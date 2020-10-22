"Пекло для жінок". Польща заборонила аборти

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Захисниці прав жінок провели акцію біля Конституційного суду, рішення якого їх засмутило

Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке фактично забороняє проведення в країні абортів.

Судді визнали невідповідним конституції положення законодавства, яке дозволяло жінці перервати вагітність у випадку виявлення у плода важкого та незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю.

Цим положенням аргументували приблизно 98% абортів, які легально провели в країні минулого року.

Активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення конституційного суду стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі польських жінок.

Тріумф чи траур?

Рішення Конституційного Суду зумовлене тріумфом представників правих та консервативних сил, які становлять значну частину прихильників нинішнього польського уряду.

"Сьогодні в пам'ять про святого Іоана Павла II на його Батьківщині цивілізація Життя торжествує над цивілізацією Смерті. 22 жовтня 2020 року увійде в історію. Ми закінчуємо з вбивством беззахисних, зі спадщиною тоталітарних режимів ХХ століття", - написав у Twitter депутат польського сейму Томаш Зімковський.

"Рішення про те, мати дитину чи ні, потрібно приймати до появи дитини - усвідомлюючи всі наслідки цього, тобто, наприклад, враховуючи, що в майбутньому дитина може захворіти... Вбивство дітей через підозру в їхній інвалідності визнається непослідовним!!! " - написала юрист та письменниця Магдалина Кожеква-Калішук.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кілька десятків противників абортів закликали суддів ухвалити рішення, яке ставить аборти поза законом

Противники рішення реагували на нього не менш емоційно.

"Пекло для жінок. Ось що означає сьогоднішній вирок політизованого Конституційного суду", - написала віцеспікерка Сейму Малгожата Кідава-Блонська.

"Після сьогоднішнього рішення конституційного суду Польща стала першим халіфатом Європи", - вважає журналіст Вітольд Гловацький.

"Вкидання теми абортів і рішення псевдосуду у цій справі в розпал бурхливої ​​епідемії - це більш ніж цинізм. Це політична підлість", - написав колишній прем'єр-міністр Польщі, очільник Європейської народної партії Дональд Туск.

А правозахисниця Марта Лемпарт закликала всіх незгодних з рішенням Конституційного суду висловлювати свої емоції в 30-секундних відеороликах, і розміщувати в інтернеті з хештегом #PowiedzCoMyślisz (Скажи, що думаєш).

Кінець компромісу

Польське законодавство про аборти і до ухвалення цього рішення було одним з найсуворіших в Європі.

До сьогодні в країні діяв так званий "абортний компроміс".

На початку 90-х, після падіння комуністичного режиму, в Польщі вирувала пристрасна дискусія на тему допустимості абортів в новій державі.

Надзвичайно впливова в цій країні католицька церква і консервативні політичні кола виступали за повну заборону абортів. Ліві і ліберальні партії протестували проти законодавчої заборони штучного переривання вагітності.

В результаті в 1993 році ухвалили закон про планування сім'ї, охорону плоду та умови допустимості переривання вагітності.

В цьому законі перераховувалися три умови легальності аборту:

якщо вагітність загрожує життю або здоров'ю матері,

якщо медичний огляд покаже наявність у плода важкого і незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю,

якщо вагітність виникла в результаті кримінальних дій.

Такі положення законодавства призвели до появи в Польщі явища "абортивного туризму" в інші європейські держави, а також існування в країні "абортивного підпілля".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вішак в Польщі - один із символів протесту. Колись саме дротові вішаки жінки використовували, щоб самостійно позбавитися від небажаної вагітності

За даними міністерства охорони здоров'я Польщі, минулого року в країні провели 1116 операцій зі штучного переривання вагітності. Згідно з неофіційними оцінками, кількість нелегальних операцій і абортів, які польки провели за межами країни, може бути в десятки разів більшим.

Так чи інакше, умови "абортивного компромісу" не влаштовували ні одну з його сторін.

Правозахисники, феміністки, і ліві партії виступали за лібералізацію законодавства про аборти - зокрема, за дозвіл проводити такі операції "з соціальних причин".

Праві і консервативні кола, близькі до католицької церкви, - навпаки, вимагали посилити законодавство або навіть повністю заборонити проведення абортів в Польщі.

Протягом останніх п'яти років влада в Польщі належить консервативній партії "Право і справедливість". Попри те, що у її виборчих програмах не було і немає обіцянок, що стосуються законодавства про аборти, представники "Права і справедливості" багато разів висловлювалися за те, щоб зробити його більш жорстким.

