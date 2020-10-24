Секс-іграшки для літніх людей. Що про це думають українці

Автор фото, dmytro nikiforchuk

Український дизайнер Дмитро Нікіфорчук створив еротичні іграшки для людей зрілого віку. Ми показали їх потенційним покупцям і поговорили, зокрема, про те, чому тема сексу в старшому віці оповита в нашому суспільстві табу.

Металева слухавка, лупа зі змінними лінзами, дві сталеві трубочки, з'єднані рожевою губкою, наперсник з різними насадками. Все це нагадує радше медичні інструменти, а не предмети для тілесного задоволення.

Але як пояснює автор проєкту Дмитро Нікіфорчук, який вивчає дизайн у Краківському педагогічному університеті, набір іграшок з виразною назвою "Дотик" призначений для пізнання тіла партнера.

Незвичним у продукті молодого дизайнера є й те, що іграшки розраховані на старшу вікову категорію. Її зазвичай ігнорують, як у виробництві, так і рекламі інтимної продукції, пояснює свій вибір Нікіфорчук.

Проєкт "Дотик", однак, порушує й ширші питання. Чому сексуальні потреби літніх людей практично не обговорюють в суспільстві? Як змінюються інтимні стосунки з віком? І що потрібно для того, аби жага до життя і кохання не згасала?

Про це BBC News Україна поговорила з самим Дмитром Нікіфорчуком, співробітниками українських сексшопів, а також із сексологом та людьми старшого віку.

Потреба в сексуальних стосунках

"Людей похилого віку знецінюють у суспільстві як непрацездатне населення, а їхнє тіло, сексуальні стосунки оповиті табу і стереотипами", - зазначає Нікіфорчук.

"У цьому віці жінки і чоловіки часто зачиняють між собою двері, у них виникають проблеми зі здоров'ям, діти дорослішають і залишають дім, люди виходять на пенсію. Все це змушує почуватися непотрібними, замикатися в собі", - зазначає автор проєкту.

Сексолог і психотерапевт Едуард Лівінський наголошує на тому, що сексуальні потреби жінок і чоловіків у зрілому віці можуть помітно відрізнятися.

"Сексуальне життя визначається рівнем чоловічих статевих гормонів. У чоловіків в цьому віці він стає помітно нижчим, а у жінок, через те, що знижуються жіночі гормони, відносний рівень тестостерону навпаки підвищується", - пояснює фахівець.

Автор фото, dmytro nikiforchuk Підпис до фото, Набір іграшок "Дотик" призначений для пізнання тіла партнера

У чоловіків потреба в сексуальних стосунках з віком відступає на друге-третє місце. У жінок все зовсім інакше, секс для них - необхідна річ, яка наповнює життя новими барвами і новими відчуттями, зазначає сексолог. Усе це може створювати додаткові труднощі в спілкуванні.

Втім, повернути чуттєвість у стосунки можуть допомогти еротичні іграшки на кшталт "Дотику", вважає його автор. Кожен предмет у наборі розрахований на пробудження різних відчуттів. Слухавка з нержавіючої сталі дозволяє послухати, як б'ється серце коханого чи коханої.

Губка, просочена ефірною олією або парфумами партнера, нагадує його запах. Наперсник зі змінними кінцівками (металевою, силіконовою, дерев'яною) стимулює різні тактильні відчуття.

Усі предмети виготовлені зі сталі, адже вона має антибактеріальні властивості, а також швидко нагрівається в руках, дозволяючи погратися з відчуттям холоду та тепла.

У цьому є й певний символізм, стверджує Дмитро Нікіфорчук, іграшки допомагають розтопити лід між партнерам.

Автор фото, dmytro nikiforchuk Підпис до фото, Кожен з предметів у наборі "Дотик" пробуджує різні відчуття

Проте створення інтимних продуктів для певного віку є незвичним в індустрії секс-іграшок.

Як розповідають продавці українських сексшопів "Амурчик" і "Isex", весь асортимент товарів підходить для дорослих людей абсолютно будь-якого віку. Питання лише в індивідуальних уподобаннях і побажаннях.

Вони також зазначають, що серед клієнтів їхніх магазинів є і чоловіки, й жінки старше 60 років, і вони обирають товари з найрізноманітніших категорій.

Щоб дізнатися, що думають про секс-іграшки українці старшого покоління, ми показали їм "Дотик".

