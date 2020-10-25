Хто перемагає у вашому місті. Дані всіх екзит-полів
Виборчі дільниці тільки закрились, а соціологи вже дали результати власних екзит-полів, які дають розуміння картини переможців та фаворитів мерських виборів у найбільших містах країни.
Три відомі соціологічні компанії оголосили про участь в опитуванні виборців на виході з дільниць - група "Рейтинг", компанія InfoSapiens та Лібертірепорт для студії Савіка Шустера та каналу Україна24.
Дані екзит-полів соціологів, які опубліковані о 20 годині, враховують ситуацію станом на 18.00, а тому за кілька годин цифри дещо скоригують відповідно до явки.
На жаль, доступні дані не щодо всіх міст країни. У частині міст дослідження проводились, але замовники не дали згоди на публікацію результатів.
У містах, де сьогодні жоден кандидат не набере понад 50% голосів приблизно 15 листопада має відбутись другий тур.
Дані поки що неповні й оновлюються.
Дані опитування виборців на виході з дільниць може не відповідати кінцевим результатам, встановленим ЦВК.
Київ
Всю виборчу кампанію лідером перегонів у Києві був Віталій Кличко.
Різні дослідження давали йому понад 40% голосів й він навіть мав шанс на перемогу вже в першому турі.
Група "Рейтинг":
Віталій Кличко, УДАР - 47,8%;
Олександра Попов, ОПЗЖ - 8,6%;
Сергій Притула, "Голос" - 8,3%;
Ірина Верещук, "Слуга народу" - 8%;
Олексій Кучеренко, "Батьківщина" - 6,3%.
На виборах до Київради проголосували:
"УДАР" - 21,3%, ЄС - 18,0%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" 6,8%, ОПЗЖ - 6,7%, "Батьківщина" - 6,6%, Перемога Пальчевського - 3,9%.
Студія Савіка Шустера:
Віталій Кличко, УДАР - 45,93%;
Олександра Попов, ОПЗЖ - 9,62%;
Ірина Верещук, "Слуга народу" - 8,53%;
Олексій Кучеренко, "Батьківщина" - 7,82%;
Сергій Притула, "Голос" - 7,27%.
На виборах до Київради проголосували:
"УДАР" - 19,74 %, ЄС - 17,76%, "Слуга народу" - 10,28%, "Батьківщина" - 8,61%, ОПЗЖ - 7,77%, "Єдність" - 5,94%, "Голос" - 5,65%, "Сила і честь" - 4,53%, "Перемога Пальчевського" - 4,08%.
Харків
Геннадій Кернес був абсолютним фаворитом перегонів, проте вже більше місяця він перебуває у важкому стані у німецькій лікарні через коронавірус.
Були побоювання, чи зможе він повернутись до керівництва міста.
Студія Савіка Шустера:
Геннадій Кернес, "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 57,9%;
Олександр Фельдман, ОПЗЖ - 12,12%;
Олексій Кучер, "Слуга народу" - 11,98%;
Міська рада:
"Блок Кернеса - Успішний Харків!" - 39.52%, ОПЗЖ - 16.99%, "Слуга народу" - 12.39%, ЄС - 9.17%, "Партія Шарія" - 6.41%, "Блок Світличної - Разом!" - 5.42%.
Одеса
Нинішній мер Геннадій Труханов вважався абсолютним лідером перегонів та мав шанси перемогти вже в першому турі виборів.
Хоча Миколу Скорика від ОПЗЖ та Олега Філімонова від "Слуги народу" називали претендентами на участь у другому турі.
Студія Савіка Шустера:
Геннадій Труханов, "Довіряй ділам" - 34,4%;
Микола Скорик, ОПЗЖ - 17,93%;
Олег Філімонов, "Слуга народу" - 13,75%;
Петро Обухов, ЄС - 12,52%.
Міська рада Одеси:
"Довіряй ділам" - 23,77%, ОПЗЖ - 22,38%, "Слуга народу" - 15,95%, ЄС - 12,72%, Партія Шарія - 7,63%.
Львів
Багаторічний мер Львова Андрій Садовий був фаворитом і цього разу. Йому у спину дихав Олег Синютка від ЄС, а третій йшов Руслан Кошулинський від "Свободи".
Студія Савіка Шустера:
Андрій Садовий, "Самопоміч" - 41,12%%;
Олег Синютка, ЄС - 27,38%;
Руслан Кошулинський, "Свобода" - 9,98%.
Міська рада:
ЄС - 30,74%%, "Самопоміч" - 24,12%%, "Голос" - 9,78%, "Свобода" — 7,52%, "Варта" - 5,06%, "Слуга народу" - 4,74%, "Українська галицька партія" - 4,65%.
Соціологічна група Фама (дані корелюють з останніми опитуваннями компанії Соціс та Рейтинг):
Андрій Садовий, "Самопоміч" - 38%;
Олег Синютка, ЄС - 28%;
Руслан Кошулинський, "Свобода" - 9,8%.
