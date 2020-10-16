Навіщо Зеленський хоче запитати людей про Будапештський меморандум?

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Меморандум - юридичний акт, який набув чинності з моменту підписання у 1994 році. Але Росія його не виконує, переконані в Україні

Президент Володимир Зеленський хоче запитати у виборців, чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушувати тему про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Сам факт винесення на розсуд людей цього питання багатьох обурив чи розсмішив, оскільки, як твердять критики, у таких темах варто покладатися на думки тих, хто добре у них розбирається, а не просто загалу.

Проте є експерти, які вважають це підготовкою команди президента до створення альтернативи Мінському процесу для врегулювання ситуації на Донбасі. І що, можливо, саме тому питання сформульоване так, що відповідь може бути лише одна - ствердна.

Ядерна зброя в обмін на гарантії

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору "Про нерозповсюдження ядерної зброї" підписали у грудні 1994 року.

Під ним стоять підписи президентів США Білла Клінтона, Росії Бориса Єльцина, України Леоніда Кучми та прем'єр-міністра Великої Британії Джона Мейджора.

Згідно із документом, Київ відмовлявся від ядерного арсеналу, який на той час був третім за потужністю у світі після США і Росії. До 1996 року Україна виконала свої зобов'язання: знищила 2000 стратегічних ядерних боєзарядів, успадкованих від СРСР.

Натомість США, Росія та Британія зобов'язувалися поважати незалежність, суверенітет та кордони України, утримуватися від загрози силою чи від того, що б застосовувати силу проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, а також від економічного тиску, що може порушити суверенітет України.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Україна стала без'ядерною державою 1 червня 1996 року. Саме тоді останню ракетну установку доправили до Росії

Меморандум не працює

Після анексії Криму і початку війни на Донбасі Київ неодноразово заявляв, що Росія порушила цю міжнародну угоду. Але в Україні критикують не лише Москву, але й те, як дотримуються своїх зобов'язань інші підписанти.

Проте представники США та Великої Британії заявляли, що свою частину меморандуму виконують.

Зокрема, колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution з питань ядерного роззброєння Стівен Пайфер у 2018 році казав, що відповідно до меморандуму, Україна отримала не гарантії безпеки, а запевнення щодо неї і що між цими поняттями є різниця.

І дипломати, і експерти неодноразово заявляли, що Будапештський меморандум як інструмент безпеки і суверенітету України не працює.

Ексміністр закордонних справ Володимир Огризко ще після анексії Криму заявляв, що справа не лише в Україні: ідеться про те, що невиконання Будапештського меморандуму підриває засади загальної європейської безпеки, а також головний принцип міжнародного права: pacta sund servant - "угоди мають виконуватися".

В останні роки постійно лунають заклики підписати нову угоду про гарантії безпеки України. Обговорюють також підписання двосторонніх угод з низкою країн.

Дипломати і політики скликають круглі столи і експертні групи, аби знайти відповідь на запитання про те, як відновити гарантії безпеки для України.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Володимир Зеленський ще на виборах обіцяв запитувати у людей про їхню думку щодо важливих державних питань

"Можливо, це соромно, але таких людей багато"

Про те, над чим ламають голови українські дипломати та урядовці впродовж багатьох років, тепер мають подумати і всі українці.

Головне, що помітно по коментарях у соціальних мережах: люди погано знають, що це, і деякі навіть чесно це визнають.

"Про Будапештський меморандум взагалі мало знаю. Дуже поверхневі знання. Можливо, це соромно, але впевнена, що таких людей, як я, багато", - пише Вероніка Власюк у Facebook.

Для більшості, вважає Сергій Фурса, це те саме, що запитати, чи варто вимагати у Британії золото Полуботка з відсотками.

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Але і та меншість, яка в темі, має сумніви.

"Чи ви тут хотіли уточнити в громадян, чи вони не проти військової підтримки Заходу? Чи це такий оригінальний спосіб спитати українців, як вони ставляться до відновлення ядерного статусу? Але одразу зауважу, що питання про Будапештський меморандум не має до цього відношення", - розмірковує Lena Berezhniuk.

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Деякі із користувачів соцмереж вважають, що питання президента і є натяком на те, що Україна подумає про відновлення ядерного статусу.

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А інші цитують заяви генерала і лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, який в одному з інтерв'ю заявляв, що саме Будапештський меморандум, на відміну від Мінських угод, визначає сферу відповідальності сторін-підписантів і дає підстави Україні вимагати від Росії компенсацій.

Дипломат і один із учасників підготовки Будапештського меморандуму Олександр Чалий вважає, що намір президента заручитися підтримкою людей у питанні гарантій Україні - це серйозний крок. В інтерв'ю 24 телеканалу він сказав, що його слід розглядати як пошук альтернативи Мінському процесу, який зайшов у глухий кут.

Тоді як політичний соціолог Олексій Полтораков каже, що виносити на широкий загал подібні питання - непрофесійно і політично небезпечно.

"Попередня влада за підтримки експертного середовища намагалася апелювати до прикінцевих положень Будапештського меморандуму, які передбачають консультації з підписантами. Але це не вдалося зробити не лише через позицію Росії, але й через певну інертність західних партнерів", - наголосив він у коментарі ВВС News Україна.

"Наступним питанням буде що? Відновлення ядерного статусу України?" - риторично запитав експерт.