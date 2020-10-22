США дозволили своїм пасажирським літакам пролітати біля Криму. Що це означає

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, США відновлюють польоти своєї пасажирської авіації біля анексованого Криму

Влада США дозволила своїм літакам літати над Чорним морем поблизу анексованого Криму.

Для пасажирської авіації США тепер відкривається вся центральна і східна частина Чорного моря, де пролягають важливі маршрути з Азії в Європу.

Але хто буде контролювати ці польоти - Росія чи Україна?

Що відбулося?

Федеральне авіаційне управління США минулого тижня видало дозвіл на польоти в Сімферопольському районі польотної інформації.

Утім, це не означає, що влада США визнала права Росії регулювати повітряний рух над Кримом. Швидше, навпаки - підтвердила повноваження українських диспетчерів, які керують цим аеронавігаційним районом з Одеси.

Сімферопольський район польотної інформації (РПІ) - це аеронавігаційна зона, яка охоплює Херсонську область, Кримський півострів і всю центральну частину Чорного моря. Диспетчерський центр, який обслуговував Сімферопольський РПІ, до анексії розташовувався у будівлі аеропорту Сімферополя.

Під час операції по анексії Кримського півострова у 2014 році Росія серед перших взяла під контроль той аеропорт. Україна оголосила про закриття всіх кримських аеропортів і регіонального центру РПІ в Сімферополі.

Управління РПІ взяли на себе диспетчери українських центрів у Одесі та Дніпрі. Але незабаром Сімферопольська диспетчерська служба запрацювала знову - Росія відкрила її, запросивши на роботу диспетчерів з колишньої української служби.

Російські та українські диспетчери якийсь час намагалися контролювати РПІ кожен зі свого боку, але поступово ситуація заспокоїлася - до Криму літають тепер тільки російські авіакомпанії, а польотами над півостровом керують російські диспетчери у Сімферополі.

Міжнародні траси, які проходять над Чорним морем, перебувають де-факто в руках українських диспетчерів з Одеси.

Така ситуація існує вже кілька років, але досі літати над Чорним морем поблизу Кримського півострова мало хто наважувався. Авіакомпанії та національні авіаційні агентства побоювалися, що через високу мілітаризацію Криму ризик помилки ідентифікації повітряного судна занадто великий.

Україна оголосила повітряний простір над Кримом закритим. Але рішення американської влади дещо змінило цю ситуацію.

Де можна буде літати

Рішення про зміну режиму обмеження польотів американських літаків у сімферопольському РПІ ухвалили Федеральне авіаційне управління та Міністерство транспорту США.

Його опублікували 16 жовтня.

Документ - поправки до Спеціальних федеральних авіаційних правил (SFAR 113) від 2018 року. Ці правила зазвичай встановлюють особливий режим польотів для цивільної авіації США у певних регіонах.

В новій редакції SFAR 113 йдеться про зміну заборонених для польотів зон у двох районах польотної інформації: Сімферопольському і Дніпровському.

Постанова 2018 року встановлювала одну велику закриту зону, яка охоплювала Крим, а також східну частину України, де тривали бойові дії між українською армією та проросійськими збройними формуваннями.

З 27 жовтня 2020 року її розділять на дві: зона над районом бойових дій на Донбасі в Дніпровському РПІ залишиться, а у Сімферопольському скоротиться до Криму і його прибережних вод.

Українське агентство регулювання повітряного руху "Украерорух" опублікувало карту змін на своєму веб-сайті.

При цьому агентство не змінило статусу повітряного простору над Кримом - він все ще залишається закритим для міжнародного повітряного транспорту.

Заслуга України

Автор фото, FLIGHTRADAR24 Підпис до фото, Східну Україну, Крим і північ Чорного моря міжнародні авіакомпанії зараз намагаються облітати стороною

У новій редакції правил говориться, що головною небезпекою для повітряного руху над Кримом є дії Російської Федерації, яка анексувала півострів і встановила свій район польотної інформації в межах старого РПІ.

Вимога російських диспетчерів слідувати їхнім вказівками входить у протиріччя з вимогами українських, йдеться у документі.

Крім того, зберігається небезпека неправильної ідентифікації цивільних літаків як військових.

Причиною ж скасування обмежень польотів називаються вже дії України, яка зробила все, щоб гарантувати безпеку польотів.

