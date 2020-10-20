Хочете зберегти мир в душі? Обіймайте корову

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Обіймання корів (нідерландською "koe knuffelen") - це більш ніж модний тренд і банальне "мі-мі-мі". Це, виявляється, неймовірно корисно для психічного здоров'я - недарма його популярність зростає в усьому світі.

Світ велнесу сповнений химерних трендів - і все заради того, щоб заспокоїти наше тіло і душу. Заради спокою ми готові займатися йогою в оточенні кіз або приймати звукові ванни, що занурюють нас у приємну дрімоту, в якій ми забуваємо про всі проблеми і, як кажуть, "очищуємося".

І ось ще одна практика з розряду "допоможи собі сам". Вона народилася у Нідерландах, що не дивно - адже мова йде про корів, а голландська корова, як відомо, - одна з найдавніших порід великої рогатої худоби молочного напрямку. Але виявляється, не молоком єдиним.

Обійміть голландську корову - і ваш душевний стан почне змінюватися, ви відчуєте мир і спокій, кажуть адепти практики.

Ви вже посміхаєтесь? Ось бачите, корисно навіть просто уявити собі, як ви обіймаєте корову.

А якщо серйозно, то koe knuffelen використовує природні оздоровчі властивості близького і дружнього контакту людини і тварини.

Вам досі незрозуміло? Згадайте свої відчуття, коли гладите кішку, що згорнулася у вас на колінах. Або обіймаєте свого собаку, який встав на задні лапи, аби показати, як він вас любить.

Фізичний контакт з живою істотою, від якої не чекаєш нічого поганого, до якої можна комфортно притулитися, - ось суть того, що відбувається під час обіймів з коровами.

Так, вони набагато більші, ніж кішка або собака, але в цьому й суть. Чим більший друг, тим більше від нього йде тепла.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чим більший друг, тим більше від нього йде тепла.

Щоб стати затятим обіймачем корів, для початку можна відвідати спеціальну ферму, де для вас підібрали тварин, яким це також подобається. (Не всі корови підходять для обіймання. Деяким з них близькість з людиною зовсім не до душі - такий у них характер).

У корів температура тіла трохи вища, ніж у людей, серце б'ється повільніше. І, безумовно, є що обійняти. У комплексі це діє цілюще для нашої психіки і неймовірно заспокійливо.

Притулившись до великої і теплої корови, деякі відвідувачі ферми проводять по дві-три години.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Майбутню корову для обіймання можна роздивитись вже у теляті, кажуть господарі ферми

Погладити корову по спині, притулитися до неї - це все складові частини "коров'ячої терапії". А вже якщо корова лизне вас - це верх довіри.

"Корови взагалі дуже спокійні тварини. Вони не б'ються, не наражаються на неприємності, - пояснює господиня однієї такої ферми у Нідерландах. - У нас є спеціальні корови для обіймання, поруч з якими ви можете сісти або лягти - як вам подобається".

"Спеціальні корови для обіймання - зазвичай, більш спокійні й терплячі. Ви можете вже в теляті розгледіти майбутню корову для обіймання - характер видно майже відразу, - каже вона. - У них у всіх різний характер. Обіймання не можна нав'язувати тварині. Коли корові набридає, вона просто встає і йде".

Вважають, що "коров'ячі обійми" дають позитивний погляд на життя і знижують стрес, підвищуючи рівень окситоцину в організмі людини.

Цей гормон знижує тривогу та викликає задоволення і відчуття спокою поруч з партнером - в цьому випадку з дружньою коровою.

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Цей вид дозвілля народився понад десять років тому в нідерландській глибинці.

Але "коров'ячі обіймашки" вийшли за межі країни і тепер мають своїх шанувальників і в Швейцарії, і в Сполучених Штатах, де окремі ферми пропонують сеанси обіймання корів для перемоги над стресом і просто заради задоволення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вважають, що "коров'ячі обійми" знижують стрес, підвищуючи рівень окситоцину в організмі людини

До речі, ці обійми можуть радувати і тварин. У дослідженні 2007 року, опублікованому в журналі Applied Animal Behaviour Science ("Прикладна наука про поведінку тварин"), кажуть, що корови демонструють ознаки глибокої релаксації, витягуючись, заплющуючи очі та відкидаючи свої великі вуха назад, коли їх гладять по спині і шиї.

Схоже, що теплі, душевні відносини з великою рогатою худобою - це те, що лікар прописав. І ветеринар також.

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