Міська рада:
ЄС - 27,7%, "Самопоміч" - 20,8%, "Голос" - 11,9%, "Свобода" — 6,4%, "Варта" - 5,6%, "Слуга народу" - 5%, "Українська галицька партія" - 5%.
Дніпро
У Дніпрі чинний мер Борис Філатов, який створив партію "Пропозиція", лідирував.
За даними соціологів, він мав великі шанси на перемогу вже в першому турі.
Студія Савіка Шустера:
Борис Філатов, "Пропозиція" - 44,47%;
Загід Краснов, "Громадська сила" - 14,44%;
Олександр Вілкул, "Блок Вілкула" - 11,27%;
Сергій Риженко, "Слуга народу" - 10,60%.
Вибори міської ради:
"Пропозиція", - 28,33%, ОПЗЖ - 17,15%, "Слуга народу" - 15,21%, Громадська сила - 10,44%, ЄС - 7,5%, "Блок Вілкула" - 5,24%, Партія Шарія - 4,41%.
Маріуполь
Мер Маріуполя Вадим Бойченко, який раніше працював топменеджером меткомбінату Ріната Ахметова, був беззаперечним лідером перегонів і впевнено перемагав у першому турі.
Наразі екзит-поли підтверджують ці дані.
Група "Рейтинг":
Вадим Бойченко, "Блок Вадима Бойченка" - 68,1%;
Володимир Клименко, ОПЗЖ - 22,8%.
Міська рада:
"Блок Вадима Бойченка" - 45,6%, ОПЗЖ - 31,4%, Партія Шарія - 6,2%, "Слуга народу" - 5,7%, "Сила людей" - 5%.
Студія Савіка Шустера:
Вадим Бойченко, "Блок Вадима Бойченка" - 69,05%;
Володимир Клименко, ОПЗЖ - 23,71%.
Кривий Ріг
У рідному для президента місті опитування давали перше місце чинному меру Юрію Вілкулу, але долю виборів мав вирішити другий тур.
Кандидат від "Слуги народу" і топменеджер Ріната Ахметова Дмитро Шевчик дещо відставав.
Студія Савіка Шустера:
Юрій Вілкул, "Блок Вілкула" - 42,8%;
Дмитро Шевчик, "Слуга народу" - 31,01%.
Міська рада:
"Слуга народу" - 32,9%, Блок Вілкула - 31,22%, ОПЗЖ - 12,27%, Сила людей - 6,96%.
Миколаїв
За останніми опитуваннями у Миколаєві лідирував там нинішній мер Олександр Сенкевич від "Пропозиції", але до другого туру з ним виходила кандидатка від "Слуги народу" Тетяна Домбровська.
Олександр Сенкевич, "Пропозиція" -
Тетяна Домбровська, "Слуга народу" -
Владислав Чайка, ОПЗЖ -
Черкаси
В Черкасах чинний мер від "За майбутнє" Анатолій Бондаренко мав понад 50% підтримки і шанси перемогти у першому турі.
Але Вадим Ільченко від "Слуги народу" йшов другим і мав шанси поборотись за перемогу під час повторного голосування.
Студія Савіка Шустера:
Анатолій Бондаренко, "За майбутнє" - 32,66%;
Віктор Євпак, "Голос" - 19,84%:
Вадим Ільченко, "Слуга народу" - 17,8%.
Міська рада:
"Слуга народу" - 20,68%, "За майбутнє"- 13,32%, "Голос" - 12,02%, ЄС - 10,92%, "Черкащина" - 8,7%, ОПЗЖ - 5,74%, "Батьківщина" - 4,96%.
Чернівці
У Чернівцях перед голосуванням була заплутана ситуація і жоден кандидат не був явним фаворитом. До трійки лідерів соціологи зараховували Віталій Міхайлішин, Роман Клічук та ексмер Олексій Каспрук.
Віталій Міхайлішин, "Команда Михайлішина" -
Роман Клічук, "Єдина альтернатива" -
Олексій Каспрук, "Пропозиція" -
Віталій Другановський, "Слуга народу"
Вінниця
Нинішній мер з команди Володимира Гройсмана Сергій Моргунов за всіма опитування впевнено перемагав ще в першому турі з понад 70%.
Сергій Моргунов, "Українська стратегія Гройсмана" -
Сергій Борзов, "Слуга народу" -
Віктор Бронюк, "Партія Вінничан" -
Дрогобич, Львівська область:
Тарас Кучма, самовисування - 39,5%;
Андрій Веселий, самовисування - 25,9%;
Михайло Задорожній, ЄС - 18,3%.
Олександрія, Кіровоградська область:
Сергій Кузьменко, самовисування - 55,5%;
Степан Цапюк, самовисування - 37,1%.