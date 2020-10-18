"Жовтневий сюрприз". Напередодні виборів штаб Трампа знайшов новий компромат на Байдена

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Кандидата від Демократичної партії на пост президента США Джо Байдена знову звинуватили в корупційних зв'язках в Україні. Що не так у цій історії?

За давньою традицією напередодні президентських виборів у США обов'язково з'являється "сенсаційний компромат" на одного з претендентів. Це правило за два з половиною тижні до дня голосування підтвердила газета New York Post, яка підтримує республіканців. Вона опублікувала особисте листування Гантера Байдена - сина претендента на президентську посаду від Демократичної партії Джо Байдена.

Молодший син колишнього віцепрезидента США свого часу був членом ради директорів української газовидобувної компанії Burisma із зарплатою у 50 тисяч доларів на місяць.

За версією видання, цю посаду Байден-молодший використовував, щоб забезпечити українським бізнесменам доступ до свого батька, який курував в адміністрації президента Барака Обами зокрема й фінансову допомогу Україні.

У чому викрили Байдена?

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Як стверджує New York Post, документи, що компрометують колишнього віцепрезидента США, знайшли у ноутбуці, який залишили в ремонтній майстерні у штаті Делавер у квітні 2019 року. Власник фірми не зміг точно вказати, чи був власником комп'ютера Гантер Байден, але заявив, що на ноутбуці була наліпка благодійного фонду "Beau Biden Foundation" (Фонд Бо Байдена), названого на честь померлого старшого сина ексвіцепрезидента.

Ноутбук, пошкоджений водою, з ремонту так і не забрали, і власник майстерні, як стверджує видання, вивчив зміст жорсткого диска, а потім повідомив про це ФБР і зв'язався з особистим адвокатом президента США Рудольфом Джуліані й передав йому всі зібрані дані.

Загалом на жорсткому диску було майже 25 тисяч фотографій, зокрема й відверто сексуальних, а також понад 11 550 повідомлень електронної пошти, що стосуються роботи Байдена-молодшого в українській енергетичній компанії Burisma і китайській корпорації CEFC China Energy Co.

В електронному листуванні, опублікованому New York Post, стверджується, що в квітні 2015 року Гантер Байден організував зустріч свого батька з топменеджером української енергетичної компанії Вадимом Пожарським.

"Шановний Гантере, спасибі, що запросили мене до Вашингтона і дали можливість зустрітися з вашим батьком і провести деякий час разом", - йдеться в опублікованому листі.

До цього, у травні 2014 року, Пожарський також просить Гантера Байдена порадити, "як він міг би використати свій вплив" в інтересах компанії.

Ця зустріч, за версією New York Post, відбулася за рік до того, як тодішній віцепрезидент Байден наполягав на звільненні Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України. Як стверджували під час слухань у Конгресі республіканці, у цей час генпрокурор ініціював розслідування щодо компанії Burisma і віцепрезидент США за наполяганням власного сина використовував свій вплив для того, щоб припинити справу.

Сам Байден пояснював, що адміністрація Сполучених Штатів і лідери європейських країн вважали пана Шокіна корумпованим чиновником, чия діяльність заважає проведенню реформ в Україні.

Чому соцмережі заблокували компромат?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гантер Байден вже не вперше стає мішенню політтехнологів Трампа

Одразу ж після публікації, яку газета New York Post назвала "сенсаційною", найбільші соцмережі, зокрема Facebook і Twitter, заблокували поширення статті, стверджуючи, що матеріал не пройшов необхідну перевірку.

Виступаючи на мітингах своїх прихильників, президент Трамп постійно згадував про те, що його опонент Джо Байден використовував свою посаду, намагаючись допомогти синові Гантеру в різних бізнес-проєктах. Розпочати кримінальне розслідування щодо ексвіцепрезидента він просив президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови влітку 2019 року, що стало приводом для початку процедури імпічменту в Конгресі.

Власник газети New York Post Руперт Мердок відомий як давній симпатик Дональда Трампа, а саме видання незмінно підтримує республіканців. У публікації немає жодних підтверджень того, що опубліковане листування є автентичним, та й сам власник майстерні в інтерв'ю не зміг підтвердити, що його клієнтом міг бути Байден-молодший.

До того ж одна з авторів матеріалу раніше працювала продюсеркою у ведучого телеканалу Fox Шона Генніті, якого вважають одним з особистих друзів президента Трампа. Телеканал також належить Руперту Мердоку і не приховує своїх симпатій до республіканців.

Минулого року, відповідно до джерел Washington Post, представники національної розвідки США попереджали Білий дім про те, що російська розвідка використовує Рудольфа Джуліані для поширення дезінформації про Байдена. Основне джерело інформації особистого адвоката Трампа, депутата української Ради Андрія Деркача, внесли до списку санкцій мінфіну США як агента уряду РФ.

Представник виборчого штабу Байдена Ендрю Бейтс заявив, що у списку зустрічей колишнього віцепрезидента немає жодних згадок про переговори з представниками компанії Burisma.

"Ми перевірили список офіційних зустрічей Джо Байдена в цей час, і жодних зустрічей, про які згадує New York Post, ніколи не було", - сказав він.

Політтехнологи кампанії Трампа, втім, не особливо приховували, що новий компромат на Джо Байдена підготували саме вони.

У вересні колишній радник президента США Стів Беннон в інтерв'ю голландському телеканалу порадив очікувати якоїсь політичної сенсації.

"Ви це побачите, просто почекайте", - сказав Беннон, уточнивши, що у його розпорядженні є особисте листування сина колишнього віцепрезидента США.