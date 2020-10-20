Білоруські опозиціонери один за одним виходять на волю. Чия це заслуга?

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Після зустрічі Олександра Лукашенка з політв'язнями, що перебували в слідчому ізоляторі КДБ, білоруські опозиціонери один за одним почали виходити на волю.

Через ці звільнення дедалі частіше лунає прізвище бізнесмена Юрія Воскресенського, який, за його власними словами, працює над звільненням людей, закликаючи перейти від протестів до конструктивного діалогу з владою.

Проте опозиціонери впевнені, що Лукашенко пішов на поступки лише завдяки мирним протестам, і не відмовляються від висунутого ними ультиматуму.

Російська служба BBC розбиралася, що вплинуло на звільнення полтв'язнів, чому на третій місяць протестів почали лунати заклики до їх припинення і чи можуть поправки в Конституцію призвести до перемоги режиму.

"Я проводжу дуже багато переговорів практично цілодобово, я дуже радий і щасливий, що президент доручив мені цю роботу", - каже сам бізнесмен Юрій Воскресенський.

Член ініціативної групи Віктора Бабарико Воскресенький називає себе медіатором, якому Олександр Лукашенко особисто доручив вести перемовини про звільнення політв'язнів і про демократизацію білоруської політичної системи.

Воскресенського одним із перших випустили на свободу після так званого круглого столу, який проходив за участю Олександра Лукашенка в СІЗО КДБ.

"Моя головна мета - звільнення усіх політичних в'язнів, які не брали участі в насильницьких, провокаційних, антисуспільних діях, - каже він. Я хочу, щоб вони опинилися вдома, у своїх родинах і чекали на суд там".

"Потиснути руку владі"

Після зустрічі Олександра Лукашенка з опозиціонерами в СІЗО КДБ, на якій були присутні принаймні 12 ув'язнених, запобіжний захід змінили половині з них, зокрема трьом працівникам компанії PandaDoc, політтехнологу Віталію Шклярову та адвокату Марії Колесникової Іллі Салею.

У понеділок стало відомо про звільнення з СІЗО члена президії координаційної ради Лілії Власової. Її перевели на домашній арешт.

Світлана Тихановська та її соратники називають усі ці звільнення результатом висуненого ними ультиматуму і тиску, який на владу чинять протести. Ультиматум, про який йдеться, містить три вимоги: Лукашенко має назвати дату, коли він піде з посади президента; репресії проти протестувальників мають припинитися, а політв'язні - отримати свободу.

"З моменту оголошення ультиматуму з СІЗО випустили вже двох ув'язнених. Це одна з обов'язкових вимог. У режиму не вийде забовтати нас. Ми вимагаємо припинення насильства у будь-якому напрямі!", - йдеться в заяві Координаційної ради.

Підпис до фото, Координаційна рада опозиції не згодна, що зміна запобіжних заходів кільком затриманим - це заслуга Воскресенського

Проте бізнесмен Юрій Вознесенський твердить, що до виходу політв'язнів на свободу привели його довгі й непрості перемовини з владою.

"За результатом круглого столу я зрозумів, що президент хоче домовлятися. Без будь-якого тиску і шантажу, він просить йому допомогти, - пояснює Воскресенський. - Мені дуже незрозуміло, чому опозиція не бажає потиснути руку, яку їй протягуює влада".

Під особисте зобов'язання

Але опозиція не поспішає називати Юрія Воскресенського народним героєм. Найпопулярніший білоруський телеграм-канал NEXTA, який підтримує опозицію, назвав бізнесмена зрадником протесту.

За освітою Вознесенський політолог, він володіє кількома компаніями, одна з яких - резидент Парку високих технологій. Кілька років тому він був депутатом Мінської міської ради. Під час виборчої кампанії увійшов до ініціативної групи Віктора Бабарико. У середині серпня його затримали за звинуваченням у масових безладах.

Коли Воскресенський перебував у СІЗО, державні телеканали показали його інтерв'ю, де бізнесмен порівняв протести з технологією кольорових революцій і закликав опозицію стати на захист держави.

Воскресенський твердить, що звільненні нещодавно політв'язні вийшли на свободу під його особисте зобов'язання. За його словами, громадянин США Віталій Шкляров, звільнення якого вимагав держсекретар США Майк Помпео, перебуває у нього у квартирі, а юриста Лілію Власову він особисто забрав із СІЗО та відвіз додому.

