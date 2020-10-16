Що не так із "недореферендумом" Зеленського. Пояснюємо у 100 і 500 словах

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, "Чому твій голос важливий? Тому що буде так, як вирішиш ти", - обіцяє Володимир Зеленський. Водночас соратники президента визнають: результати опитування не матимуть жодних юридичних наслідків

У вівторок Володимир Зеленський зробив неочікувану заяву на Youtube. Звертаючись до глядача на ти, він оголосив, що 25 жовтня має намір поставити українцям "п'ять важливих запитань, які ми обговорюємо на вулицях, на кухнях і в інтернеті, про які ми сперечаємося з таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не запитували".

Упродовж наступних трьох днів Зеленський у кількох відеозверненнях озвучив, про які саме запитання йдеться.

Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?

Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

25 жовтня - в день, коли Зеленський збирається поставити народу свої питання, - в Україні також проходитимуть місцеві вибори.

Ініціативу президента зустріли шквалом критики й вона стала темою численних мемів у соцмережах.

Пояснюємо, що не так із опитуванням Зеленського: коротко (у 100 словах) і детальніше (у 500 словах).

До опитування Зеленського від самого початку виникло чимало запитань. Незрозуміло, хто саме буде його організовувати, який статус матимуть його результати, чому ставляться саме такі запитання, хто заплатить за його проведення, хто і як буде рахувати віддані голоси.

Нарешті, організація масштабного опитування в день виборів змусила багатьох запідозрити, що його справжня мета - "накрутити" результат партії "Слуга народу", яка стрімко втрачає рейтинг.

А з урахуванням того, що Зеленський фактично втратив більшість у Верховній раді, будь-який підсумок його опитування, найімовірніше, залишитися лише хорошим побажанням.

Опитування від Зеленського точно не є референдумом. По-перше, в Україні немає закону про референдум як такого. По-друге, і це вже визнали в Офісі президента, його результати не матимуть прямих юридичних наслідків.

І поки соратники Зеленського дипломатично називають це опитування "пробником референдуму", в соцмережах його вже охрестили "недореферендумом".

У Центральній виборчій комісії заявили, що не мають стосунку до організації та проведення опитування. Відмежувалися від нього й найбільші соціологічні центри країни.

Тому, найімовірніше, "бюлетені" зі своїми відповідями учасники опитування кидатимуть в окремі урни, розміщені за межами виборчих дільниць. А організовувати процес будуть волонтери, яких ще треба набрати, навчити і захистити від коронавірусу.

І, до слова, яким потрібно буде заплатити. У пресі можна зустріти кілька оцінок вартості проведення цього опитування - називаються цифри в мільйони доларів. У бюджеті виділення такої суми не передбачено. Виходить, за опитування заплатять приватні спонсори. Але хто саме, скільки і на яких умовах, лишається за кадром.

Незрозуміло, хто рахуватиме результати і чи будуть моніторити підрахунок незалежні спостерігачі.

Неоднозначну реакцію викликали і самі запитання президентського опитування.

Від запитань про скорочення кількості депутатів Ради і пожиттєве ув'язнення для корупціонерів, на думку критиків, віє популізмом. До того ж, нагадують скептики, якщо в президента виникла ідея суворо карати великих корупціонерів, то за півтора роки на посаді він давно міг подати відповідний законопроєкт на розгляд парламенту.

А питання про вільну економічну зону на Донбасі не можна віднести до тих, які обговорюються на кожній кухні країни, додають критики.

Підпис до фото, Користувачі соцмереж вже кілька днів змагаються в тому, хто запропонує дотепнішу версію запитань для всенародного опитування

Схожим чином оцінюють і запитання про Будапештський меморандум: користувачі соцмереж сумніваються в тому, що значна частина українців взагалі здогадується про існування такого документу.

Тому чимало експертів вважають, що опитування Зеленського - ніщо інше як звичайна політтехнологія, яка має на меті покращити результат його партії на виборах.

Соціологічні опитування демонструють, що рейтинг "Слуги народу" останнім часом відчутно просів, і місцеві вибори можуть стати холодним душем для президентської політсили, яка ще не так давно не залишала конкурентам жодних шансів.

Щоб врятувати ситуацію, президентській партії, на думку аналітиків, варто, по-перше, змістити фокус кампанії з місцевих проблем на загальнонаціональні, а по-друге - "загнати" на дільниці молодь, яка з більшою симпатією ставиться до Зеленського, але не так активно ходить на вибори.

Дехто припускає, що запитання про легалізацію медичного канабісу було включене в опитування саме для цього.