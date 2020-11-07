Фантастичні звірі і де їх шукати у реальному світі

Автор фото, Lucie Goodayle/NHM London

Існує реальна небезпека, що цього грудня у центральному Лондоні відбудеться очевидне порушення Міжнародного статуту про секретність.

Маглів запрошують подивитися на фантастичних звірів у Музеї природознавства Лондона.

Різкопроривці, ніфлери, муртлапи, оками - придбавши квиток, ви зможете побачити деяких із цих магічних істот, але заклинання знищення пам'яті гарантує, що ви абсолютно нічого не пам'ятатимете після повернення з музею.

І дуже шкода, якщо так - адже музей обіцяє, що нова виставка "Фантастичні звірі: диво природи" стане однією з найкращих за всю його історію.

Цей показ готували два роки за участю BBC та Warner Brothers, які перенесли на великі екрани книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера та їхній спінофф "Фантастичні звірі".

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, Грапорогів лишилося усього два

Музей вирішився скористатися інтересом до надзвичайно популярної саги, щоб розповісти власні історії про реальний світ та охорону природи.

"Ми побачили цілком очевидну паралель", - каже Лорейн Корніш, головна хранителька музею та наукова керівниця проєкту "Диво природи".

"Погляньте на Ньюта Скамандера, головного героя "Фантастичних звірів". Він чарівник-зоолог, який їздить по всьому світу, щоб віднайти та зрозуміти усіх цих дивовижних тварин, а також намагається їх захистити. І ми подумали, що це було б чудове послання з точки зору того, що ми також намагаємось зробити тут, в Музеї природознавства. Отже, паралель очевидна. Ми просто покажемо вам її через інший об'єктив", - розповіла вона BBC News.

Автор фото, Lucie Goodayle/NHM London Підпис до фото, Індійський скельний пітон: мабуть, міфи підживлювалися спостереженнями реальних, але незвичних тварин

На виставці покажуть 90 екземплярів зі всесвітньо відомих колекцій музею поряд із 30-ма реквізитами з фільмів зі всесвіту Гаррі Поттера. Інтерактивні та захопливі інсталяції порівнюватимуть та протиставлятимуть різних тварин - справжніх та уявних.

Наприклад, є вигадана Роулінг істота напівлик, яка може ставати невидимою. Це - вдалий початок розмови про різні способи використання камуфляжу багатьма тваринами у реальному світі. Це не магія, але все одно вражає.

Автор фото, Lucie Goodayle/NHM London Підпис до фото, Один із найтендітніших експонатів музею. Оселедцевий король із родини ременетілих може сягати понад 8 метрів завдовжки

Однією з тем виставки стане дослідження можливого походження міфічних істот.

Як виникали ідеї про драконів, єдинорогів, морських змій та русалок? Можливо, це були перебільшені враження від спостереження цілком реальних, але досить незвичних істот.

Можна лише уявити, що думали корінні народи Північної Америки, коли вперше натрапили на скам'янілі кістки великих динозаврів або коли моряки бачили якихось дивних риб. Хто б не подумав, наприклад, що оселедцевий король - найдовша кісткова риба у світі - була якоюсь змією?

Автор фото, Lucie Goodayle/NHM London Підпис до фото, Dracorex hogwartsia був північноамериканським динозавром, який багатьом нагадує казкового дракона

"Існує багато історій про те, що, можливо, ламантини або морські корови стали прообразом морських жителів, - говорить пані Корніш. - Існує запис Христофора Колумба наприкінці 1400-х років, коли він здійснив свою першу поїздку до Америки, де він зазначає, що бачив трьох русалок, які були не такими привабливими, можливо, як він бачив на малюнках і картинах".

"Ми думаємо, що насправді він бачив ламантинів, адже вони за допомогою хвостів можуть майже вертикально вийти з води", - додає вона.

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, Вигаданий напівлик може ставати невидимим

Наприкінці виставки відвідувачам запропонують розглянути серйозніші теми, що стосуються біорізноманіття та збереження природи.

Подібно до того, як Ньют Скамандер хоче наголосити на вразливості звірів, які мешкають у магічному світі, Музей природознавства також має на меті акцентувати вразливість багатьох тварин, яким загрожує зникнення тут і зараз.

Автор фото, Lucie Goodayle/NHM London Підпис до фото, Какапо сьогодні охороняють на трьох островах біля узбережжя Нової Зеландії

Хороший приклад - какапо, наземний птах, який живе лише на трьох островах біля узбережжя Нової Зеландії. Наполегливою роботою природоохоронці намагаються зберегти цю тварину - їм вдалося збільшити їхню кількість лише від кількох десятків особин до популяції, що налічує сьогодні трохи більш як 200.

"Це дивовижна історія дає надію, бо люди спільно працюють над збільшенням цієї популяції, - говорить пані Корніш. - Ми розуміємо, що їм загрожує, і ми щось із цим робимо. Так само як у книзі "Фантастичні звірі" Ньют Скамандер намагається урятувати останню пару грапорогів".

Автор фото, Lucie Goodayle/NHM London Підпис до фото, Чи стали ламантини прообразом морських жителів?

Виставка "Фантастичні звірі: диво природи" мала відкритися навесні, але через пандемію Covid-19 відкриття відклали.

Музею тим часом довелось одягти магічний капелюх, щоб придумали, як представити деякі інтерактивні елементи у нову епоху мінімізації дотиків. Однак тепер там упевнені, що зможуть запропонувати відвідувачам приємний та безпечний досвід.

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, Окаму з "Фантастичних звірів" переслідували через її яйця. Звучить знайомо?