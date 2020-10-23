Чому США вирішили знищити російські апарати ШВЛ?

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Американське Агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) вирішило утилізувати апарати ШВЛ, які поставила Росія. Прилади "Авента-М", доставлені як гуманітарна допомога ще на початку квітня цього року, ніколи не використовувалися в американських лікарнях через сумніви щодо їхньої безпечності.

Як з'ясувала Російська служба Бі-бі-сі, привезені на початку квітня цього року з Росії в США 45 апаратів ШВЛ знищили через чотири місяці після доставки.

Про проведену утилізацію російського гуманітарного вантажу першим повідомило американське видання BuzzFeed, хоча ані в цій, ані в наступних публікаціях американських і російських ЗМІ не повідомлялося, скільки часу ця техніка пролежала на складах в США і коли саме від неї вирішили позбутися.

В Агентстві США з надзвичайних ситуацій (FEMA) Російській службі Бі-бі-сі підтвердили, що "технічні питання" до російських приладів виникли ще навесні минулого року - менш ніж через місяць після того, як гуманітарний вантаж прибув до США.

"Апарати ШВЛ були перевезені на склади в штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі і ... потім перебували в резерві на випадок, якщо ситуація з коронавірусом в цих штатах погіршиться. Завдяки тому, що кількість заражень зменшилася, апарати ШВЛ не передали до лікарень, їх повернула агентству FEMA влада штатів", - пояснила Російській службі Бі-бі-сі представниця американського відомства Джанет Монтесі.

Відповідаючи на питання Російської служби Бі-бі-сі, в Агентстві уточнили, що поставлені апарати ніколи не отримували дозволу щодо використання в США.

Навесні цього року представники FEMA заявили, що російська техніка не була підготовлена ​​для роботи в американських електромережах і не могла працювати з напругою в 110 вольтів.

Зараз в агентстві, відповідаючи на те ж питання Російської служби, повідомили, що насправді поставлена ​​техніка була розрахована на те, щоб працювати зі змінною напругою в електромережах і в 110 вольтів (стандарт для США), і з напругою в 220 вольтів (стандарт для Росії).

"Техніка, яку поставили ​​в рамках боротьби з Covid-19, потребує перевірки та дозволів щодо використання, - повідомила Джанет Монтесі. - Для того, щоб передати їх користувачам в США, всі апарати ШВЛ, вироблені в США, або за межами країни, повинні отримати дозвіл за формою 501 (к) або, в умовах пандемії, дозвіл на випадок надзвичайних ситуацій (EUA). Моделі апаратів ШВЛ, отримані у складі цього вантажу, таких дозволів не мали".

Не зовсім гуманітарний вантаж?

Транспортний літак ВКС Росії Ан-124 "Руслан" здійснив посадку в нью-йоркському аеропорту 1 квітня. На борту було понад 60 тонн вантажу, який в Кремлі назвали "допомогою гуманітарного характеру".

Вже наступного дня президент Трамп заявив, що постачання вантажу було російською ініціативою і американська сторона відразу погодилася з пропозицією.

"Це був дуже приємний жест з боку президента Путіна ... і я сказав: "Я це прийму", - заявив президент США, відповідаючи на питання журналістів 2 квітня.

За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, домовленість про відправлення гуманітарного вантажу досягнули під час телефонної розмови лідерів двох держав наприкінці березня цього року.

"На тлі важкої епідеміологічної ситуації в Америці була запропонована допомога у вигляді медичної техніки і засобів захисту", - підкреслив він.

Через добу з'ясувалося, що допомога була "гуманітарною" лише частково. Офіційний представник Держдепартаменту Морган Ортагус в своєму Twitter вирішила пояснити, що насправді "США погодилися придбати у Росії необхідне медичне обладнання, зокрема, апарати вентиляції легенів і засоби індивідуального захисту".

Після цього російське МЗС підтвердило, що тільки половину "гуманітарного вантажу" оплатив Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), а все інше американська сторона має сплатити "самостійно".

"Держдепартамент отримав підсумковий рахунок, виставлений урядом Росії, на суму в 659 283 долари", - повідомили Російській службі Бі-бі-сі в агентстві FEMA навесні цього року.

Що привіз "Руслан"?

