Блискавична пневмонія та супутні хвороби: як дитина за дві доби померла від Covid-19

Автор фото, internatpech.at.ua Підпис до фото, Печеніжинська школа-інтернат, де навчався восьмирічний Михайлик

Михайлик перейшов до другого класу. Був веселим і життєрадісним хлопчиком, але часто хворів. Його привезли до лікарні з серйозними ускладненнями, підтвердили COVID-19, а через два дні він помер.

Хлопчик був вихованцем Печеніжинської школи-інтернату, де навчаються діти з вадами розумового розвитку.

Як підтвердили BBC News Україна місцеві медики, у дитини також було ожиріння, збільшені аденоїди, він часто хворів на пневмонію та бронхіт.

Ніщо не віщувало біди

Як повідомила директорка спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Жанна Ковалюк, причин для хвилювання там не бачили, бо діти тиждень тому пройшли медогляд. У Михайлика не було застуди.

Все почалося ввечері 15 жовтня.

"Усе було нормально. Щодня вранці та ввечері усім міряємо температуру. 14 жовтня занять не було, адже був державний вихідний. Усі були вдома. 15 жовтня вранці у Михайлика була нормальна температура. Поміряли температуру увечері - була вища за 38 градусів. Ми одразу викликали швидку. Діяли згідно з протоколом", - розповіла для BBC News Україна директорка.

Після того, як дитину забрала швидка, хлопцю зробили експрес-тест на коронавірус. Тест виявився негативним. Рівень кисню в крові був 99%. Але дитині ставало гірше.

Лікарі кажуть, що це була блискавична форма запалення легень. Хлопцю зробили ПЛР-тест, який показав позитивний результат.

"У дитини було багато супутніх захворювань. Крім того, хлопець мав проблеми із дихальними шляхами. Минулого року він у нас лежав з важкою формою пневмонії. Висновок патологоанатома - двостороння пневмонія. ПЛР-тест виявився позитивним", - розповів головний лікар Коломийської Центральної районної лікарні Андрій Кошкін.

Автор фото, УНІАН

До школи електричкою і автобусом

Де дитина могла заразитися коронавірусом - наразі невідомо.

У Михайлика залишилися мама, батько та дві сестри. Хлопчик мешкав за межами Печеніжинської ОТГ. Щопонеділка його батьки вставали о п'ятій ранку, щоб сісти на приміський поїзд. Потім пересідати на автобус до Печеніжина - так його довозили до школи.

Педагоги спецзакладу кажуть, що Михайлик перебував у Печеніжинській школі-інтернаті з понеділка по п'ятницю. Але на вихідних їздив додому.

"Дитина могла б і на вихідних залишатися в нас, але для цього батькам слід було отримати спеціальну довідку від Служби у справах дітей, якої вимагає постанова 586 Кабінету Міністрів України. Такої довідки ми не мали, відповідно, дитину забирали додому. Звичайно, що на території нашого закладу Михайлик був би у більшій безпеці, у нас хороша школа і належні умови", - говорить педагог Ольга Василишин.

Чи будуть тестувати всіх?

Чи будуть решті дітей проводити ПЛР-тести у Печеніжинській спеціальній школі - наразі невідомо. Якщо на це виділять кошти, тоді однозначно зроблять, каже директорка закладу.

Covid-19 небезпечний для людей похилого віку і тих, хто має проблеми зі здоров'ям.

Наразі відомо про смерть щонайменше чотирьох дітей із коронавірусом в Україні. В одному випадку 13-річний хлопчик мав онкологічний діагноз.

Івано-Франківщина зараз на сьомому місці в Україні за кількістю випадків коронавірусу. А з понеділка облцентр входить до червоної зони.