Хто лідирує на виборах у вашому місті

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Вперше на місцевих виборах встановили квоту для жінок або чоловіків не менше 40% у кожній п'ятірці виборчих списків

Ми зібрали для вас останні рейтинги партій та мерів, щоб краще орієнтуватись у можливих переможцях виборів 25 жовтня у вашому місті.

Виборча кампанія завершується, уже в неділю українці підуть на виборчі дільниці та оберуть собі керівників міст та об'єднаних громад, а також місцеві, районні та обласні ради.

Дані з більшості великих міст України свідчать, що президентська партія "Слуга народу" програє і не отримає контролю над місцевими органами влади.

Є чіткий тренд підтримки чинних керівників міст, деякі з яких наберуть навіть більше голосів, ніж Володимир Зеленський у другому турі президентських виборів.

Сильні позиції у нових проєктів, таких як "Пропозиція" мера Дніпра Бориса Філатова та "За майбутнє" близького соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці.

У великих містах вибори мерів проходять у два тури. Якщо жоден кандидат не отримує більше 50% голосів, то орієнтовно 15 листопада відбувається повторне голосування за участі двох лідерів.

Ми використовували дані опитувань соціологічних компаній, які мають багаторічну репутацію й офіційно публікували свої дані. Зокрема, групи "Рейтинг", КМІС та "Соціс".

Соціологи публікують дані тільки у разі дозволу замовника, а тому часто цифри лишаються закритою інформацією.

Автор фото, Ірина Верещук Підпис до фото, Ірина Верещук бореться за вихід до другого туру, але поки що опитування цього не обіцяють

Київ

Останнє опитування у Києві офіційно публікувала група "Рейтинг" у середині вересня.

Партія мера Віталія Кличка УДАР лідирувала на виборах до міської ради з 23%, а "Слуга народу" та ЄС ділили друге місце з 13%.

"Голос" мав 8,2%, а ОПЗЖ та "Батьківщина" - по 7%.

Кличко мав мерський рейтинг у 43%, шоумен Сергій Притула від "Голосу" йшов другим з 10%, а представниця "Слуги народу" Ірина Верещук третя - 7%.

Близько 6% мали Олександр Попов від ОПЗЖ, Андрій Пальчевський та Олексій Кучеренко від "Батьківщини".

Як розповіли співрозмовники ВВС News Україна, знайомі із останніми закритими опитуваннями, Віталій Кличко дещо наростив відрив й має шанси на перемогу в першому турі.

Решта лідерів мають менше 11%, а до другого туру мають шанси пройти Олександр Попов, Ірина Верещук, Олексій Кучеренко. Трохи відстали від них Сергій Притула та Андрій Пальчевський. Але, враховуючи похибку у кілька відсотків, їхні позиції близькі.

На виборах до Київради, як вказали співрозмовники, трохи посилили свої позиції у порівнянні з вереснем УДАР, ЄС, ОПЗЖ та "Батьківщина".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Партія Володимира Гройсмана може взяти владу на Вінничині та у Вінниці

Вінниця

До обласної ради Вінниччини лідирує партія "Українська стратегія" експрем'єра Володимира Гройсмана з 33%.

У "Слуги народу" 15%, ще по 10% мають ЄС та "Батьківщина". Виборчий бар'єр має шанси подолати ОПЗЖ.

До міської ради Вінниці партія Гройсмана може взяти 51%, ЄС - 11%, а "Слуга народу" - третя з 10%.

ОПЗЖ, "Батьківщина" та "Партія Вінничан" співака Віктора Бронюка також можуть подолати 5% виборчий бар'єр.

Чинного мера Сергія Моргунова від партії Гройсмана підтримують понад 70%.

Рейтинги Сергія Борзова від "Слуги народу" та артиста Віктора Бронюка складають близько 5%.

Житомир

У Житомирі до міської ради лідирує партія чинного мера Сергія Сухомлина "Пропозиція" - майже 40%.

"Слуга народу" у Житомирі має 15%, ОПЗЖ - 10%,"Батьківщина" - 9% та ЄС 8%.

Пан Сухомлин також є лідером мерських перегонів з 64%, а ректор місцевого університету Віктор Євдокимов, якого приїздив підтримати особисто президент, має 7%.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Анатолій Бондаренко перемагає в Черкасах вже в першому турі

Черкаси

Мер Черкас Анатолій Бондаренко, який у травні публічно сварився із Зеленським, долучився до проєкту "За майбутнє".

