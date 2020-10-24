Володар часу королеви: хто він і що про нього відомо

Автор фото, Antonio Olmos

Незабаром багато країн світу перейдуть на зимовий час, і Британія - не виняток. Тому у годинникаря Віндзорського замку роботи побільшає - доведеться перевести понад 400 годинників з фонду Royal Collection Trust.

Для власників смартфонів зміна часу у неділю, 25 жовтня, відбудеться автоматично, поки ми спимо.

Але не для сотень часових механізмів у Королівській колекції Віндзорського замку - стрілки кожного з них потрібно перевести вручну, аби забезпечити точний відлік часу.

Автор фото, Antonio Olmos

Цим займається Федір ван ден Брук - годинникар 900-річного королівського замку.

Автор фото, Antonio Olmos

Резиденція британських монархів налічує 400 годинників - тільки у Віндзорському замку їх близько 250 і ще сім у вежах.

Усіма ними опікується Федір.

"Я один виконую всю роботу. Допомагає тільки колега з Букінгемського палацу, він там переводить всі годинники", - розповідає Федір BBC.

Автор фото, Antonio Olmos

Для деяких годинників необхідно враховувати додаткову різницю в часі.

"Люди досі дивуються, чому у Віндзорському замку і Букінгемському палаці на кухнях годинники завжди відстають на п'ять хвилин. Це для того, щоб їжу доставляли вчасно. Своєрідне нагадування про те, що це важливо".

Автор фото, Antonio Olmos

Один день на тиждень Федір присвячує тому, щоб завести механічні годинники і запустити їхні маятники.

Решту часу він проводить у майстерні, ремонтуючи часові механізми, багатьом з яких від 200 до 300 років.

Автор фото, Antonio Olmos

"Я перевіряю всі годинники в державних апартаментах до прибуття гостей, щоб переконатися, що все точно".

Державні апартаменти - це місце, де королева приймає голів держав інших країн та проводить церемонії нагородження.

Автор фото, Antonio Olmos

"Більшість годинників працюють ідеально, але час від часу, без будь-якої причини вони починають відставати або поспішати. Тому я маю постійно тримати руку на пульсі".

Автор фото, Antonio Olmos

Коли деталь ламається або зношується, Федір робить заміну. Він вправно працює за токарним та фрезерувальним верстатами, має у запасі безліч ручних інструментів.

Автор фото, Antonio Olmos

"Раніше вважали, що годинник - це спосіб привести Бога в дім, тому що Бог створив час, а людина створила машину для вимірювання часу, - пояснює Федір. - Зараз ми купуємо надсучасні смартфони, але раніше, якщо люди хотіли похвалитися чи здивувати інших, вони купували найновіші годинники".

Автор фото, Antonio Olmos

Автор фото, Antonio Olmos

Автор фото, Antonio Olmos

Автор фото, Antonio Olmos

Автор фото, Antonio Olmos

З кінця 1970-х років у Віндзорському замку працює власний годинникар, і Федір - вже четвертий.

"Мій попередник був тут 20 років, його попередник пропрацював близько 30 років, тож, гадаю, що це робота на все життя".

Фото Антоніо Олмоса.