Як проголосувати на місцевих виборах: коронавірус та нова система

Автор фото, УНІАН

Місцеві вибори 25 жовтня стануть випробуванням для українців. Голосування пройде на тлі піку захворюваності на коронавірус та за незвичною виборчою системою.

Останніми тижнями все гучніше говорили про можливе перенесення виборів через пандемію, адже щоденний приріст хворих вже досягає 6,5 тисяч на добу, а третина великих міст у день виборів опинились у червоній карантинній зоні.

Проте голосування таки вирішили проводити з дотриманням карантинних застережень, масками, дезінфекторами та соціальною дистанцією.

Кандидати роз'яснюють виборцям особливість пропорційної системи з відкритими списками, як і де ставити галочки та цифри, щоб не заплутатись. І згадати, що таке індекс на старих паперових конвертах.

Також людям треба розібратись, до якої територіальної громади тепер належить їхній населений пункт і до якого укрупненого району обирають райраду.

Мільйонам українців треба буде сходити на вибори у своїх містах ще раз 15 листопада.

Вибори в епоху коронавірусу

Уряд визначив рекомендації, як проводити голосування у день виборів.

На вході до дільниці у людей мірятимуть температуру та питатимуть про симптоми застуди.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що для людей із симптомами буде окрема кабінка для голосування.

Хоча члени дільниць на місцях, з якими поспілкувалась ВВС News Україна, готуються просити таких хворих повертатись додому.

На вході до кожної дільниці буде стояти антисептик для рук.

Виборці мають приходити у масці, а на прохання члена комісії тимчасово зніматимуть для встановлення особи.

Автор фото, Getty Images

Члени комісій мають регулярно змінювати свої маски.

У приміщенні дільниці має одночасно бути не більше трьох виборців біля одного столу видачі бюлетенів.

Члени комісій мають сидіти не ближче одного метра один до одного.

У кабінках для голосування не буде ручок, тож їх треба приносити із собою.

До виборців, які перебувають на самоізоляції через коронавірус, за їхнім бажанням має прийти група з переносною скринькою для голосування.

Заявку для цього треба подати до вечора 23 жовтня.

Члени комісії, які приїдуть до таких виборців, мають бути в масках, рукавичках та захисних щитках. І змінювати це все після кожного візиту.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Скриньки для голосування вдома мають носити у повному захисті

Наразі співрозмовники ВВС News Україна у виборчих комісіях вказують, що частину захисту, зокрема, антисептики, їм обіцяє надати територіальна комісія. А всі інші матеріали будуть шукати самі.

У разі виявлення COVID-19 в одного члена, вся комісія не іде на самоізоляцію.

На самоізоляцію будуть направляти тільки тих членів, які мали контакт із хворим без засобів захисту, або вже мають симптоми.

Обов'язкового проходження ПЛР-тестування всіма членами комісій перед виборами не буде.

Від 2 до 5 бюлетенів

Найперше, обов'язково треба взяти оригінал паспорта, а не його цифрову копію в додатку "Дія".

Вперше на місцевих виборах до рад люди голосуватимуть і за партії, і за конкретного кандидата від неї.

У всіх населених пунктах на руки виборцям даватимуть різну кількість бюлетенів.

До прикладу, у Києві бюлетенів буде найменше, адже кияни обиратимуть тільки міську раду та міського голову.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Приклад, як треба обирати і партію, і вписувати номер кандидата від партії у списку.

За мера міста треба поставити звичну позначку, а до ради - і за партію, і за бажання вписати у спеціальний квадрат номер людини у списку. Номери і прізвища будуть у бюлетенях.

Заповнення квадрату буде схожим на заповнення індексу на старих конвертах, коли треба було навести цифру з промальованого пунктиру.

При чому, якщо ваш кандидат від 1 до 9, то, згідно із законом, треба вимальовувати 01 - 09, щоб голос точно зарахували. ЦВК нещодавно таки дозволила зарахувати голоси без нуля, через що не виключена плутанина.

Закон передбачає дуже складну процедуру, за якої у разі набрання великої кількості голосів кандидат посунеться у списку й стане депутатом, а не політик, якого попереду поставила партія.

В інших регіонах виборці будуть голосувати за голову ОТГ чи мера міста (1), а також за список партії до обласної (2), районної (3) та міської або ОТГ (4) рад. Також в деяких містах люди голосуватимуть ще й за районні у містах ради (5).

Тобто, більшість виборців отримають по 4 бюлетені, але десь їх буде всього два, а десь аж 5.

За даними мережі ОПОРА, 5 бюлетенів буде у Житомирі, Кривому Розі, Кропивницькому, Полтаві та Херсоні.

Всі вони будуть різних кольорів.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, На довиборах в 208 окрузі у Верховну Раду хоче повернутись Олег Ляшко

Довибори в парламент

Виняток з цього правила матимуть виборці 208 округу на Чернігівщині, де паралельно пройдуть довибори депутата Верховної Ради. У своєму п'ятому бюлетені люди ще мають поставити галочку за свого мажоритарника до парламенту.

Сільська мажоритарка

У частині невеликих і переважно сільських громад, де менше 10 тисяч виборців, бюлетені до ради ОТГ будуть радикально відрізнятись.

У цих радах влада зберегла мажоритарну систему до місцевих рад, тож треба просто ставити галочку навпроти свого кандидата. Загалом таких громад в Україні понад 785 і ось їхній повний перелік.

Тож людина має розібратись у щонайменше кількох різних виборчих системах у ради різних рівнів та на керівників міст чи громад. Це може бути складно й потребувати часу на дільниці, що може призвести до черг.

Закон передбачив можливість замінити бюлетень на новий, якщо ви заплутались та зробили неправильні позначки. Але для цього треба буде звернутись до комісії та пройти спеціальну процедуру.

Нові райони та громади

Автор фото, УНІАН

На нинішніх місцевих виборах обирають керівництво усіх новостворених об'єднаних територіальних громад, таким чином процес укрупнення фактично завершується.

Тож для деяких виборців буде незвично обирати не свою сільську раду, а вже нову раду ОТГ та її голову.

Голосування 25 жовтня де-факто запускає початок функціонування нових укрупнених районів.

Більшість виборців вперше обиратимуть досить далеку для себе раду, адже на цілу область подекуди лишилось всього три чи чотири райони.

Мешканці обласних центрів та великих міст з понад 75 тисячами виборців ще раз сходять на дільниці 15 листопада.

Саме тоді швидше за все відбудеться другий тур мерських перегонів, якщо у першому ніхто не набере більше половини голосів.