Ексдепутат Лозінський, який сидів за вбивство, балотується на посаду голови ОТГ

Автор фото, УНІАН

Колишній депутат парламенту Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за навмисне вбивство, балотується на посаду голови об'єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства.

"Лозінський Віктор Олександрович балотується на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", - повідомили ВВС News Україна у місцевій територіальній виборчій комісії.

Інформацію щодо кандидатів на посади голів ОТГ не публікують на сайті ЦВК.

Віктор Лозінський іде на вибори як самовисуванець.

Кандидат від "Слуги народу" в цій ОТГ Сергій Баліцький заявляв у поліцію про погрози з боку пана Лозінського. Він стверджував, що в нього нібито вимагали зняти свою кандидатуру.

У відповідь Віктор Лозінський оприлюднив інтерв'ю, в якому назвав родину Баліцького "земельними ненажерами".

"Поганому танцюристу завжди щось заважає", - відповів він пану Баліцькому.

Сам Лозінський назвав себе директором агропідприємства й заявив, що добився справедливості й зняв усі судимості.

Загалом на посаду голови ОТГ балотуються шестеро кандидатів.

Зараз Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району.

Хто такий Віктор Лозінський

У 2007 році пан Лозінський, який був впливовим аграрним бізнесменом на Кіровоградщині, обрався депутатом парламенту від БЮТ.

Автор фото, youtube/Игорь Рудич Підпис до фото, Пан Лозінський запевнив у інтерв'ю, що більше не має судимостей

16 червня 2009 року поблизу смт Голованівська сталося вбивство, коли після інциденту компанії у складі Віктора Лозінського, прокурора та начальника міліції району і єгеря загинув селянин Валерій Олійник.

Сам Лозінський наполягав, що це була самооборона.

Це сталося незадовго до президентських виборів і спочатку тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко стала на захист соратника, але в липні зажадала від нього скласти мандат.

Верховна Рада зняла з пана Лозінського недоторканність та позбавила мандату, після цього він зник, і його оголосили у розшук.

Віктора Лозінського затримали в березні 2010 року. Його звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні.

У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років ув'язнення. Він мав вийти на волю в 2025 році, винним себе не визнав.

Автор фото, УНІАН

Крім Лозінського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелицю (4 роки в'язниці).

У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок до 14 років.

У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю обвинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило строк ув'язнення до 10 років.

Після чотирьох років за ґратами у червні 2014-го Сергій Лозінський вийшов на волю "за станом здоров'я".

У справу втрутився керівник уряду та генпрокурор, після чого прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці.

Вже 2016 року Лозінському перерахували термін ув'язнення згідно із "законом Савченко", за яким день у СІЗО рахується за два, й він вийшов на свободу.

У травні 2019 року Дніпровський районний суд Києва взагалі зняв судимість з Віктора Лозінського. А у вересні це рішення, як наполягає Лозінський, підтвердив Верховний Суд.