До обласної ради "За майбутнє" ділить зі "Слугою народу" перше місце з близько 20%.

"Батьківщина" має 12%, ЄС - 9,3% та "Черкащани" - 8,7%.

Виборчий бар'єр також долає партія Олега Ляшка.

До міської ради Черкас лідирує "За майбутнє" - 33%, "Слуга народу" 13%, "Голос" - 11%, ЄС - 11%, "Батьківщина" - 8%, Нацкорпус - 5,8% та ОПЗЖ - 5,5%.

Чинний мер Анатолій Бондаренко має шанс перемогти у першому турі з 56,5%.

12,3% готові підтримати Віталія Ільченка від партії "Слуга народу", 9,9% - Віктора Євпака від "Голосу" та 6,2% - Сергія Кудактіна від "ЄС".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Владислав Атрошенко може лишитись мером Чернігова

Чернігів

У місті фаворитом перегонів є чинний мер Владислав Атрошенко та його партія "Рідний дім". Сам чинний мер мав влітку 88% підтримки містян, а його партія перше місце з 46%.

До міської ради також проходять "Слуга народу", ОПЗЖ, "Батьківщина", ЄС та "Радикальна партія".

Останні дані опитувань щодо Чернігова публікувались наприкінці літа, але, як розповів ВВС News Україна керівник групи "Рейтинг" Олексій Антипович, Атрошенко зберіг відрив і позмагається з керівниками Тернополя та Івано-Франківська за умовний приз найупевненішої перемоги мера у першому турі.

Кропивницький

У рейтингу до міської ради Кропивницького лідирує партія "Пропозиція" чинного мера Андрія Райковича з рейтингом 26,9%.

Далі йде місцева партія "Перспектива міста" - 18,8%, "Слуга народу" - 11,4%, ОПЗЖ - 9,7%, "Європейська солідарність" - 8,4% та "Батьківщина" - 7,0%.

Лідером мерських перегонів є Андрій Райкович з 49,2%. Далі йде Артем Стрижаков з "Перспективи міста" - 24,9%. Суттєво відстали Анатолія Ларін з ОПЗЖ - 8,0% та Ольга Ковальова-Алокілі зі "Слуги народу" - 6,9%.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Андрій Райкович, швидше за все, побореться за крісло у другому турі

Кременчук

У Кременчуці Полтавської області доступне опитування "Соціс" за кінець вересня.

Тоді до міської ради лідирувала партія "Слуга народу" - 23%, а далі йшли ЄС з 16% та ОПЗЖ з 15%.

Також бар'єр долали "За майбутнє" - 10% та "Рідне місто" - 8%.

Тернопіль

Останні відкриті опитування у Тернополі показали, що лідерами у містян до обласної ради є "Європейська солідарність" та "Свобода", які беруть по 20%.

А президентська партія тільки третя - 15,4%. Дещо відстав проєкт "За майбутнє". На межі проходження "Батьківщина" та "Сила людей". Відкритих даних до міської ради немає.

На мерських виборах у Тернополі фаворитом є чинний мер Сергій Надал від "Свободи" з понад 70% підтримки. Представник ЄС Віктор Овчарук, Іван Сороколіт з "Сили людей" і Віктор Гевко зі "Слуга народу" мали близько 5%.

Як розповів ВВС News Україна керівник групи "Рейтинг" Олексій Антипович, мер Тернополя наприкінці перегонів ще більше наростив відрив.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Мер Тернополя Сергій Надал може стати мером вже втретє

Івано-Франківськ

На Прикарпатті лідерами на виборах до обласної ради є "Свобода" та "За майбутнє" - 22% та 19%.

14,7% можуть проголосувати за "Батьківщину", 12,3% - за "Слугу народу", а 11,6% - ЄС.

Останнє дослідження по місту оприлюднювали наприкінці літа. Тоді лідером до міськради була "Свобода" з 51%, ЄС - 12,2%, "Слуга народу" - 7,6% та "Батьківщина" - 7,1%. "Голос" був не межі подолання бар'єру.

Абсолютним лідером мерських виборів був чинний голова від "Свободи" Руслан Марцінків з 88% підтримки. За даними ВВС News Україна, пан Марцінків зберіг свій відрив.

Львів

За даними опитування "Соціс" за жовтень, лідерами у Львові є партії "Самопоміч" та ЄС.

