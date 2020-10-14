"Хто вбив Лору Палмер?" та "За чий кошт банкет?": у мережі ставлять свої п'ять питань до Зеленського

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Користувачі соцмереж жваво обговорюють ініціативу президента Володимира Зеленського одночасно з місцевими виборами 25 жовтня провести також опитування, на якому виборцям поставлять п'ять запитань.

Якими саме будуть запитання, Зеленський пообіцяв розказати пізніше.

У переліку можуть бути питання щодо ситуації з Кримом та Донбасом, повідомляло ZN.UA з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

Пізніше, за інформацією видання, в ОП припустили, що можуть включити в опитувальник також більш "молодіжні" питання - наприклад, про легалізацію канабісу.

У соцмережах ініціатива викликала бурхливу реакцію - від жартів до обурення.

Зрештою, з'явився навіть хештег #5питань, коли користувачі стали ставити свої питання до президента та суспільства - часом серйозно, а часом жартома.

Зокрема, у президента запитують: "хто вбив Джона Кеннеді?", "Шахтар чи Динамо?".

"Як справи? Що робити з Аваковим? Як відмовити Єрмаку, щоб він не образився? Хто вбив Лору Палмер? Яке в нас стоп-слово?", - пише користувач Євген Матюшенко.

"У вчителів зарплата $4000. Де воно? - запитує користувачка Ангеліна Шостак. - Кінець епохи бідності. Можливо, ми не з того кінця стали в кінець?".

"Хто я? Де я? Навіщо все це? Коли воно закінчиться? Чи треба відновити авіасполучення з Ростовом?", - іронізує користувач Сергій Висоцький.

Деякі користувачі запитують цілком серйозно. Наприклад, куди витрачають гроші з фонду боротьби проти коронавірусу, чому досі не сидять корупціонери та коли закінчиться епоха бідності, як це обіцяв президент?

Дехто, навпаки, вдається до аналізу дій президента.

"Коли керівник не знає, що робити, коли політик потрапив в своє крісло випадково і у нього немає плану дій, він робить дві речі, щоб піти від відповідальності: розповідає, що є вороги, які йому заважають, і звертається до простих громадян з питаннями - що робити?", - пише політтехнолог Сергій Гайдай.

Журналіст Юрій Бутусов називає ініціативу Зеленського аферою.

"Опитування Зеленського — це афера, яку законослухняні громадяни України зобов'язані зірвати на всіх виборчих дільницях. Мета афери — відволікання уваги суспільства на виборах від реальних болючих проблем, створення хибного порядку денного для обману виборців", - пише він.

Втім, деякі користувачі не бачать нічого особливого в опитуванні президента.

"А чого всі так збудилися через опитування, яке анонсував Зе, і питання, які можуть поставити? Всі вже вияснили, що ніякими нормами законів це опитування не регламентується. То яка різниця, які питання прозвучать і скільки людей на них відповість?", - пише журналістка Тетяна Урбанська.

"Обурює інше: за чий кошт цей банкет?", - зазначає вона.