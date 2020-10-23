Huawei представила новий смартфон - швидший за iPhone

Автор фото, Huawei

Huawei презентувала свій флагманський смартфон Mate 40. Він має більш "складний" процесор, ніж майбутній iPhone від Apple, заявив виробник.

Чип Kirin 9000 розробили з використанням того ж 5-нанометрового процесу, що і в американського конкурента, але він містить на мільярди транзисторів більше.

Тому китайська компанія стверджує, що її телефони - потужніші.

Однак без проблем не обійшлося - партнери Huawei припинили приймати нові замовлення на виробництво чипсетів для китайського технологічного гіганта через заборону на торгівлю у США, яка почала діяти у вересні.

Це означає, що, коли запаси нових процесорів Kirin 9000 закінчаться, компанія не зможе виробляти Huawei Mate 40 у нинішній комплектації.

Наразі тільки тайванська TSMC і південнокорейська Samsung мають досвід і обладнання для виробництва 5-нанометрових чипів, і обом заборонено приймати нові замовлення на їх виробництво для Huawei, як і будь-яких інших товарів, виробництво яких пов'язане з "американськими технологіями і програмним забезпеченням".

У Штатах заявляють, що пішли на цей крок з міркувань національної безпеки, Huawei всі звинувачення відкидає.

BBC запитала, скільки чипів закупила Huawei, але відповіді не отримала.

Однак на онлайн-презентації голова споживчого сегмента Huawei Річард Ю визнав, що ця заборона "надзвичайно ускладнює ситуацію".

Через інші обмеження, раніше накладені на Huawei Вашингтоном, компанія також втратила можливість перевстановлювати на свої смартфони Google Play Store та інші сервіси Google.

Попри це, Huawei залишається третім за обсягом продажів виробником смартфонів у світі та лідером ринку у своїй країні.

"У Китаї Huawei має феноменальну впізнаваність бренду в преміальному сегменті", - каже Мо Цзя, аналітик дослідницької компанії Canalys.

"Очікують, що попит на серію Mate 40 буде високим, але дефіцит чипів через санкції США, ймовірно, обмежить загальну кількість нових смартфонів, які Huawei може виробляти", - додає аналітик.

Дисплей

За словами Huawei, базовий Mate 40 можна придбати за 899 євро (1049 доларів). Діагональ його OLED-дисплею становить 6,5 дюйми.

Три дорожчі версії - вартістю до 2295 євро - мають 6,8-дюймові OLED-дисплеї.

Екрани усіх версій з частотою 90 Гц здатні показувати 90 кадрів на секунду. Це більше, ніж у новітніх iPhone від Apple, але менше, ніж у Samsung серії S20.

Автор фото, Huawei Підпис до фото, Mate 40 "відчуває", коли користувач дивиться на нього

Серед технологічних "фішок" цієї лінійки смартфонів варто відзначити їхні камери:

базовий Mate 40 має одну селфі-камеру і потрійну камеру на задній панелі (зі звичайним і ширококутним модулями та телефотооб'єктивом)

Mate 40 Pro отримав чотири камери на задній панелі. Він може похвалитися 3d датчиком з розпізнаванням особи, надширококутним модулем і телефотооб'єктивом з покращеними характеристиками

Mate 40 Pro+ має четверту задню камеру із суперзумом і п'яту камеру з датчиком глибини для покращення знімків малої глибинної різкості

Porsche Design Mate 40 отримав інфрачервоний датчик для вимірювання температури

Поки компанія планує продавати модель Pro лише за межами Китаю, де він коштуватиме близько 1 440 доларів.

Одним з нововведень стало оснащення надширококутної камери кожної моделі так званою "лінзою вільної форми", що, за словами Huawei, вирішило проблеми спотворення зображення.

Автор фото, Huawei Підпис до фото, Новий тип об'єктива камери смартфона зменшує спотворення зображення

Додаткова функція eyes-on-device (погляд на пристрій) вмикає екран лише, коли відчуває, що на нього дивляться. Це дозволяє зменшити енергоспоживання телефону, кажуть в Huawei.

Додатків не буде

Чип Kirin 9000 містить вмонтований модем 5G, який дозволяє збільшити термін служби батареї у порівнянні з конкурентами, кажуть у Huawei.

Один зі слайдів на презентації свідчив, що Mate 40 Pro працюватиме без підзарядки приблизно на 25% довше, ніж Samsung Note 20 Ultra +, хоч у нього й більша батарея.

Автор фото, Huawei Підпис до фото, Наразі Huawei підтвердила, що модель Mate 40 Pro продаватимуть лише за межами Китаю

Huawei каже, що використала додаткову процесорну потужність для створення зображень в уповільненому режимі зі швидкістю 240 кадрів на секунду з двох камер одночасно.

Компанія також хвалилася, що потужний чип дозволяє її пристроям створювати графіку з кращою деталізацією і світловими ефектами.

Однак деяких ігор, зокрема Call of Duty Mobile, не буде на пристроях через відсутність доступу до технологій Google, натомість будуть доступні інші, хоч і без опції внутрішньоігрових платежів

Більшість додатків Android можна встановити за допомогою пошукового інструменту Petal, навіть якщо вони не відображаються в магазині додатків Huawei.

І це ще не все.

Багатьох банківських програм, eBay і британської Tesco Groceries також не буде, а натомість стоятиме ярлик, що запускатиме їхні вебсайти. Додаток Sky News також недоступний, однак Huawei заспокоїла, що він скоро з'явиться.

Автор фото, Huawei Підпис до фото, Huawei Petal Search дозволяє користувачам знаходити сумісні програми, яких немає у їхньому магазині додатків

"Через політичні причини Huawei наразі докладає всіх зусиль, щоб не залежати від Google і запропонувати споживачам альтернативу. І те, що Huawei робить зі своєю галереєю додатків - хоч і в стадії розробки - але заслуговує на повагу", - сказав ВВС представник Huawei.

Якщо додаток недоступний, користувач може внести його у "список бажань", і якщо буде попит, Huawei сповістить про це розробника.

Проте один з експертів сумнівається, що цей смартфон задовольнить більшість споживачів.

"Новий чип вражає, дизайн камери на задній панелі - дуже оригінальний, але, попри всі зусилля Huawei, галерея додатків має значні прогалини", - прокоментував Бен Вуд з CCS Insight.

"Навіть з можливістю пошуку Petal, все не так просто - вам потрібно знайти додатки, а потім завантажити їх на пристрій. Це не проблема для технічно підкованих, відданих користувачів Huawei, але для масового ринку - доволі великий бар'єр".