А вони у відповідь розповіли, від чого залежить гарне інтимне життя в зрілому віці та як зробити так, аби воно тривало якомога довше.

Ірина, дизайнерка, 60 років

Не думаю, що цей продукт матиме великий попит, насамперед у нашій країні. Мені здається, він розрахований на людей сильно за 70, а в нас це не дуже заможне населення.

Мені це точно не потрібно, адже зараз у магазині можна знайти іграшку на будь-який смак. Я секс сприймаю виключно як творчість. Це одна з найкращих частин життя разом зі смачною їжею або подорожами.

Я вже 13 років розлучена, і за весь цей час у мене не було чоловіків старше 40 років. Вони шукають стосунків з жінкою старшого віку, тому що це дуже емоційні стосунки, тривалі та щасливі.

Активне сексуальне життя дорослої жінки дуже залежить від грамотного ендокринолога, який супроводжує її в цьому віці.

Якщо тобі пощастило з лікарем, це чудова пора життя, ти більше не боїшся завагітніти, у тебе нічого не болить і сексом ти можеш займатися з ранку до вечора і з вечора до ранку.

Автор фото, Iryna

Тепер у світі дедалі більше звертають увагу на старших жінок, з'являються дорослі моделі. Коли Галина Бурнишева відкрила в Києві школу моделей зрілого віку, ми були серед перших її учениць.

Мине деякий час, і ставлення до жінок старшого віку зміниться, тому що в нас дуже багато гарних, успішних, доглянутих дорослих жінок, і з сексом в них також все дуже добре.

Проблема в тому, що в нас суспільство дуже замкнених людей, чоловіки і жінки навіть у парі не розмовляють одне з одним, але я не розумію, навіщо собі відмовляти в найкращих речах.

Це ж наша природа, це - сонце, запахи, ейфорія, це - якість життя, як без цього жити?

Віктор Гострий, пенсіонер, 76 років

Щоби відчувати жагу до життя, закохуватися і творити, мені не потрібні якісь штучні, неприродні речі.

Сексуальна активність у зрілому віці залежить, по-перше, від гарної фізичної форми, яку треба підтримувати щодня. Я підтягуюся на перекладині, відтискаюся, роблю стійку на голові, граю у настільний теніс, плаваю, ходжу в походи.

А по-друге, від хорошого психічного здоров'я. А для цього, я впевнений, треба робити добро, допомагати людям і бути їм корисним.

Автор фото, Victor Gostry Підпис до фото, Віктор Гострий впевнений, що молодість визначається не роками, а захопленістю життям

Молодість можна визначати роками, а можна інакше - зацікавленістю життям. Я постійно чимось захоплююсь.

Я малюю, розписую стіни багатоповерхівок на Русанівці. Я створив понад тисячу квадратних метрів муралів на будинках, які раніше "прикрашали" нецензурні написи або адреси продавців наркотиків.

Я співаю у хорі, займаюсь латиноамериканськими і українськими танцями, тіло мене слухається, тому що свого часу я займався йогою.

Багато людей мого віку скаржаться, що в них немає ані фізичної, ані матеріальної можливості для хобі, активного способу життя.

Але співати, малювати, танцювати може кожен у будь-якому віці, це дано нам від природи творцем, для цього непотрібні гроші.

Так само і для кохання немає вікових обмежень. Востаннє я закохався у 65 років, це було шалене кохання, справжня "любов до гроба", вона була талановита яскрава людина, я навіть написав про це історію.

Наталя Бондаренко, голова ГО для літніх людей "Вік щастя"

В більшості своїй жінки старшого віку зараз самотні, чоловіків немає, тому говорити про сексуальні стосунки вкрай важко. Багато хто відповідає у стилі "наше покоління не так виховане".

Але якщо копнути трохи глибше, виявляється дуже шкодують, що свого часу було табу на сексуальні відносини, що недоотримали сексуальної радості, недокохали.

На мою думку, сексуальні іграшки, як "Дотик", дуже потрібні для поліпшення статевих стосунків у старшому віці. Але для цього треба також змінювати стереотипне ставлення до сексу у літніх людей.

Мені подобається підхід, з яким пропонуються ці вироби, адже він дає змогу зрозуміти, що секс у похилому віці не може бути таким самим як у молоді літа, але він все ж таки потрібен.

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