"Хоча Федеральне авіаційне управління й очікує, що Російська Федерація продовжить заявляти незаконні територіальні претензії та підтримувати альтернативний диспетчерський центр, Україна продемонструвала тверду прихильність ухваленню відповідних заходів для мінімізації залишкових ризиків безпеці польотів у Сімферопольському РПІ з урахуванням цих обставин", - йдеться в документі.

Україна, як зазначається в документі, постійно надає міжнародним авіаційним організаціям результати моніторингу ризиків на міжнародних повітряних маршрутах над Чорним морем, повідомляє про всі інциденти й заходи, вжиті, щоб їх усунути.

Згідно з новою редакцією правил, "в результаті наполегливих зусиль України" кількість зареєстрованих інцидентів, пов'язаних "з російською агресією в Україні", у цивільній авіації знизилась до нуля за три з половиною роки виконання польотів за маршрутами Чорного моря в РПІ Сімферополя.

Хто відповідатиме за Сімферопольський РПІ?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Над Кримом та до самого півострова продовжують літати лише кілька російських авіакомпаній

Офіційно Росія ніяк не відреагувала на зміну американських правил польотів і заяви у їхньому тексті.

BBC звернулася до пресслужби Росавіації з проханням прокоментувати цей документ і чекає на відповідь.

Раніше у доповіді Росавіації про підсумки роботи в 2018 році говорилося, що російське агентство на постійній основі направляє через МЗС Росії дипломатичні ноти на адресу посольства України в Росії "з вимогами до України припинити в односторонньому порядку встановлювати тимчасові небезпечні зони над акваторіями Азовського і Чорного морів на всіх висотах в певні часові періоди".

Обґрунтування, як випливає з доповіді, таке: "вищевказані тимчасові небезпечні зони потрапляють у район польотної інформації "Сімферополь", де відповідальність за обслуговування повітряного руху покладено на Російську Федерацію".

Тим часом в новій редакції правил Федерального авіаційного управління США говориться, що саме Україна несе повну відповідальність за надання аеронавігаційних послуг в Сімферопольському РПІ. Відповідно до документа, це визнано Радою Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та авіації Європейського регіону.

Євроконтроль (EUROCONTROL) - європейська організація з безпеки повітряної навігації - також вважає Україну відповідальною за Сімферопольський РПІ.

Про це, зокрема йдеться в українській доповіді Local Single Sky Implementation ("Реалізація в рамках локального повітряного простору", LSSIP), складеній за підсумками 2019 року.

Доповідь видається щорічно для кожної країни, яка співпрацює з Євроконтролем в рамках ініціативи "Єдине європейське небо" (Single European Sky) зі створення загальноєвропейського аеронавігаційного простору.

В українському LSSIP-2019 говориться, що організацією повітряного руху в Сімферопольському районі польотної інформації займаються одеський і дніпровський диспетчерські центри, а сам РПІ "Сімферополь" закріплений за Україною.

Росія в цій програмі участі не бере, і для неї такий документ не готують.

Нарешті й у списку районів польотної інформації від ІКАО РПІ "Сімферополь" належить Україні.

Важливий регіон

Автор фото, Getty Images

Над Чорним морем проходить досить багато авіаційних маршрутів.

Одним з аргументів часткового зняття заборони на польоти в Сімферопольському РПІ, що згадується в американському документі, стала неможливість використання маршруту M747.

При цьому не уточнюють, де саме пролягає цей маршрут, йдеться лише, що він частково проходить у районі РПІ "Сімферополь", закритому для американських літаків.

Деякі з цих маршрутів настільки важливі, що у грудні 2016 року Європейське агентство безпеки польотів навіть дозволило використовувати два з них (L851 і M856), попри те, що вони частково проходять в Сімферопольському РПІ.

M856 - в західній частині РПІ тягнеться з півночі на південь. А L851 - у південній частині РПІ йде з південного сходу на північний захід.

"Якщо ви не літаєте через цю зону, то вам доводиться робити великий гак, і на окремих напрямках ви летите довше, витрачаєте більше гасу, рейси виходять дорожчими, а ви втрачаєте конкурентну перевагу перед компаніями, які себе ні в чому не обмежують", - розповів BBC головний редактор порталу Avia.ru Роман Гусаров.

За словами експерта, у рішенні американських відомств немає ніякої політики - воно продиктоване лише економічними причинами.