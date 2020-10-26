П'ять перших висновків після місцевих виборів

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Попередні результати виборів для багатьох стали сюрпризом, проте нинішні тенденції експерти насправді прогнозували.

Задовго до голосування лунали застереження, що спалах коронавірусу може відлякати частину населення від походу на дільниці.

Також ще за кілька місяців до голосування соціологи фіксували суттєве просідання рейтингів президентської партії "Слуга народу", особливо у великих містах.

Декілька нових політичних проєктів, які почали масовану рекламну кампанію влітку, ризикували зробити фальстарт. Врешті вони показати слабкий результат.

Натомість наростаюче протистояння місцевих еліт і чинних мерів з центральною владою, яка вимагала посилення карантину, могло зіграти на руку харизматичним керівникам міст.

Водночас перші дані з регіонів показують і те, що на місцевих виборах частина парламентських партій подекуди зуміли протистояти партійним проєктам місцевих еліт.

Низька явка

Під час голосування 25 жовтня була найменша явка за історію загальнонаціональних виборів в Україні.

За даними ЦВК, на дільниці прийшли 36,88% виборців. За останні десятиріччя явка на таких виборах не падала нижче 40%. На попередніх місцевих виборах в 2015 році вона склала 46,6%.

І це при тому, що в 2015 році виборчого права на місцевих виборах були фактично позбавлені сотні тисяч переселенців й людей, які живуть не за місцем реєстрації.

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Цього разу їм вперше дали право безперешкодно обрати місцеву владу.

Експерти та соціологи висувають кілька версій, що могло спонукати людей не йти на вибори.

Найперше - це застереження через пандемію. За останнім опитуванням групи "Рейтинг", 21% людей вагались, чи йти на вибори через загострення епідемії, 17% назвали свій похід малоймовірним. Хоча за тиждень до виборів 51% опитаних таки хотіли піти на вибори попри спалах хвороби.

Тому експерти вказують, що до такої низької явки могли призвести загальне розчарування людей у політиці після піднесення й обрання Володимира Зеленського.

Також вони не виключають, що частину населення могла відлякати нова складніша виборча система.

Владу, яка безпосередньо відповідає за повсякденне життя людей, обрав тільки кожен третій мешканець міст та сіл.

Слабкий результат "Слуги" у великих містах

Наразі відомі тільки дані екзит-полів з частини найбільших міст.

Але очевидна тенденція, що на виборах до обласних центрів партія президента показала низький результат.

Тільки в кількох обласних центрах їхні кандидати виходять до другого туру мерських виборів й рідко де показали найкращий результат на виборах до міських рад.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ірина Верещук, схоже, не виходить до другого туру

Дослідження перед голосуванням вказували, що на виборах до обласних рад результати "Слуги" мають бути кращими.

"Слуга народу" каже, що в узагальненому попередньому рейтингу на виборах до обласних рад вони можуть бути першими й мати 20%, ЄС - 17%, ОПЗЖ - 13%, "Батьківщина" - 19% та "За майбутнє" - 6%.

Партія лідирує всього до кількох рад обласних центрів, ще в кількох йде у двійці лідерів. Поки що найкращі результати у них в Черкасах, Ужгороді та Кривому Розі.

"Найприкріше, що ми просрали Київ", - з пересердя написав один зі спікерів партії Олександр Дубінський, керівник київської обласної організації.

У столиці партія може стати п'ятою, як і кандидат від партії Ірина Верещук.

Сам Дубінський вважає, що не виправдались навіть обережні сподівання "Слуги народу".

На думку представника партії, це відбулось через розчарування виборців і невиконані обіцянки. Президенту під час кампанії могли показувати занадто оптимістичну соціологію.

Раніше експерти припускали, що "Слуга народу" намагатиметься отримати свого секретаря міськради у регіонах, де програє мерські вибори. Але з такими результатами партії в ради це втілити складно.

Поразка "Перемоги Пальчевського"

Один з найбільш розкручених проєктів - партія "Перемога Пальчевського" - наразі не проходить до рад у регіонах, а також у столиці.

Доступні результати екзит-полів показують, що цей проєкт може стати розчаруванням для своїх керівників.

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Ще з літа майже у всіх регіонах країни з'явилось дуже багато реклами цієї партії та її лідера Андрія Пальчевського.

У вересні соціологи фіксували подолання проєктом 5% бар'єру в низці регіонів, а сам Пальчевський начебто був у трійці лідерів на виборах мера.

Проте політтехнологи відзначали, що проєкти, які так стрімко та рано стартують, ризикують зробити фальстарт та програти.

Кілька разів Пальчевський потрапляв у скандали, коли різко висловлювався про журналістів. Зокрема, суперечкою закінчилось інтерв'ю пана Пальчевського ВВС, коли він нагрубив журналістам.

Успіх мерів

Екзит-поли та перші дані паралельного підрахунку показують, що місцеві лідери та мери великих міст підтвердили довіру людей.

Українці фактично вирішили підтримати місцевий статус-кво.

Ще кілька тижнів тому опитування групи "Рейтинг" показувало, що понад 60% людей в регіонах надавали перевагу перевіреним політиками, а не новим обличчям. Так і сталось.

У Харкові, Вінниці, Івано-Франківську й, можливо, навіть у Києві та Житомирі чинні мери перемагають вже у першому турі. Такі ж перемоги можна чекати ще в кількох обласних центрів, результатів з яких поки що немає.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Деякі мери, як очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків, перемагають з результатом у понад 80%

У Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Львові, Маріуполі, Кривому Розі, Ужгороді, Запоріжжі мери лідирують і змагатимуться у другому турі.

Деякі з них, як Борис Філатов у Дніпрі, відверто ворогували з президентом, хтось - постійно скаржився на утиски місцевого самоврядування.

Натомість президент скаржився на самоуправство мерів та їхнє небажання дотримуватись карантину. Саме мерів Зеленський звинувачував у проведенні масових заходів та спалахах коронавірусу в Одесі, Дніпрі та Харкові.

В інтерв'ю журналістам Зеленський твердив, що старі мери просились до нього в партію, але він відмовив через їхнє "нечисте" політичне майбутнє.

Позиції Євросолідарності та ОПЗЖ

Попередні дані показують, що з парламентських партій умовно успішними наразі можна назвати результати партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" та ОПЗЖ Віктора Медведчука.

ЄС закріпилася на консервативному фланзі й отримала непоганий результат в Одесі, Миколаєві, Харкові, Дніпрі, Черкасах, Вінниці, Ужгороді. На Галичині та в Києві партія - серед лідерів.

За попередніми даними, її кандидати вийшли до другого туру мерських виборів у Львові, Сумах та Рівному.

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ОПЗЖ закріпилась на проросійському полі й показала значний результат. Вона суттєво перетягнула на себе частину проросійського електорату на місцях.

В Одесі та Миколаєві та, можливо, навіть у Києві їхні кандидати виходять до другого туру мерських перегонів, як і в багатьох містах Донбасу.

Практично у всіх міських радах партія матиме свою фракцію, а на Півдні та Сході буде щонайменше у двійці чи трійці лідерів.

"Батьківщина", наприклад, показала гірший результат, ніж від неї очікували. Зокрема, у багатьох регіонах центру країни партія ледь долає або й не долає 5% бар'єр. "Голос", скоріше за все, отримає свої невеликі фракції у багатьох радах, але з великих міст до другого туру мерських виборів пробився тільки Віктор Євпак у Черкасах.