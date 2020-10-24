Зонд НАСА взяв зразки ґрунту з прадавнього астероїда

Автор фото, NASA/Goddard/UoA Підпис до фото, НАСА кілька разів моделювало наближення і посадку Osiris-Rex на поверхню астероїда Бенну

Американський космічний зонд Osiris-Rex здійснив амбітну місію і зібрав зразки породи з астероїда Бенну, який супроводжував в космосі з 2018 року.

Зонд зблизився з поверхнею небесного тіла діаметром 500 метрів буквально на кілька секунд.

Контакт з астероїдом Бенну відбувся на відстані 330 млн кілометрів від Землі. Спостерігати за ним можна було на сайті і в соцмережах НАСА.

Вчені сподіваються, що Osiris-Rex зміг зібрати кілька жмень космічного пилу. Дослідники хотіли б отримати щонайменше 60 грамів, але навіть при найбільш вдалому результаті зонд відправить на Землю приблизно кілограм породи.

Астероїд Бенну - цікаве небесне тіло. За розміром - приблизно з нью-йоркський Емпайр-стейт-білдінг, а за формою нагадує дитячу дзиґу.

Дослідники вважають, що Бенну належить до класу так званих кам'яновугільних або вуглецевих астероїдів. Це означає, що в його породі збереглася велика частка хімічних елементів, які існували 4,5 млрд років тому, коли з'явилися планети та Сонце. Саме тому вчені так хочуть доправити зразки породи Бенну в земні лабораторії для вивчення.

Автор фото, Lockheed Martin Space

"Команду переповнюють емоції, всі дуже пишаються", - каже Данте Лауретта, головний дослідник Osiris-Rex в Університеті Аризони в Тусоні

"Це була ключова віха цієї місії. Тепер нам потрібно кілька днів, щоб з'ясувати, скільки зразків вдалося зібрати", - додав Томас Зурбухен з Управління наукової місії НАСА.

Обидва стежили за подіями з центру управління польотом Lockheed Martin.

Якщо виявиться, що зразків мало і потрібна друга спроба, то Osiris-Rex спробує приземлитися в точці під кодовою назвою Osprey ("Морський яструб").

У будь-якому випадку, зібрані зразки вирушать на Землю у спеціальній капсулі, яка має досягти Землі у вересні 2023 року.

Після ретельного вивчення поверхні астероїда вчені визначили дві точки, в яких Osiris-Rex зможе безпечно приземлитися та злетіти.

Перша точка під кодовою назвою Nightingale ("Соловей") - ділянка близько восьми метрів в діаметрі (трохи менша за тенісний корт чи кілька паркувальних місць).

Після посадки Osiris-Rex випустив маніпулятор для забору зразків та занурив його у ґрунт.

Кільцеподібний кінець маніпулятора працює як "пилотяг навпаки". Коли він торкається поверхні, з нього під високим тиском виходить струмінь азоту, що здіймає хмару з дрібних шматків породи.

Якщо все пройшло вдало, то багато таких уламків мали потрапити в спеціальний резервуар.

Під час збирання зразків зонд робив фото, які дозволять дослідникам визначити, наскільки вдалим був процес і що могло піти не так.

Однак на те, щоб зрозуміти, скільки зразків вдалося зібрати, у НАСА піде ще кілька днів.

Автор фото, Lockheed Martin Space Підпис до фото, Тестування механізму відбору проб з поверхні небесного тіла, 2016 рік

Osisris-Rex робив знімки протягом усього приземлення, але не міг відправити жодного з них, оскільки його потужна антена не була спрямована на Землю.

Після того, як зонд відновить це з'єднання, дані "полетять" додому.

"Ці зображення дадуть нам величезну кількість інформації про те, як все там відбувалося, - каже професор Лауретта. - Чи вдалося взяти проби, і якщо так, то скільки".

НАСА обіцяє оприлюднити деякі з цих фото у середу.

Багато вчених сподіваються отримати можливість дослідити матеріали, привезені з Бенну, серед них Сара Рассел з лондонського Музею природознавства.

"Астероїди, подібні Бенну, утворилися в ранні часи Сонячної системи. Вони, по суті, є будівельними блоками планет - капсулою часу, яка розповість нам, як Сонце і планети виникли й еволюціонували. Бенну дійсно може допомогти нам більш детально вивчити, як цей процес відбувається насправді", - розповіла вона BBC News.

Автор фото, NASA/Goddard/UoA Підпис до фото, Вчені хочуть дослідити матеріали з поверхні астероїда в лабораторних умовах