Автор фото, Natalia Fedosenko\TASS Підпис до фото, Лілію Власову відпустили під домашній арешт. Її звинувачують в ухилянні від сплати податків. Їй загрожує до 7 років позбавлення волі

"Я оформлюю особисте зобов'язання за кожного з учасників круглого столу. Я можу так само заїхати назад у СІЗО, якщо протестувальники візьмуть коктейлі Молотова й почнуть кидатися, на когось нападати або ще гірше, закликати", - каже він.

Адвокат Лілії Власової Андрій Ніколаєв називає Юрія Воскресенського "третім обличчям у процесі" і каже, що питання про інтерв'ю з Лілією може вирішувати лише він.

За умовами запобіжного заходу, Власова не має права контактувати з журналістами.

"Якщо Юрій Воскресенський узгодить її інтерв'ю зі слідством і слідчий скаже "Відповідайте на запитання BBC, то взагалі не питання", - каже Ніколаєв.

"Зараз ситуація глухого кута"

Воскресенський твердить, що Олександр Лукашенко хоче і готовий домовлятися, але без тиску і шантажу.

"Він прийшов до усвідомлення, що зміни необхідні - можливо, він йшов до цього 26 років. Але він за зміни в рамках політичних процедур, а не в рамках стояння і кричання. Президент готовий до серйозних змін. Він просить допомоги - давайте йому допоможемо".

Одним із кроків для виходу із кризи, що склалася, Воскресенський називає припинення масових протестів і перехід процесів у площину перемовин.

"Я поділяв і поділяю демократичні цінності, але зараз - ситуація у глухому куті. Ви ж розумієте, зараз владу ніхто не віддасть. Президент вважає, що він переміг на виборах".

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"Я хочу порадити Світлані Тихановській і Координаційній раді бути максимально обережними з заявами, які стосуються політв'язнів, а краще підтримати заходи влади, спрямовані на покращення стану ув'язнених".

Проте у Координаційній раді категорично не поділяють такого підходу, нагадуючи, що зміна запобіжного заходу на домашній арешт не скасовує факту кримінального переслідування.

"Тільки звільнення усіх політичних в'язнів і припинення переслідування громадян за їхні політичні переконання може бути кроком до початку розв'язання політичної кризи", - йдеться в заяві.

"Почистити чоботи, щоб вийшов Бабарико"

"Зламаний білоруськими спецслужбами Воскресенський говорить всілякі дурниці, які повністю збігаються з офіційною лінією. І видає задуми правителя щодо майбутніх сценаріїв", - пише аналітик центру Eurasian States in Transition (EAST) Андрій Єлісєєв.

Юрій Воскресенський категорично заперечує співпрацю з білоруськими спецслужбами. Каже, готовий піти на все, аби тільки звільнити людей.

"Я готовий стати рупором і ФСБ, і ЦРУ, і МІ-6, і КДБ, і Пентагону - тільки щоб полегшити ситуацію ув'язнених", - каже він.

"Знаєте, якщо мене попросять почистити, щоб вийшов Віктор Бабарико, я б їх почистив. Але ніхто не просить. Я озвучую свої пропозиції, а не якихось структур".

Звинувачення на свою адресу він називає заздрістю.

"Вони хотіли б сидіти на цьому місці, по праву руку від президента, і готувати пропозиції. Але їх там немає, тому це банальна людська заздрість", - вважає Воскресенський.

Укріпити позиції влади

На думку політологів, таких людей, як Воскресенський, влада використовує, щоб так чи інакше повернути ситуацію на свою користь за рахунок розколу опозиційного руху, зміни порядку денного, а потім видати результати цих дій за свій успіх.

"Думаю, дуже важко розглядати пана Воскресенського як незалежного гравця на білоруському політичному полі і тим більше медіатора", - вважає директор дослідницької програми зі Східного партнерства ЄС Аркадій Мошес.

"Ця людина перебувала в тюрмі і на якихось умовах його випустили. Тому як самостійна фігура він сприйматися не може".

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Втім, заяви Тихановської Мошес також вважає "непереконливими": експерт каже, що вона так і не змогла довести, що здатна впливати на політичну ситуацію в Білорусі: "Вона залишається символом, але практичний вплив її гасел незрозуміли

Конституційну реформу Мошес називає найбільш реалістичним сценарієм виходу з політичної кризи. За допомогою поправок до основного закону, каже він, влада намагається укріпити свої позиції, що похитнулися, і виграти час.

"Їй важливо забовтати, важливо втопити дискусію в параграфах і статтях. Опозиції хочуть нав'язати порядок денний, який опозиції нецікавий. Дискусії про подію, яке лише може колись відбутися - замість виконання конкретних і законних вимог протестувальників - найбільш прямий шлях до перемоги режиму".