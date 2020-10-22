"Пекло для жінок". Польща заборонила аборти
Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке фактично забороняє проведення в країні абортів.
Судді визнали невідповідним конституції положення законодавства, яке дозволяло жінці перервати вагітність у випадку виявлення у плода важкого та незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю.
Цим положенням аргументували приблизно 98% абортів, які легально провели в країні минулого року.
Активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення конституційного суду стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі польських жінок.
Тріумф чи траур?
Рішення Конституційного Суду зумовлене тріумфом представників правих та консервативних сил, які становлять значну частину прихильників нинішнього польського уряду.
"Сьогодні в пам'ять про святого Іоана Павла II на його Батьківщині цивілізація Життя торжествує над цивілізацією Смерті. 22 жовтня 2020 року увійде в історію. Ми закінчуємо з вбивством беззахисних, зі спадщиною тоталітарних режимів ХХ століття", - написав у Twitter депутат польського сейму Томаш Зімковський.
"Рішення про те, мати дитину чи ні, потрібно приймати до появи дитини - усвідомлюючи всі наслідки цього, тобто, наприклад, враховуючи, що в майбутньому дитина може захворіти... Вбивство дітей через підозру в їхній інвалідності визнається непослідовним!!! " - написала юрист та письменниця Магдалина Кожеква-Калішук.
Противники рішення реагували на нього не менш емоційно.
"Пекло для жінок. Ось що означає сьогоднішній вирок політизованого Конституційного суду", - написала віцеспікерка Сейму Малгожата Кідава-Блонська.
"Після сьогоднішнього рішення конституційного суду Польща стала першим халіфатом Європи", - вважає журналіст Вітольд Гловацький.
"Вкидання теми абортів і рішення псевдосуду у цій справі в розпал бурхливої епідемії - це більш ніж цинізм. Це політична підлість", - написав колишній прем'єр-міністр Польщі, очільник Європейської народної партії Дональд Туск.
А правозахисниця Марта Лемпарт закликала всіх незгодних з рішенням Конституційного суду висловлювати свої емоції в 30-секундних відеороликах, і розміщувати в інтернеті з хештегом #PowiedzCoMyślisz (Скажи, що думаєш).
Кінець компромісу
Польське законодавство про аборти і до ухвалення цього рішення було одним з найсуворіших в Європі.
До сьогодні в країні діяв так званий "абортний компроміс".
На початку 90-х, після падіння комуністичного режиму, в Польщі вирувала пристрасна дискусія на тему допустимості абортів в новій державі.
Надзвичайно впливова в цій країні католицька церква і консервативні політичні кола виступали за повну заборону абортів. Ліві і ліберальні партії протестували проти законодавчої заборони штучного переривання вагітності.
В результаті в 1993 році ухвалили закон про планування сім'ї, охорону плоду та умови допустимості переривання вагітності.
В цьому законі перераховувалися три умови легальності аборту:
- якщо вагітність загрожує життю або здоров'ю матері,
- якщо медичний огляд покаже наявність у плода важкого і незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю,
- якщо вагітність виникла в результаті кримінальних дій.
Такі положення законодавства призвели до появи в Польщі явища "абортивного туризму" в інші європейські держави, а також існування в країні "абортивного підпілля".
За даними міністерства охорони здоров'я Польщі, минулого року в країні провели 1116 операцій зі штучного переривання вагітності. Згідно з неофіційними оцінками, кількість нелегальних операцій і абортів, які польки провели за межами країни, може бути в десятки разів більшим.
Так чи інакше, умови "абортивного компромісу" не влаштовували ні одну з його сторін.
Правозахисники, феміністки, і ліві партії виступали за лібералізацію законодавства про аборти - зокрема, за дозвіл проводити такі операції "з соціальних причин".
Праві і консервативні кола, близькі до католицької церкви, - навпаки, вимагали посилити законодавство або навіть повністю заборонити проведення абортів в Польщі.
Протягом останніх п'яти років влада в Польщі належить консервативній партії "Право і справедливість". Попри те, що у її виборчих програмах не було і немає обіцянок, що стосуються законодавства про аборти, представники "Права і справедливості" багато разів висловлювалися за те, щоб зробити його більш жорстким.
