Пам'яті професора Пономарева: топ-10 блогів для BBC

Покрова принесла сумну звістку - о 7 ранку помер мовознавець Олександр Пономарів.Автор сотень наукових праць, перекладів і публіцистичних текстів, він 10 років вів мовний блог на BBCNews Україна.

Сотні читачів надсилали професору свої запитання - і він допомагав вдосконалювати українську всім. Його порад питали державні чиновники, журналісти, вчителі, підприємці, юристи.

Раз на місяць пан Олександр приходив у наш офіс, щоб начитати чергову порцію відповідей на диктофон. Його гострий розум і пристрасть до українства анітрохи не згасали з віком.

Після запису професор чекав на таксі, пив незмінну каву без цукру, а до нього підходили журналісти - привітатися чи поговорити про політику, правопис, мову. Адже чимало працівників BBC були його студентами, а поспілкуватися з професором завжди було насолодою: його коментарі були гострі, а ерудиція - безмежна.

Він обурювався суржику, завжди мав виразну політичну позицію та пишався своїми студентами, які слідом за ним розвивають мову. А ще з божественною іронією виправляв наші наголоси та інші помилки.

Отож, згадайте пана професора. Він залишився у своїх текстах - і ось добірка ключових із них.

За якими джерелами вдосконалювати свою українську? Список від професора:

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Після зміни правопису в 2019 році, багато хто запитував, який у цьому сенс і як пан Пономарів до цього ставиться. Професор був одним із членів Правописної комісії і обстоював навіть більше змін, ніж врешті запровадили. Про свою позицію він трохи розповів тут:

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Професор також багато років боровся з неграмотністю в ЗМІ. Отут він навів типові помилки журналістів.

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Чи не найчастіше пана Олександра запитували про літеру Ґ. Звідки вона взялася в правописі незалежної України? Коли її треба вживати в іншомовних словах, а коли й Г цілком доречне? Ці питання він розкрив тут:

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Славнозвісний "етер" - звідки взялося це слово? Отут професор розповідає, чому воно геть не чуже українській.

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Технології бурхливо розвиваються. Тож читачі постійно запитували, як передавати українською свіжі запозичення з англійської. Ось кілька дописів на цю тему.

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Пан Олександр послідовно виступав проти зросійщення українських імен. Свою позицію щодо таких імен, як Альона чи Анна, він виклав тут:

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Прем'єрка, борчиня - професор радив вживати фемінітиви задовго до того, як це стало мейнстрімом. Ось доказ: блог 2011 року.

Але міру теж треба знати!

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Чому "трускавки" - це нормально, а "клубніка" - ні? В цьому блозі професор розповів про різницю між діалектом і суржиком.

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Професор помер на Покрову. Будь ласка, вживайте це слово правильно.