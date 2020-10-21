Кому найбільше загрожує тривалий ковід

Автор фото, Vicky Bourne Підпис до фото, Вікі Борн досі має деякі симптоми, хоча захворіла ще в березні

Похилий вік і наявність широкого спектра початкових симптомів збільшують ризик "тривалого ковіда", стверджують вчені.

Дослідження, з яким ознайомилась BBC, стверджує, що кожна 20 людина хворіє принаймні вісім тижнів.

Дослідження Королівського коледжу Лондона також показало, що також більше ризикують мати тривалі симптоми жінки, люди з надмірною вагою та астмою.

Мета вчених - розробити методику раннього виявлення, яка допоможе визначити пацієнтів, що потребуватимуть додаткового догляду або матимуть найбільшу користь від раннього лікування.

У дослідженні аналізували дані людей, які заносили свої симптоми та результати тестів у програму Covid Symptom Study.

Вчені досліджували ці дані для виявлення закономірностей, які можуть передбачити, хто матиме тривалий перебіг хвороби.

Результати, які згодом мають опублікувати в інтернеті, показують, що тривала хвороба може спіткати кого завгодно, але деякі фактори підвищують ризик.

Що саме підвищує ризик?

"Наявність більше п'яти різних симптомів протягом першого тижня була одним із ключових факторів ризику", - каже докторка Клер Стів із Королівського коледжу Лондона.

Covid-19 - це більше, ніж просто кашель, і вірус, який його викликає, може вражати органи всього тіла.

Ті, хто мав кашель, втому, головний біль, діарею та втратив нюх - мали більший ризик, аніж ті, хто мав лише кашель.

Ризик також зростає з віком - особливо для людей, старших за 50 років - а також у жінок.

"З перших даних ми бачили, що чоловіки мають набагато більший ризик дуже важкого перебігу хвороби, і, на жаль, смерті від ковіда, а жінки, як виявилось, більше схильні до тривалого захворювання", - каже докторка Стівс.

Жодні супутні захворювання не були пов'язані з тривалим перебігом ковіда, окрім астми та хвороб легенів.

Що таке тривалий ковід?

Симптоми тривалого ковіда різняться у кожного пацієнта, але загальним явищем є втома.

У 48-річної Вікі Борн хвороба розпочалася з лихоманки та "жалюгідного маленького кашлю" в березні, який згодом став "абсолютно жахливим", і їй знадобився додатковий кисень.

Тоді її не госпіталізували, але навіть зараз, у жовтні, вона досі має симптоми тривалого ковіда.

Здоров'я Вікі покращується, але вона має проблеми з зором, і на неї досі накочують "хвилі" гіршого самопочуття. Навіть прогулянка з собакою забирає у неї стільки сил, що вона не може одночасно говорити.

"У мене стали дивні суглоби, ніби артритні, і дивним чином, два тижні тому я знову втратила відчуття смаку та запаху, вони повністю зникли", - розповідає жінка.

"Наче у моєму тілі є якесь запалення, яке скаче, і якого я не можу повністю позбутися, воно з'являється, а потім зникає, з'являється і зникає", - додає вона.

Автор фото, Vicky Bourne Підпис до фото, Симптоми хвороби у Вікі не зникають вже понад пів року

Вікі така не одна. За даними дослідження:

кожна сьома людина хворіє щонайменше чотири тижні,

кожна 20-та людина хворіє щонайменше вісім тижнів,

кожна 45-та людина хворіє щонайменше 12 тижнів.

Дослідники Королівського коледжу створили шматок комп'ютерного коду, який має допомогти передбачити, від самого початку зараження коронавірусом, хто ризикує захворіти на тривалий ковід.

Він не ідеальний. Він правильно визначає 69% людей, які дійсно матимуть тривалий перебіг хвороби, але також прогнозував тривалий ковід приблизно чверті людей, які швидко одужали.

"Ми вважаємо, що це дійсно важливо, адже ми могли б ідентифікувати цих людей, можливо, запропонувати їм профілактичні заходи, але, що найважливіше, прослідкувати за ними та переконатися, що вони отримали необхідну реабілітацію", - каже докторка Стівс.

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Генкок також зазначив, що результати дослідження Covid Symptom Study мають вкотре нагадати громадськості, а особливо молоді, що Covid-19 є небезпечним для усіх та може мати довгострокові та потенційно руйнівні наслідки для здоров'я.