У 2016 році в парламент внесли законопроєкт, який забороняє проведення абортів через дефекти плоду і передбачає п'ятирічне ув'язнення для жінки, яка зробила незаконний аборт, і для лікаря, який провів операцію. Відповіддю стали багатотисячні акції протесту по всій Польщі. Їх учасниці були одягнені в чорне - в знак жалоби за своїми репродуктивними правами.

Масові протести змусили правлячу партію відмовитися від розгляду цього проєкту.

Автор фото, Tomasz Zawada Підпис до фото, Розмах протестів в 2016 році був несподіваним для влади, і вона зняла з розгляду закон про заборону абортів

Але вже у 2017 році в польський парламент потрапив схожий проєкт - він вже не погрожував в'язницею жінкам і лікарям, але так само забороняв аборти з причин дефектів плоду.

Сейм почав його розгляд тільки в квітні цього року. Противники посилення законодавства обурилися: важливий для польського суспільства проєкт з'явився у порядку денному сейму несподівано, а його розгляд під час пандемії коронавірусу унеможливлював масові протести, які є головною зброєю захисників прав жінок.

Втім, після бурхливої ​​дискусії сейм відправив той проєкт на доопрацювання.

"Права людини"

У цій ситуації противники абортів вирішили піти іншим шляхом.

119 депутатів сейму, які представляють праві й консервативні сили, звернулися в Конституційний суд Польщі з проханням визнати неконституційним положення закону від 1993 року про допустимість проведення аборту в разі, якщо пренатальні обстеження покажуть високу ймовірність важкого і невідворотного дефекту плода або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю.

Автори подання стверджували, що це положення легалізує євгенічні практики щодо ще не народженої дитини і порушує її право на життя і гідність особи.

З їхніх виступів під час розгляду цього питання в суді випливало, що, на їхню думку, конституція Польщі захищає права людини з моменту її зачаття, а аж ніяк не народження. Відповідно, до важких дефектів плоду потрібно ставитися так само, як до важких хвороб людей, які вже народилися.

"Права людини не можуть бути привілеєм здорових людей", - заявив в суді, аргументуючи свою точку зору, один з ініціаторів подання, депутат сейму від "Права і справедливості" Бартоломей Врублевський.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Нехай рішення про матки приймають люди з матками", - учасниця пікету натякає на те, що тільки одна суддя конституційного суду Польщі з п'ятнадцяти є жінкою.

"Я розмовляв з неонатологами. Проблема полягає в тому, що пренатальні дослідження дуже часто неточні. Регулярно народжуються здорові діти, щодо яких припускали, що вони будуть хворими. Незалежно від того, один доктор проведе дослідження або троє, об'єктивні труднощі залишаються", - продовжував він.

Один із суддів Конституційного суду, очевидно, прогнозуючи хвилю протестів після рішення з цього приводу, запитав у ініціаторів подання, чому парламент, в якому "Право і справедливість" контролює більшість, не може просто змінити положення закону, які його не влаштовують.

"Будь-яке рішення парламенту можна скасувати, змінити. Рішення Конституційного суду - це сильніший елемент зміни, оскільки його не можна скасувати законом", - відповідав Врублевський.

Автопротести

Весь тиждень перед вирішальним засіданням Конституційного суду активісти висловлювали свій протест проти ймовірного рішення за допомогою акцій протесту.

Організація демонстрацій була проблематичною: вся Польща віднедавна перебуває в "червоній" епідемічній зоні, в четвер влада заявила, що за минулу добу коронавірус виявили у понад 12 тисяч людей.

У цій ситуації більшість акцій проти жорсткості законодавства про аборти проводили у формі автопробігів.

Крім того, небайдужі громадяни писали листи на адресу Конституційного суду.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Аборт був, аборт є, аборт буде, попри будь-які рішення Конституційного суду", - стверджують активістки.

"Покликання лікаря - приносити полегшення тим, хто страждає ... Скасування допустимості переривання вагітності поставить лікарів у ситуацію, коли вони будуть змушені приносити або продовжувати страждання проти волі своїх пацієнток, усвідомлюючи можливі ускладнення", - йдеться у відкритому листі, який підписали понад 800 польських медиків.

У соцмережах з'явилися десятки постів з хештегом #powiedzkomus (Скажи комусь) #wyroknakobiеty (Вирок жінкам), автори яких протестували проти ймовірного рішення Конституційного суду.

Під час засідання Конституційного суду біля його будинку проходили відразу дві акції. Десятки поліцейських намагалися розвести супротивників абортів і прихильників лібералізації законодавства. Час від часу між активістами відбувалися сутички.

Присутні тут же жінки - депутати парламенту від лівих партій голосно обурювалися відмовою адміністрації Конституційного суду допустити їх на засідання, противники абортів глушили їх за допомогою потужних колонок.