут бути не може. Ви можете лише вирішувати, довіряти вам організаторам опитування або не довіряти. Брати ці результати до відома чи ні".

"Відкрити двері для справжньої демократії"

В Офісі президента тим часом усі застереження відкидають і кажуть, що хочуть "відкрити двері для справжньої демократії".

"Загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства [...] Тобто держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. Саме так працює істинна демократія", - йдеться в повідомленні ОП.

"Зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку. 25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті запитання, які ніхто й ніколи не хотів ставити напряму своїм співгромадянам у нашій країні".