Хто перемагає у вашому місті. Дані всіх екзит-полів

Автор фото, EPA

Виборчі дільниці тільки закрились, а соціологи вже дали результати власних екзит-полів, які дають розуміння картини переможців та фаворитів мерських виборів у найбільших містах країни.

Три відомі соціологічні компанії оголосили про участь в опитуванні виборців на виході з дільниць - група "Рейтинг", компанія InfoSapiens та Лібертірепорт для студії Савіка Шустера та каналу Україна24.

Дані екзит-полів соціологів, які опубліковані о 20 годині, враховують ситуацію станом на 18.00, а тому за кілька годин цифри дещо скоригують відповідно до явки.

На жаль, доступні дані не щодо всіх міст країни. У частині міст дослідження проводились, але замовники не дали згоди на публікацію результатів.

У містах, де сьогодні жоден кандидат не набере понад 50% голосів приблизно 15 листопада має відбутись другий тур.

Дані поки що неповні й оновлюються.

Дані опитування виборців на виході з дільниць може не відповідати кінцевим результатам, встановленим ЦВК.

Київ

Автор фото, УНІАН

Всю виборчу кампанію лідером перегонів у Києві був Віталій Кличко.

Різні дослідження давали йому понад 40% голосів й він навіть мав шанс на перемогу вже в першому турі.

Група "Рейтинг":

Віталій Кличко, УДАР - 47,8%;

Олександра Попов, ОПЗЖ - 8,6%;

Сергій Притула, "Голос" - 8,3%;

Ірина Верещук, "Слуга народу" - 8%;

Олексій Кучеренко, "Батьківщина" - 6,3%.

На виборах до Київради проголосували:

Автор фото, Рейтинг

"УДАР" - 21,3%, ЄС - 18,0%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" 6,8%, ОПЗЖ - 6,7%, "Батьківщина" - 6,6%, Перемога Пальчевського - 3,9%.

Студія Савіка Шустера:

Віталій Кличко, УДАР - 45,93%;

Олександра Попов, ОПЗЖ - 9,62%;

Ірина Верещук, "Слуга народу" - 8,53%;

Олексій Кучеренко, "Батьківщина" - 7,82%;

Сергій Притула, "Голос" - 7,27%.

На виборах до Київради проголосували:

"УДАР" - 19,74 %, ЄС - 17,76%, "Слуга народу" - 10,28%, "Батьківщина" - 8,61%, ОПЗЖ - 7,77%, "Єдність" - 5,94%, "Голос" - 5,65%, "Сила і честь" - 4,53%, "Перемога Пальчевського" - 4,08%.

Харків

Автор фото, УНІАН

Геннадій Кернес був абсолютним фаворитом перегонів, проте вже більше місяця він перебуває у важкому стані у німецькій лікарні через коронавірус.

Були побоювання, чи зможе він повернутись до керівництва міста.

Студія Савіка Шустера:

Геннадій Кернес, "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 57,9%;

Олександр Фельдман, ОПЗЖ - 12,12%;

Олексій Кучер, "Слуга народу" - 11,98%;

Міська рада:

"Блок Кернеса - Успішний Харків!" - 39.52%, ОПЗЖ - 16.99%, "Слуга народу" - 12.39%, ЄС - 9.17%, "Партія Шарія" - 6.41%, "Блок Світличної - Разом!" - 5.42%.

Одеса

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Геннадій Труханов

Нинішній мер Геннадій Труханов вважався абсолютним лідером перегонів та мав шанси перемогти вже в першому турі виборів.

Хоча Миколу Скорика від ОПЗЖ та Олега Філімонова від "Слуги народу" називали претендентами на участь у другому турі.

Студія Савіка Шустера:

Геннадій Труханов, "Довіряй ділам" - 34,4%;

Микола Скорик, ОПЗЖ - 17,93%;

Олег Філімонов, "Слуга народу" - 13,75%;

Петро Обухов, ЄС - 12,52%.

Міська рада Одеси:

"Довіряй ділам" - 23,77%, ОПЗЖ - 22,38%, "Слуга народу" - 15,95%, ЄС - 12,72%, Партія Шарія - 7,63%.

Львів

Автор фото, УКРІНФОРМ Підпис до фото, Чинний мер керує Львовом вже 14 років

Багаторічний мер Львова Андрій Садовий був фаворитом і цього разу. Йому у спину дихав Олег Синютка від ЄС, а третій йшов Руслан Кошулинський від "Свободи".

Студія Савіка Шустера:

Андрій Садовий, "Самопоміч" - 41,12%%;

Олег Синютка, ЄС - 27,38%;

Руслан Кошулинський, "Свобода" - 9,98%.

Міська рада:

ЄС - 30,74%%, "Самопоміч" - 24,12%%, "Голос" - 9,78%, "Свобода" — 7,52%, "Варта" - 5,06%, "Слуга народу" - 4,74%, "Українська галицька партія" - 4,65%.

Соціологічна група Фама (дані корелюють з останніми опитуваннями компанії Соціс та Рейтинг):

Андрій Садовий, "Самопоміч" - 38%;

Олег Синютка, ЄС - 28%;

Руслан Кошулинський, "Свобода" - 9,8%.

