Чому так важко відмовитись від другого шматка торта?

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Смачна їжа знижує активність клітин мозку, що контролюють голод і спрагу, встановили вчені. Простіше - чим більше з'їв, тим більше хочеться.

Ось чому іноді так важко відмовитись від другого шматка пирога до чаю, навіть після хорошого обіду, припускають вчені.

Журнал Nature розповідає про результати дослідження на чолі зі Скоттом Стернсоном з дослідницького центру Джанела в Ешберні, штат Вірджинія. Під час експериментів на мишах вчені виявили область мозку, де є клітини (нейрони), що відповідають за споживання їжі й води.

Коли нейронна мережа у цій області активізується, відчуття голоду й спраги пригнічується. І навпаки: її блокування призводить до того, що миші продовжують їсти й пити, навіть коли вони ситі та напоєні.

Дослідники давали мишам різні напої, одночасно спостерігаючи за активністю "нейронів стриманості". Вони зафіксували незначне зниження активності, коли миші пили воду або гіркуваті напої, і збільшення - коли тварини отримували смачні рідини - наприклад, з ванільним ароматом.

Як припускають вчені, нейронна мережа влаштована так, що приємний смак змушує мозок хотіти ще більше.

Як перепрограмувати мозок

У 2019 році журнал Science писав про результати дослідження на подібну тему. Його автори, які також працювали з піддослідними мишами, встановили, що мозок можна запрограмувати на переїдання: до цього призводить саме споживання їжі з великим вмістом жирів і цукру.

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Група вчених з університету Північної Кароліни у Чапел-Гіллі на чолі з нейробіологом Гарретом Стубером вивчала зміни, що відбуваються у головному мозку при ожирінні.

Вони порівняли поведінку нейронних мереж у мозку живих мишей з нормальною і надмірною вагою відразу після їжі: тварин при цьому поїли калорійною солодкою водою.

Мозок мишей без ожиріння реагував на цукор підвищенням активності нейронів: клітини немов давали сигнал "вистачить" і забороняли вимагати добавки.

Однак у міру того як миші отримували все більше цукру, вони починали набирати зайву вагу - і нейронні мережі в їхньому мозку ставали все менш активними, йдеться в дослідженні. На 12-му тижні зміни дієти клітини реагували на солодкий напій приблизно на 80% менш активно.

Втім, це дослідження не уточнює, які саме зміни призвели до втрати активності нейронних мереж: солодша дієта чи збільшення ваги, зауважує невролог з Університету Мічигану Ренді Силі, який не брав участі в роботі Стубера.

Їм просто несмачно?

Силі не виключає, що важливим фактором у поведінці мишей могла бути сама їжа. "Ви, напевно, не знаєте, як смакує корм для гризунів, - каже вчений. - Я його куштував, він просто огидний. Це суха, солона, несмачна бурда".

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При цьому жирна їжа, якою годують мишей, на смак нагадує тісто для цукрового печива, пояснює експерт, який, втім, допускає, що нейронна активність також могла бути важливим фактором.

Вчені багато років вивчають механізми, що регулюють відчуття ситості й голоду. Вони сподіваються знайти спосіб, який допоможе людям, що страждають від ожиріння.

Як пише науково-популярний сайт The Conversation, в мозку людини працює система "харчової винагороди", яка заохочує нас до споживання калорійної їжі.

Така винагорода здатна подолати сигнали про насичення, які отримує мозок. Тому нам так важко впоратися зі спокусою і відмовитись від ласування смачненьким.

Оскільки споживання смачної їжі дає нам величезне задоволення, передчуття цього стає найважливішим чинником, що визначає нашу дієту.

У всьому винна еволюція?

При цьому вчені довели, що людям буває особливо важко відмовитися від багатого на жири і цукор фастфуду, шоколаду, морозива, чипсів або печива.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Механізми споживання їжі сформувалися у людей ще в первісну епоху

У деяких людей мозкові центри, що стимулюють споживання їжі, працюють набагато активніше, ніж у інших. Як пише The Conversation, вчені показали, що у тих, хто особливо полюбляє шоколад, вид і запах солодощів викликає активнішу реакцію в районах мозку, що відповідають за "харчову винагороду".

Такі механізми змушують нас формувати міцні взаємозв'язки між місцем і певним видом їжі: потрапляючи на море, ми починаємо купувати рибу і морепродукти, а в кінотеатрі їмо попкорн.

Система "харчової винагороди" допомагає нам знайти потрібну їжу та заохочує споживання. Її поява пов'язана з далеким минулим, коли люди були мисливцями-збирачами.

Щоб вижити, вони мали якомога швидше знайти калорійну їжу - і з'їсти якомога більше.

У тих умовах переїдання допомагало людям пережити часи, коли їжі не було зовсім. Однак у сучасному суспільстві пристрасть до жирної і солодкої їжі призводить до ризику ожиріння.

Тим більше, що готувати не дуже корисні, але поживні продукти набагато дешевше, ніж дієтичні.