Вибори в США: чому Дональд Трамп все ще може перемогти

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Останні опитування громадської думки свідчать, що в президентських перегонах демократ Джо Байден значно випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа - як в цілому по країні, так і в штатах, що вагаються, де результат голосування завжди непередбачуваний.

Демократи, які зібрали рекордну кількість пожертвувань, мають також фінансову перевагу, що дозволить їм в останні передвиборчі тижні відвідати максимальну кількість місць в країні.

Аналітики передвиборчих кампаній впевнено говорять про те, що Трампу не вдасться переобратись. Відомий американський статистик і письменник Нейт Сільвер у своєму блозі оцінює шанси на перемогу Байдена у 87%, а аналітична компанія Decision Desk HQ віддає йому 83,5%.

Але для демократів це до болю знайома ситуація. На цьому ж етапі передвиборчих перегонів чотири роки тому Гілларі Клінтон також пророкували максимально високі шанси на перемогу. І вони пам'ятають, що сталося потім.

Чи може історія повторитись? Чи можлива друга перемога Трампа?

Якщо у січні Трамп знову складе президентську присягу у Білому домі, то цьому сприятимуть п'ять причин.

Ще один жовтневий сюрприз

Чотири роки тому, лише за 11 днів до виборів, зараз вже колишній директор ФБР Джеймс Комі оголосив, що його відомство відновлює розслідування щодо Гілларі Клінтон, яка на посаді держсекретаря користувалася приватною електронною поштою на незахищеному сервері.

Цілий тиждень ця новина трималася на перших шпальтах усіх ЗМІ, що дало штабу Трампа необхідний перепочинок.

У 2020, лише за два тижні до голосування, схожий політичний сплеск може знову підштовхнути Трампа до перемоги. Поки всі головні сюрпризи цього місяця були не на його користь: і податкові декларації Трампа, і його госпіталізація з Covid-19.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден зі своїм сином Хантером у 2016 році

І ось New York Post публікує статтю про те, що в якомусь забутому його власником комп'ютері знайшли електронний лист, з якого випливає, що Джо Байден міг бути безпосередньо залучений до діяльності свого сина Хантера, що лобіював інтереси української газової компанії.

На думку низки республіканців, у таборі демократів стався черговий передвиборчий політичний землетрус. Але через сумнівне походження цієї новини та відсутність конкретики навряд чи багато виборців-демократів відвернуться від свого кандидата.

Але Трамп обіцяє, що сюрпризи ще будуть. І якщо це лише перший крок, який доводить, що на посаді віцепрезидента Байден вчиняв правопорушення, то, можливо, нас чекає великий скандал.

Можливо, буде інший шоковий сюрприз. Передбачити це ми не можемо, інакше який же це сюрприз.

Не завжди треба довіряти опитуванням

Практично відразу після того, як Байден став офіційним номінантом на посаду президента від Демократичної партії, національні опитування показували, що він стабільно випереджає Трампа.

Навіть у "хитких штатах", де перегони були більш напруженим, Байден був у відриві за межами похибки.

Але, як показав 2016 рік, результати загальнонаціональних опитувань програють у порівнянні з показниками в кожному окремому штаті.

Найважче у будь-яких виборах - передбачити, яким у вирішальний день буде електорат, хто прийде на дільниці та заповнить бюлетені. І минулого разу деякі соціологи дуже помилилися, не врахувавши активність білих виборців без вищої освіти, що підтримали Трампа.

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І хоча New York Times вважає, що перевага Байдена така велика, що він застрахований від сценарію 2016 року, електоральна система 2020 року зіткнулася з новими обставинами.

Наприклад, багато американців планують вперше проголосувати поштою. Республіканці обіцяють пильно і жорстко стежити за механізмом поштового голосування, оскільки вважають це зручною платформою для масштабного шахрайства. Демократи, своєю чергою, говорять, що республіканці намагаються чинити тиск на виборців.

Якщо виборці неправильно заповнять свої бюлетені, порушать процедуру або буде затримка у роботі поштової служби, безліч важливих голосів просто не врахують.

Разом з тим обмежена кількість виборчих дільниць з мінімальним персоналом, де можна буде проголосувати особисто, також може дуже вплинути на ситуацію в день голосування. Організаційні складнощі просто відлякають багатьох американців, яких автори опитувань вважають активними виборцями.

Поворот у дебатах

Ще не осів пил після першого раунду дебатів між Трампом і Байденом, що були два тижні тому. У цьому пилу президент забруднився більше, ніж його опонент.

Опитування показали, що агресивний стиль дискусії Трампа, який весь час перебивав суперника, не сподобався жінкам з передмість, яких вважають ключовою групою виборців у цій передвиборчій кампанії.

При цьому Байден стійко тримався під вогнем Трампа, чим розвіяв заяви республіканців про те, що він постарів і втратив хватку.

Трамп втратив можливість виправити враження про перший раунд, відмовившись від участі у другому після того, як дебати вирішили перевести у віртуальний формат. Але у нього ще є останній шанс заробити бали під час дебатів наступного четверга.

Якщо Трамп обере більш спокійну поведінку, а Байден, навпаки, зірветься або зробить якусь помилку, баланс у перегонах, можливо, зміниться на користь Трампа.

Боротьба за "хиткі штати"

Опитування свідчать, що лідирує Байден, але є штати, де Трамп має перевагу або відстає від суперника в межах похибки, що за сприятливих обставин колегія вибірників може врахувати на його користь.

І хоча на минулих виборах Трамп програв всенародне голосування, він мав велику перевагу в колегії вибірників, яка розподіляє голоси по штатах пропорційно кількості їхнього населення.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дональд Трамп має достатньо прихильників у "хитких штатах", які багато в чому і визначать результат виборів

Деякі "хиткі штати", в яких він виграв минулого разу - наприклад, Мічиган і Вісконсин - цього року, найімовірніше, втрачені для нього.

Але якщо він зможе перемогти в інших, хай і з невеликою перевагою, то, можливо, йому вдасться набрати 270 з 538 голосів вибірників, необхідних для того, щоб залишитись у Білому домі.

Перемога Трампа у таких штатах, як Пенсильванія і Флорида, цілком можлива, якщо він приверне на дільниці те саме біле населення без вищої освіти.

Є навіть сценарії, за якими Трамп і Байден отримають по 269 голосів кожен, і тоді останнє слово буде за спеціальною комісією членів Палати представників, більшість у якій, найімовірніше, віддасть перевагу Трампу.

Еквілібристика Байдена

Поки Байдену вдавалося вести на подив дисципліновану кампанію.

Зараз він максимально сконцентрований, але чим більше уваги до персони, тим вищий ризик сказати або зробити те, за що доведеться розплачуватися на виборчих дільницях.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зараз для Джо Байдена найголовніше - не схибити

Електоральна підтримка Байдена - це мешканці помірних передмість, невдоволені республіканці, традиційні демократи з робітничого класу, етнічні меншини та переконані ліберали. Вибухонебезпечна суміш різних і навіть суперечливих інтересів, яка повстане, якщо він дасть їм привід для невдоволення.

Є також вірогідність, що під стресом передвиборчої кампанії вік Байдена вийде на перший план, і люди замисляться - чи впорається він з роллю президента? Якщо це станеться, команда Трампа піде у наступ.

Штабу Байдена, ймовірно, здається, що час працює на них, і Білий дім вже майже в кишені.

Але якщо вони схиблять, то будуть не першими, кому доведеться змиритися з поразкою, коли перемога була майже гарантована.