Війна в Карабаху: могили допомогли оцінити таємні втрати Азербайджану

Підпис до фото, В багатьох містах Азербайджану є окремі цвинтарі для загиблих під час війни

Російська служба ВВС знайшла на військовому цвинтарі промислового азербайджанського міста Мінгечаур 26 свіжих могил військових, що загинули під час війни у Карабаху. Азербайджан не розголошує свої втрати у цьому конфлікті, але могили у 100-тисячному місті дають приблизне уявлення про масштаби втрат Баку.

В день, коли держсекретар США Майк Помпео проводить переговори з міністрами закордонних справ Азербайджану і Вірменії, пропонуючи їм дипломатичні методи подолання конфлікту, ми дізнаємося про нові втрати у цій війні.

"Все нормально"

У середу, 21 жовтня, на військовому цвинтарі Мінгечаура ховали 27-річного Ельмана Алієва. Він пішов на фронт добровольцем, служив снайпером у піхоті.

Дядько Ельмана Алієва стоїть біля воріт кладовища з портретом племінника в руках і азербайджанським прапором. Він розгублено озирається на всі боки. Під час розмови спускає на підборіддя медичну маску.

"Він служив за своїх", - короткими реченнями каже чоловік. Іноді кидає погляди на інших своїх племінників - братів Алієва, що курять неподалік. Вони також стоять з азербайджанськими прапорами в руках.

На прохання розповісти, якою людиною був Ельман Алієв, чоловік трохи ніяковіє: "Все нормально, задоволений був. Ну і, звичайно, добрий".

Мати Ельмана додає, що її син був сильним і сміливим, любив спорт. У Ельмана Алієва була дівчина, і, за словами матері, він дуже хотів одружитися, але не встиг - почалася війна, і він серед перших записався добровольцем і пішов на фронт.

На могилах таких людей, як Ельман, стоять кошики, вкриті світлою тканиною, - це означає, що загиблий збирався одружитися до війни, але не встиг.

Підпис до фото, Родина Ельмана Алієва після похорону

Мати Ельмана додає, що син загинув під артобстрілом в Тертерському районі.

Це одна з ділянок лінії зіткнення, де азербайджанська армія вела активний наступ. На початку жовтня про захоплення села Талиш у Тертерському районі повідомляв президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Відтоді ситуація в районі залишається напруженою. У самому Тертері, за словами небагатьох місцевих, щодня лунає канонада обстрілів.

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Могила Ельмана Алієва - одна з 26 свіжих могил на цьому цвинтарі. Стільки тут поховали з початку загострення карабаського конфлікту. В Азербайджані людей, що загинули під час карабаської війни, вважають героями. В багатьох містах країни є окремі кладовища саме для таких загиблих. Бути похованим тут - велика честь для родини.

Військовий цвинтар у Мінгечаурі - один з таких. Дати смерті на пам'ятниках відбивають всю історію карабаського конфлікту: від повномасштабних бойових дій на початку 1990-х до "чотириденної війни" у 2016 році. Перша могила у 2020-му з'явилася за кілька днів після початку цієї фази загострення - вона лежить в одному ряду зі "старими" могилами.

Відтоді - з кінця вересня - з'явився цілий ряд нових могил. На більшості з них немає дат смерті.

Коли на військовому цвинтарі ховають, територію оточує поліція, пускають лише рідних і знайомих. Але після закінчення церемонії на місце починають приходити прості люди - вони також залишають квіти.

Автор фото, Max Lomakin / BBC Підпис до фото, Свіжі могили межують зі "старими". На пам'ятниках можна побачити різні дати смерті: і 1992 рік, і 1994-й, і 2016-й

Жінка на кладовищі розповіла ВВС: "У мене ніхто тут не лежить, ніхто з цих хлопців мені не син по крові, але всі вони - наші сини, всі - наші загиблі герої. Я сама народилася в Карабаху, виросла там. І мені дуже шкода, що хлопці гинуть у цій війні, але вони герої, і їхня кров пролилася недаремно. Ми віримо у перемогу і чекаємо, що знову зможемо ходити по своїй землі в Карабаху".

На цвинтар приходить молодь призовного віку, вони довго стоять біля могил. Кажуть, що тут лежать їхні товариші по службі, але більше на запитання журналістів не відповідають: "Зараз воєнний час..."

Імена деяких похованих тут людей раніше з'являлися у відкритих джерелах, інші ж публікуються вперше.

Серед похованих на цвинтарі - Шахмар Сєїдов. Ось що написав його товариш по службі Фарах Гусейнзаде: "Загинув мій солдатський друг. Ми прослужили разом шість місяців, потім розійшлися. Він усім допомагав, був гарним хлопцем. Спочивай з миром!"

Поруч лежить Кянан Абдуллаєв, якого в соцмережах згадує його товариш Ісмаїл Абдурахманов: "Дорогий брате, досі не можу повірити, що тебе більше немає, кілька днів тому розмовляли, сьогодні (16 жовтня) несподівано проводжаємо тебе в останню путь, нестерпний тягар. Нехай Господь дарує терпіння твоїй родині та близьким". У коментарях про Кянана пишуть як про "позитивного товариша по роботі" і "небесну людину".

Неподалік - могила Ніязі Іскендерова. Минулого року чоловік з таким ім'ям і дуже схожий зовні на Іскендерова давав інтерв'ю місцевому порталу. Він розповідав, що сам - біженець з Вірменії, 1988 року переїхав до Баку і жив у гуртожитку з батьками. Брав участь у квітневій війні 2016 року, де отримав поранення. І до останнього жив з дружиною і двома дітьми в кімнаті площею 12 квадратних метрів. Просив владу допомогти йому з житлом як ветерану війни, але марно.

Конфіденційно

Азербайджан періодично звинувачує Вірменію у применшенні кількості втрат або приховуванні інформації. При цьому Баку взагалі не дає даних про загиблих під час бойових дій.

Підпис до фото, На цвинтар приходить молодь призивного віку, вони довго стоять біля могил. Кажуть, що тут лежать їхні товариші по службі, але більше на запитання журналістів не відповідають: "Зараз воєнний час..."

В інтерв'ю російському Першому каналу президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав, що на цей час інформація про втрати є конфіденційною. "Про це повідомлять азербайджанській громаді після закінчення активної фази бойових дій", - заявив Алієв.

При цьому міністерство оборони Вірменії стверджує, що з 27 вересня по 20 жовтня Азербайджан втратив 6309 людей. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Мінгечаур - четверте за розмірами місто Азербайджану, тут мешкає трохи більше ніж сто тисяч людей. Загалом у країні мешкає близько 10 мільйонів людей.

26 могил військових, похованих з початку загострення конфлікту, кореспонденти ВВС побачили на місцевому кладовищі 21 жовтня.