ЄС Петра Порошенка має тут 32% до міськради, а "Самопоміч" чинного мера Андрія Садового - 26%. "Свобода" та "Голос" мають по 7%. "Слуга народу" йде сьомою з 3,8%.

За перемогу на мерських виборах змагаються Андрій Садовий з 39% та кандидат від ЄС Олег Синютка - 30%. Руслан Кошулинський зі "Свободи" має 12%, а решта кандидатів суттєво відстають.

Хоча, як розповів співрозмовник ВВС News Україна з іншої соціологічної компанії, позиції Садового впевненіші. Він хоч і не виграє у першому турі, проте випереджає Синютку майже удвічі.

Автор фото, УКРІНФОРМ Підпис до фото, Андрій Садовий керує Львовом вже 14 років

Луцьк

На Волині, де традиційно сильні позиції лідера "За майбутнє" Ігоря Палиці, ця партія претендує на перемогу.

У обласній раді соратники Палиці можуть отримати близько 38%. По 12% проголосують за "Слугу народу" та ЄС, а ще 10% може взяти "Батьківщина".

На межі проходження "Свобода" та "Радикальна партія".

На виборах до міської ради "За майбутнє" має 30%, ЄС - 15%, "Свідомі" - 14%, "Слуга народу" - 9%. "Свободу" та "Батьківщину" у вересні підтримували по 6%.

Ставленик "За майбутнє" Ігор Поліщук має 40% мерської підтримки.

По 10% мали чотири кандидати, які борються за другий тур: Роман Бондарук від "Слуги народу", Вусенко Юлія від ЄС, Шиба Богдан від "Голосу" та Наточій Алла від партії "Свідомі".

Чернівці

До міської ради Чернівців лідирують регіональні проєкти - партія "Єдина альтернатива" з рейтингом 18,9%, а також "Команда Михайлішина" - 16,7%.

Третьою тут іде "Слуга народу" з 12,2%.

Прохідний бар'єр також долають партії ЄС та "Пропозиція" - по 9%.

На мерських перегонах лідирують Віталій Михайлішин з 28,9%, який веде партію свого імені, та Роман Клічук з проєкту "Єдина альтернатива" (24,8%). Ексмер міста Олексій Каспрук з "Пропозиції" має 17,3%.

Віталій Другановський зі "Слуги народу" йде четвертим з 8,6% і примарними шансами потрапити до другого туру.

Автор фото, Борис Філатов Підпис до фото, Борис Філатов жорстко критикує владу і може впевнено перемогти

Дніпро

Компанія "Соціс" нещодавно оприлюднила опитування, яке узгоджується з результатом вересневого опитування "Рейтингу".

До міської ради впевнено лідирує партія мера Бориса Філатова "Пропозиція" - 43%.

Далі йдуть ОПЗЖ - 13%, "Слуга народу" - 13%, "Громадська сила" - 11%, Блок Вілкула - 9% та ЄС - 4%.

Борис Філатов має шанси обратись вже у першому турі - 54%. За ним з великим відривом ідуть Олександр Вілкул - 14% та Загід Краснов - 12%. Кандидат від "Слуги народу" Сергій Риженко має 8%.

Кривий Ріг

У рідному для президента Кривому Розі до міської ради лідирує проєкт багаторічного мера міста Юрія Вілкула - "Блок Вілкула" - 33%. Це батько Олександра Вілкула, який від цього ж блоку балотується у Дніпрі.

Другою йде "Слуга народу" з 23,2%, а ОПЗЖ має 10,3%. Також проходять бар'єр партія Шарія - 8,2%, "Європейська солідарність" - 7,3% та "Сила людей" - 6,1%.

За мерське крісло борються Юрій Вілкул з 40,8% та Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" з 29,0%.

Показово, що пан Шевчик є топменеджером компаній Ріната Ахметова, а Олександр Вілкул завжди був політичним соратником пана Ахметова.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Юрій Вілкул керує містом з 2010 року

Херсон

У Херсоні фаворитом мерських виборів, за останніми даними, був депутат парламенту з групи "За майбутнє" Ігор Колихаєв з 31%.

Він балотується від проєкту "Нам тут жити!"

Далі йде Володимир Сальдо від блоку свого імені з 23%, а Юрій Кирилов від "Слуги народу" має 13,4%. Михайло Опанащенко від ОПЗЖ має 8,6%, а Іван Глухов від ЄС 5%.

Маріуполь

З доступних даних щодо Донбасу група "Рейтинг" опублікувала дані з Маріуполя.

