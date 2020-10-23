Війна в Карабаху: могили допомогли оцінити таємні втрати Азербайджану
Російська служба ВВС знайшла на військовому цвинтарі промислового азербайджанського міста Мінгечаур 26 свіжих могил військових, що загинули під час війни у Карабаху. Азербайджан не розголошує свої втрати у цьому конфлікті, але могили у 100-тисячному місті дають приблизне уявлення про масштаби втрат Баку.
В день, коли держсекретар США Майк Помпео проводить переговори з міністрами закордонних справ Азербайджану і Вірменії, пропонуючи їм дипломатичні методи подолання конфлікту, ми дізнаємося про нові втрати у цій війні.
"Все нормально"
У середу, 21 жовтня, на військовому цвинтарі Мінгечаура ховали 27-річного Ельмана Алієва. Він пішов на фронт добровольцем, служив снайпером у піхоті.
Дядько Ельмана Алієва стоїть біля воріт кладовища з портретом племінника в руках і азербайджанським прапором. Він розгублено озирається на всі боки. Під час розмови спускає на підборіддя медичну маску.
"Він служив за своїх", - короткими реченнями каже чоловік. Іноді кидає погляди на інших своїх племінників - братів Алієва, що курять неподалік. Вони також стоять з азербайджанськими прапорами в руках.
На прохання розповісти, якою людиною був Ельман Алієв, чоловік трохи ніяковіє: "Все нормально, задоволений був. Ну і, звичайно, добрий".
Мати Ельмана додає, що її син був сильним і сміливим, любив спорт. У Ельмана Алієва була дівчина, і, за словами матері, він дуже хотів одружитися, але не встиг - почалася війна, і він серед перших записався добровольцем і пішов на фронт.
На могилах таких людей, як Ельман, стоять кошики, вкриті світлою тканиною, - це означає, що загиблий збирався одружитися до війни, але не встиг.
Мати Ельмана додає, що син загинув під артобстрілом в Тертерському районі.
Це одна з ділянок лінії зіткнення, де азербайджанська армія вела активний наступ. На початку жовтня про захоплення села Талиш у Тертерському районі повідомляв президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Відтоді ситуація в районі залишається напруженою. У самому Тертері, за словами небагатьох місцевих, щодня лунає канонада обстрілів.
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Могила Ельмана Алієва - одна з 26 свіжих могил на цьому цвинтарі. Стільки тут поховали з початку загострення карабаського конфлікту. В Азербайджані людей, що загинули під час карабаської війни, вважають героями. В багатьох містах країни є окремі кладовища саме для таких загиблих. Бути похованим тут - велика честь для родини.
Військовий цвинтар у Мінгечаурі - один з таких. Дати смерті на пам'ятниках відбивають всю історію карабаського конфлікту: від повномасштабних бойових дій на початку 1990-х до "чотириденної війни" у 2016 році. Перша могила у 2020-му з'явилася за кілька днів після початку цієї фази загострення - вона лежить в одному ряду зі "старими" могилами.
Відтоді - з кінця вересня - з'явився цілий ряд нових могил. На більшості з них немає дат смерті.
Коли на військовому цвинтарі ховають, територію оточує поліція, пускають лише рідних і знайомих. Але після закінчення церемонії на місце починають приходити прості люди - вони також залишають квіти.
Жінка на кладовищі розповіла ВВС: "У мене ніхто тут не лежить, ніхто з цих хлопців мені не син по крові, але всі вони - наші сини, всі - наші загиблі герої. Я сама народилася в Карабаху, виросла там. І мені дуже шкода, що хлопці гинуть у цій війні, але вони герої, і їхня кров пролилася недаремно. Ми віримо у перемогу і чекаємо, що знову зможемо ходити по своїй землі в Карабаху".
На цвинтар приходить молодь призовного віку, вони довго стоять біля могил. Кажуть, що тут лежать їхні товариші по службі, але більше на запитання журналістів не відповідають: "Зараз воєнний час..."
Імена деяких похованих тут людей раніше з'являлися у відкритих джерелах, інші ж публікуються вперше.
Серед похованих на цвинтарі - Шахмар Сєїдов. Ось що написав його товариш по службі Фарах Гусейнзаде: "Загинув мій солдатський друг. Ми прослужили разом шість місяців, потім розійшлися. Він усім допомагав, був гарним хлопцем. Спочивай з миром!"
Поруч лежить Кянан Абдуллаєв, якого в соцмережах згадує його товариш Ісмаїл Абдурахманов: "Дорогий брате, досі не можу повірити, що тебе більше немає, кілька днів тому розмовляли, сьогодні (16 жовтня) несподівано проводжаємо тебе в останню путь, нестерпний тягар. Нехай Господь дарує терпіння твоїй родині та близьким". У коментарях про Кянана пишуть як про "позитивного товариша по роботі" і "небесну людину".
Неподалік - могила Ніязі Іскендерова. Минулого року чоловік з таким ім'ям і дуже схожий зовні на Іскендерова давав інтерв'ю місцевому порталу. Він розповідав, що сам - біженець з Вірменії, 1988 року переїхав до Баку і жив у гуртожитку з батьками. Брав участь у квітневій війні 2016 року, де отримав поранення. І до останнього жив з дружиною і двома дітьми в кімнаті площею 12 квадратних метрів. Просив владу допомогти йому з житлом як ветерану війни, але марно.
Конфіденційно
Азербайджан періодично звинувачує Вірменію у применшенні кількості втрат або приховуванні інформації. При цьому Баку взагалі не дає даних про загиблих під час бойових дій.
В інтерв'ю російському Першому каналу президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав, що на цей час інформація про втрати є конфіденційною. "Про це повідомлять азербайджанській громаді після закінчення активної фази бойових дій", - заявив Алієв.
При цьому міністерство оборони Вірменії стверджує, що з 27 вересня по 20 жовтня Азербайджан втратив 6309 людей. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.
Мінгечаур - четверте за розмірами місто Азербайджану, тут мешкає трохи більше ніж сто тисяч людей. Загалом у країні мешкає близько 10 мільйонів людей.
26 могил військових, похованих з початку загострення конфлікту, кореспонденти ВВС побачили на місцевому кладовищі 21 жовтня.