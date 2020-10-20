Як Зеленський очолить боротьбу з коронавірусом: обіцянки і факти

Автор фото, unian Підпис до фото, Що влада планує робити з Covid-19?

Верховна Рада запропонувала президенту Володимиру Зеленському створити й очолити Національний штаб протидії біологічним загрозам для боротьби з Covid-19.

За постанову про створення штабу проголосували 308 депутатів.

Що це значить, які завдання матиме цей штаб і що він насправді зможе зробити, розбиралась ВВС News Україна.

Яка мета?

Національний штаб на чолі з президентом має координувати діяльність всіх органів влади, йдеться у тексті постанови.

Серед завдань, які цей штаб ставить перед собою:

телефонна лінія для дзвінків громадян,

широкомасштабне і безкоштовне тестування людей, до 100 тисяч тестів на день,

безкоштовні ліки для лікування Covid-19,

300% доплати медикам і немедичним працівникам,

15 прожиткових мінімум для медиків, якщо вони захворіли,

створення в Україні потужності для виробництва ПЛР-тестів.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Боротьбу з Covid-19 в Україні має офіційно очолити президент

Телефонна лінія

Реальним нововведенням тут є лише створення багатоканальної всеукраїнської телефонної лінії. Решта пунктів - або існують в Україні вже давно і не працюють, або діють частково.

Як видно з тексту постанови, в Україні хочуть створити єдину телефонну лінію, щоб туди могли дзвонити всі, хто має симптоми або вже хворіє на Covid-19. Щоб до людей виїжджала бригада медиків і брала упродовж 48 годин тести ПЛР.

Депутати пропонують створити за регіональним розподілом мобільні бригади, які збиратимуть у пацієнтів біологічний матеріал за місцем проживання та самі везтимуть його у лабораторію.

Правда, незрозуміло, як саме буде працювати цей механізм. Наразі направлення на безкоштовні тести людям, які мають симптоми Covid-19, видає сімейний лікар. У регіонах вже працюють мобільні бригади.

Правда, часто їх не вистачає для всіх викликів, а в лабораторіях утворились величезні черги, чекати на результаті тестів доводиться іноді тижнями.

Що з тестами?

Також у постанові йдеться, що національний штаб на чолі з Зеленським має добитися того, щоб в Україні відбулося широкомасштабне тестування як людей з симптомами Covid-19, так і контактних осіб, а також медиків.

Але депутати вже голосували за широкомасштабне тестування на Covid-19 в Україні. 7 травня Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закон про широкомасштабне тестування.

Правда, в Україні є величезні проблеми з тим, як тестують контактних людей. Часто їм відмовляють у безкоштовному тестуванні. Люди при підозрі на Covid-19 у когось з близьких часто йдуть робити тести за свої гроші.

На штаб хочуть покласти функцію з розбудови регіональної мережі вірусологічних лабораторій із потужністю понад 100 тис. досліджень на добу.

В Україні за час пандемії вже збільшили кількість лабораторій. Уряд нещодавно виділив понад 200 млн гривень на додаткове обладнання.

За оцінками міністра охорони здоров'я Максима Степанова, наразі в України роблять приблизно 35 тисяч на добу. Цю цифру планують збільшити до 50 тисяч у листопаді, та 70 тисяч на добу до кінця грудня.

Що з ліками?

Одним з пунктів постанови обіцяють безкоштовні ліки для людей, які хворіють на Covid-19 вдома чи у лікарнях.

Безкоштовне лікування коронавірусу було передбачене ще до цієї постанови. Правда, часто пацієнтам доводилося купувати ліки за власний кошт.

Що з обладнанням?

Президент має керувати, а штаб зробити так, щоб у всіх українських лікарнях було потрібне обладнання для лікування Covid-19 - кисень, ШВЛ, КТ.

За словами міністра Степанова, в Україні вже зараз є 15 тисяч ліжок з киснем, у листопаді мають збільшити їхню чисельність до 26 тисяч.

Також міністр розповів, що планують закупити 107 комп'ютерних томографів до кінця року, та додаткові ШВЛ. За його словами, зараз задіяні лише 10% ШВЛ у лікарнях.

Автор фото, unian

Де візьмуть на це гроші?

Постанова і очолюваний президентом штаб обіцяє 300% доплати медикам, які лікують Covid-19.

Це вже існує в Україні багато місяців, хоча медики нарікали на проблеми з цими виплатами. Втім, виступаючи у Верховній Раді Максим Степанов, заявив, що лікарням вже перерахували майже 6 млрд гривень на доплати медикам. До кінця року пообіцяли здійснити всі виплати.

А от однією з новацій ідеї зі створення національного штабу є те, щоб ці норми законодавства про виплати розповсюдили на немедичних працівників. Ймовірніше всього йдеться про технічний персонал лікарень, де надають медичну допомогу при коронавірусній хворобі.

Ще новиною є те, що медикам, які захворіли на інфекційну хворобу, обіцяють обов'язкове державне страхування у розмірі 15 прожиткових мінімумів. До цього в Україні були виплати лише у випадку смерті лікаря від Covid-19.

Щодо питання, де на це все візьмуть гроші, Національний штаб просить уряд і Раду передбачити ці витрати у держбюджеті на 2021 рік і внести відповідні зміни у існуючі закони.

Також уряд має забезпечити принаймні 40% населення безкоштовною вакциною після її появи та розробити алгоритм створення тимчасових шпиталів.

Чи це реально?

Ця постанова є правильною, але вона залишиться мрією, поки будуть провалювати ухвалені вже давно рішення, заявила у Раді депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишин.

Вона зазначила, що депутати ще 7 травня ухвалили важливі рішення для протидії коронавірусу - і про тестування, і про підготовку лікарень, але цей закон не виконують.

"Ви бачите широкомасштабне тестування в Україні? І я не бачу… У нас підготовлені лікарні? Ні, у нас людей нікуди класти. Це при тому, що кошти на це були. МОЗ цей закон не виконало", - заявила депутатка у Раді.