До міської ради лідирує партія чинного мера "Блок Вадима Бойченка" з рейтингом 55,2%. На минулих виборах топменеджер меткомбінату Ріната Ахметова йшов як самовисуванець.

Далі йде ОПЗЖ, яку підтримують 23,3%, а за "Слуга народу" планували проголосувати 5,7%, як і за партію Шарія.

Лідером мерських виборів є Вадим Бойченко з 72,4%.

Далі йде Володимир Клименко з ОПЗЖ - 11,9% та Артур Андрощук від партії Шарія - 4,1%.

Миколаїв

Останнє опитування за вересень показувало, що "Слуга народу" лідирував до Миколаївської облради з 24%, ОПЗЖ мала 17,5%, а ЄС - 7,4%.

Виборчий бар'єр також долають місцевий проєкт "Миколаївці", "За майбутнє", "Наш край", "Батьківщина" та партія Шарія.

На виборах до міської ради лідирують "Пропозиція" чинного мера Олександра Сенкевича та "Слуга народу" - по 21%. Далі йдуть ОПЗЖ з 17%, "Миколаївці", "За майбутнє", ЄС та партія Шарія.

Чинний мер Олександр Сенкевич долучився до "Пропозиції", ця партія ділить перше місце з президентською на виборах міськради - по 21%.

Пан Сенкевич з 30% лідирує на мерських перегонах, а Тетяна Домбровська від "Слуги народу" має підтримку в 16%.

Владислав Чайка з ОПЗЖ має 12%, самовисуванець Артем Ільюк - 10%, Юрій Гранатуров від "За майбутнє" - 8,6%, а Ігор Дятлов від "Миколаївців" - 8,5%.

Автор фото, Слуга народу Підпис до фото, Тетяна Домбровська в Миколаєві одна з небагатьох у "Слузі народу", хто виходить до другого туру у великих містах

Запоріжжя

На Запоріжжі "Слуга народу" ділить перше місце на виборах до обласної ради з ОПЗЖ - по 21%.

Партію мера Запоріжжя Володимира Буряка "Єднання" підтримують 17%, ЄС - 8%, а "Батьківщину" та партію Шарія по 7%.

До міської ради лідирує проєкт мера Володимира Буряка "Єднання" - 32%, а "Слугу народу" підтримують 16,8%.

Виборчий бар'єр долають ОПЗЖ, Батьківщина, ЄС та партія Шарія.

Володимир Буряк має шанси перемогти кандидата від "Слуги народу" Віталія Тишечка вже у першому турі - 56% проти 10%.

Трохи відстали від Тишечка Володимир Кальцев з ОПЗЖ та Валерій Прозапас від ЄС.

Одеса

До міської ради Одеси лідирує партія "Довіряй ділам" чинного мера Геннадія Труханова з 36,2%. Далі йде ОПЗЖ з 19,4% та "Слуга народу" - 12,3%.

5% бар'єр долає "Європейська солідарність" з 7,2%, "Українська морська партія" Сергія Ківалова - 6,3% та "Партія Шарія" - 5,9%.

На виборах мера Одеси нинішній керівник міста Геннадій Труханов має шанси на перемогу вже в першому турі - його рейтинг складає 50,1%.

10,6% готові підтримати представника ОПЗЖ Миколу Скорика, а на третьому місці з 8,8% йде кандидат "Слуги народу" Олег Філімонов.

Одразу ж за ним іде Сергій Ківалов з майже 8%.

Автор фото, УНІАН

Харків

Соціологи не оприлюднювали свіжих даних щодо виборів у Харкові.

Група "Рейтинг" напередодні оприлюднила дані лідерів до Харківської обласної ради.

Там лідирує партія мера Харкова Геннадія Кернеса "Блок Кернеса - Успішний Харків" з рейтингом 45,7%. Далі йдуть "Блок Світличної Разом!" - 19,6%, ОПЗЖ з 13,7%, "Слуга народу" - 7,4% та "Європейська солідарність" - 4,2%.

Соціологи, з якими спілкувалась ВВС News Україна, кажуть, що робили опитування у самому місту, але не мали права публікувати.

Наразі там очікується перемога Кернеса вже у першому турі, а також перемога його партії.

Зараз Геннадій Кернес лікується у Німеччині з коронавірусною хворобою й перебуває у важкому стані.

Соціологи, з якими ми спілкувались, наполягають, що результат у кожному місті дуже залежатиме від явки і того, хто з кандидатів краще мобілізує свій електорат.