Міська рада:

ЄС - 27,7%, "Самопоміч" - 20,8%, "Голос" - 11,9%, "Свобода" — 6,4%, "Варта" - 5,6%, "Слуга народу" - 5%, "Українська галицька партія" - 5%.

Дніпро

Автор фото, Борис Філатов Підпис до фото, Борис Філатов жорстко критикує центральну владу і може впевнено перемогти

У Дніпрі чинний мер Борис Філатов, який створив партію "Пропозиція", лідирував.

За даними соціологів, він мав великі шанси на перемогу вже в першому турі.

Студія Савіка Шустера:

Борис Філатов, "Пропозиція" - 44,47%;

Загід Краснов, "Громадська сила" - 14,44%;

Олександр Вілкул, "Блок Вілкула" - 11,27%;

Сергій Риженко, "Слуга народу" - 10,60%.

Вибори міської ради:

"Пропозиція", - 28,33%, ОПЗЖ - 17,15%, "Слуга народу" - 15,21%, Громадська сила - 10,44%, ЄС - 7,5%, "Блок Вілкула" - 5,24%, Партія Шарія - 4,41%.

Маріуполь

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Вадим Бойченко

Мер Маріуполя Вадим Бойченко, який раніше працював топменеджером меткомбінату Ріната Ахметова, був беззаперечним лідером перегонів і впевнено перемагав у першому турі.

Наразі екзит-поли підтверджують ці дані.

Група "Рейтинг":

Вадим Бойченко, "Блок Вадима Бойченка" - 68,1%;

Володимир Клименко, ОПЗЖ - 22,8%.

Міська рада:

"Блок Вадима Бойченка" - 45,6%, ОПЗЖ - 31,4%, Партія Шарія - 6,2%, "Слуга народу" - 5,7%, "Сила людей" - 5%.

Студія Савіка Шустера:

Вадим Бойченко, "Блок Вадима Бойченка" - 69,05%;

Володимир Клименко, ОПЗЖ - 23,71%.

Кривий Ріг

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Юрій Вілкул керує містом з 2010 року

У рідному для президента місті опитування давали перше місце чинному меру Юрію Вілкулу, але долю виборів мав вирішити другий тур.

Кандидат від "Слуги народу" і топменеджер Ріната Ахметова Дмитро Шевчик дещо відставав.

Студія Савіка Шустера:

Юрій Вілкул, "Блок Вілкула" - 42,8%;

Дмитро Шевчик, "Слуга народу" - 31,01%.

Міська рада:

"Слуга народу" - 32,9%, Блок Вілкула - 31,22%, ОПЗЖ - 12,27%, Сила людей - 6,96%.

Миколаїв

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександр Сенкевич

За останніми опитуваннями у Миколаєві лідирував там нинішній мер Олександр Сенкевич від "Пропозиції", але до другого туру з ним виходила кандидатка від "Слуги народу" Тетяна Домбровська.

Олександр Сенкевич, "Пропозиція" -

Тетяна Домбровська, "Слуга народу" -

Владислав Чайка, ОПЗЖ -

Черкаси

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Анатолій Бондаренко перемагає в Черкасах вже в першому турі

В Черкасах чинний мер від "За майбутнє" Анатолій Бондаренко мав понад 50% підтримки і шанси перемогти у першому турі.

Але Вадим Ільченко від "Слуги народу" йшов другим і мав шанси поборотись за перемогу під час повторного голосування.

Студія Савіка Шустера:

Анатолій Бондаренко, "За майбутнє" - 32,66%;

Віктор Євпак, "Голос" - 19,84%:

Вадим Ільченко, "Слуга народу" - 17,8%.

Міська рада:

"Слуга народу" - 20,68%, "За майбутнє"- 13,32%, "Голос" - 12,02%, ЄС - 10,92%, "Черкащина" - 8,7%, ОПЗЖ - 5,74%, "Батьківщина" - 4,96%.

Чернівці

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Віталій Міхайлішин (крайній праворуч) раніше був у команді Партії регіонів

У Чернівцях перед голосуванням була заплутана ситуація і жоден кандидат не був явним фаворитом. До трійки лідерів соціологи зараховували Віталій Міхайлішин, Роман Клічук та ексмер Олексій Каспрук.

Віталій Міхайлішин, "Команда Михайлішина" -

Роман Клічук, "Єдина альтернатива" -

Олексій Каспрук, "Пропозиція" -

Віталій Другановський, "Слуга народу"

Вінниця

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Сергій Моргунов

Нинішній мер з команди Володимира Гройсмана Сергій Моргунов за всіма опитування впевнено перемагав ще в першому турі з понад 70%.

Сергій Моргунов, "Українська стратегія Гройсмана" -

Сергій Борзов, "Слуга народу" -

Віктор Бронюк, "Партія Вінничан" -

Дрогобич, Львівська область:

Тарас Кучма, самовисування - 39,5%;

Андрій Веселий, самовисування - 25,9%;

Михайло Задорожній, ЄС - 18,3%.

Олександрія, Кіровоградська область:

Сергій Кузьменко, самовисування - 55,5%;

Степан Цапюк, самовисування - 37,1%.