Відповідно до опису гуманітарного вантажу, наданого телекомпанії ABC американським агентством з надзвичайних ситуацій, на борту російського транспортника було 4 тисячі промислових протигазів М-95, які повністю закривають обличчя, 15 тисяч респіраторів, 80 тисяч пакунків антисептика, 400 тисяч різних предметів медичного одягу, зокрема, захисні комбінезони, і 30 тисяч гумових рукавичок. Серед них, щоправда, виявилися як хірургічні, так і побутові, які використовують на кухні.

В агентстві FEMA тоді особливо підкреслили, що промислові протигази М-95, надіслані російською стороною, "відповідають вимогам військових із захисту від хімічної і біологічної загрози", але не використовуються в медичних установах.

Крім цього, в США були доставлені 45 апаратів вентиляції легенів "Авента-М", через них і розгорівся нинішній скандал.

У США доставлений вантаж тоді назвали "черговою пропагандистською пасткою Кремля".

Причиною стали організації, які зібрали гуманітарну допомогу. Як мінімум дві російські структури, які брали участь у відправленні вантажу, виявилися в американському списку санкцій.

Російський фонд прямих інвестицій включили до списку секторальних санкцій США у липні 2014 року в зв'язку з подіями в Україні.

Незадовго до цього санкції запровадили і щодо концерну "Радіоелектронні технології" (КРЕТ), один з підрозділів якого - Уральський приладобудівний завод - є виробником тих самих апаратів штучної вентиляції легень "Авента-М", включених до "гуманітарної поставки".

Санкційний вантаж?

Ба більше, ще навесні цього року відразу кілька американських ЗМІ повідомили про те, що домовленості про постачання російського вантажу досягнули після особистих переговорів між зятем президента США і, за сумісництвом, його старшим радником Джаредом Кушнером і очільником російського Фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Обидва підтримують давні ділові стосунки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер (праворуч) має давні ділові стосунки з очільником російського Фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим

Водночас, як стверджують американські ЗМІ, зять президента США організував спеціальну команду з нещодавніх випускників американських університетів і прихильників Трампа, яким доручили шукати по всьому світу можливих постачальників захисних засобів в умовах епідемії.

Склади Агентства з надзвичайних ситуацій були порожніми, тому нещодавнім студентам доручили обдзвонювати можливих виробників масок, рукавичок і інших медичних засобів в різних країнах світу, використовуючи контакти, надані прихильниками президента Трампа.

Деякі з цих тимчасових співробітників пізніше звернулися до Конгресу США зі скаргою на те, що через рішення зятя президента вони мусили шукати контракти на поставку мільйонів одиниць захисного спорядження за оголошеннями в інтернеті.

В американському Агентстві з надзвичайних ситуацій, втім, зараз стверджують, що активність Кушнера і залучених ним співробітників не мала жодного стосунку до рішення про утилізацію поставлених Росією апаратів.

Як вже повідомляла Російська служба Бі-бі-сі, на початку травня цього року в двох лікарнях, в Москві і Санкт-Петербурзі, сталися загоряння апаратів "Авента-М". Внаслідок пожеж загинули шестеро людей. Слідчий комітет порушив кримінальну справу і почав перевірку цих подій.

Росздравнадзор запровадив тимчасову заборону на використання ШВЛ "Авента-М", вироблених після 1 квітня 2020 року. Фактично апарати, які закупили лікарні, не можна було використовувати в самий розпал пандемії, коли вони були особливо потрібні. Їх знову дозволили застосовувати тільки в липні.

Як з'ясувалося, до рекомендацій Росздравназдора дослухалися і в американському Агентстві з надзвичайних ситуацій.

"У травні з'явилися повідомлення про те, що апарати" Авента-М "стали причиною пожеж в Росії", - повідомила Російській службі Бі-бі-сі представниця FEMA Джанет Монтесі. Саме тому прийняли рішення про їх утилізацію.

В агентстві також зазначили, що пізніше російська сторона відкликала свою вимогу про оплату поставленого вантажу.

"Уже після доставки було встановлено, що отримані предмети є добровільним пожертвуванням, тому від США за це ніхто не зажадав оплати", - пояснила пані Монтесі.