У 2016 році в парламент внесли законопроєкт, який забороняє проведення абортів через дефекти плоду і передбачає п'ятирічне ув'язнення для жінки, яка зробила незаконний аборт, і для лікаря, який провів операцію. Відповіддю стали багатотисячні акції протесту по всій Польщі. Їх учасниці були одягнені в чорне - в знак жалоби за своїми репродуктивними правами.
Масові протести змусили правлячу партію відмовитися від розгляду цього проєкту.
Але вже у 2017 році в польський парламент потрапив схожий проєкт - він вже не погрожував в'язницею жінкам і лікарям, але так само забороняв аборти з причин дефектів плоду.
Сейм почав його розгляд тільки в квітні цього року. Противники посилення законодавства обурилися: важливий для польського суспільства проєкт з'явився у порядку денному сейму несподівано, а його розгляд під час пандемії коронавірусу унеможливлював масові протести, які є головною зброєю захисників прав жінок.
Втім, після бурхливої дискусії сейм відправив той проєкт на доопрацювання.
"Права людини"
У цій ситуації противники абортів вирішили піти іншим шляхом.
119 депутатів сейму, які представляють праві й консервативні сили, звернулися в Конституційний суд Польщі з проханням визнати неконституційним положення закону від 1993 року про допустимість проведення аборту в разі, якщо пренатальні обстеження покажуть високу ймовірність важкого і невідворотного дефекту плода або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю.
Автори подання стверджували, що це положення легалізує євгенічні практики щодо ще не народженої дитини і порушує її право на життя і гідність особи.
З їхніх виступів під час розгляду цього питання в суді випливало, що, на їхню думку, конституція Польщі захищає права людини з моменту її зачаття, а аж ніяк не народження. Відповідно, до важких дефектів плоду потрібно ставитися так само, як до важких хвороб людей, які вже народилися.
"Права людини не можуть бути привілеєм здорових людей", - заявив в суді, аргументуючи свою точку зору, один з ініціаторів подання, депутат сейму від "Права і справедливості" Бартоломей Врублевський.
"Я розмовляв з неонатологами. Проблема полягає в тому, що пренатальні дослідження дуже часто неточні. Регулярно народжуються здорові діти, щодо яких припускали, що вони будуть хворими. Незалежно від того, один доктор проведе дослідження або троє, об'єктивні труднощі залишаються", - продовжував він.
Один із суддів Конституційного суду, очевидно, прогнозуючи хвилю протестів після рішення з цього приводу, запитав у ініціаторів подання, чому парламент, в якому "Право і справедливість" контролює більшість, не може просто змінити положення закону, які його не влаштовують.
"Будь-яке рішення парламенту можна скасувати, змінити. Рішення Конституційного суду - це сильніший елемент зміни, оскільки його не можна скасувати законом", - відповідав Врублевський.
Автопротести
Весь тиждень перед вирішальним засіданням Конституційного суду активісти висловлювали свій протест проти ймовірного рішення за допомогою акцій протесту.
Організація демонстрацій була проблематичною: вся Польща віднедавна перебуває в "червоній" епідемічній зоні, в четвер влада заявила, що за минулу добу коронавірус виявили у понад 12 тисяч людей.
У цій ситуації більшість акцій проти жорсткості законодавства про аборти проводили у формі автопробігів.
Крім того, небайдужі громадяни писали листи на адресу Конституційного суду.
"Покликання лікаря - приносити полегшення тим, хто страждає ... Скасування допустимості переривання вагітності поставить лікарів у ситуацію, коли вони будуть змушені приносити або продовжувати страждання проти волі своїх пацієнток, усвідомлюючи можливі ускладнення", - йдеться у відкритому листі, який підписали понад 800 польських медиків.
У соцмережах з'явилися десятки постів з хештегом #powiedzkomus (Скажи комусь) #wyroknakobiеty (Вирок жінкам), автори яких протестували проти ймовірного рішення Конституційного суду.
Під час засідання Конституційного суду біля його будинку проходили відразу дві акції. Десятки поліцейських намагалися розвести супротивників абортів і прихильників лібералізації законодавства. Час від часу між активістами відбувалися сутички.
Присутні тут же жінки - депутати парламенту від лівих партій голосно обурювалися відмовою адміністрації Конституційного суду допустити їх на засідання, противники абортів глушили їх за допомогою потужних колонок.