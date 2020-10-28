Коронавірус за 15 хв. Як працюють нові експрес-тести

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В Україні з'явилися нові експрес-тести на Covid-19, які роблять за 15-20 хвилин.

Що це за тести, чим вони відрізняються від методів ПЛР та ІФА?

Де їх роблять? Скільки це коштує і наскільки вони точні?

Розбиралась BBC News Україна.

Що це за тест?

Експрес-тест роблять за процедурою, схожою з ПЛР-тестами, коли за допомогою ватного тампона беруть мазок зі слизової оболонки носа або рота.

Але, на відміну від тесту ПЛР, який роблять від 7 годин до кілько тижнів в Україні, цей експрес-аналіз може бути готовим за 15-30 хвилин.

"Таким способом виявляють антигени вірусу... Ці тести дешевші за ПЛР і дадуть результати швидше, хоча, як правило, менш точні", - пояснюють суть експрес-тестів у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Позитивний результат експрес-тесту говорить про наявність вірусу в організмі людини прямо в цей момент.

ПЛР-тест, який називають золотим стандартом діагностики, також показує, чи хвора людина прямо зараз.

ІФА тести, для яких беруть кров з вени, показують, чи хворіла людина на Covid-19 раніше, і чи має антитіла до нього.

Автор фото, EPA/Enric Fontcuberta Підпис до фото, Так виглядають швидкі тест-системи. Понад півмільйона закупили для тестування на коронавірус у Каталонії

Як з'явилися ці тести?

Вчені розробляли швидкі тести багато місяців. Наразі їх виробляють понад 100 різних компаній у світі.

Нові швидкі тест-системи презентували у ВООЗ ще наприкінці вересня, назвавши їхню появу величезною зміною у діагностиці Covid-19, і рекомендували їх застосовувати при масовому тестуванні.

У ВООЗ заявили, що такі тести особливо потрібні для країн, що розвиваються, де є проблеми з діагностикою Covid-19, де не вистачає лабораторій, обладнання та лікарів.

За кошти благодійників анонсували виробництво понад 120 мільйонів тест-систем.

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В середині жовтня понад мільйон цих тестів закупила Велика Британія. Також британці планують налагодити своє виробництво експрес-тестів. Використовують швидкі тести в Іспанії, Індії, Італії.

Чи є вони в Україні?

Україна експрес-тести на Covid-19 лише починає закуповувати. Наразі тривають закупівлі 800 тисяч експрес тестів, ще одну партію за 80 млн гривень планують купити найближчим часом, розповів у коментарі ВВС News Україна Віктор Ляшко, головний санітарний лікар.

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"У нас велика надія саме на цей вид діагностики - адже він може бути прирівняний за достовірністю до ПЛР, проте не потребує лабораторного обладнання та високоспеціалізованих навичок і може бути здійснений швидко на місці проведення консультації сімейним лікарем або мобільною бригадою", - зазначив пан Ляшко.

З яких країн та яких виробників будуть ці тести, у МОЗ не повідомляють.

Поки ж експрес-тести в Україні роблять лише у приватних лабораторіях. Наприклад, у лабораторії "Сінево" він коштує 800 грн.

Наскільки це точний тест?

"Точні результати тестів можуть бути навіть за 1-3 дні до появи симптомів, а також за перших симптомів", - йдеться у поясненні ВООЗ щодо експрес-тестів.

Проте, додають в організації, дослідження цих тестів ще тривають і вчені з'ясовують, коли і за яких обставин краще їх використовувати.

Також у ВООЗ зазначають, що у різних виробників може бути різна чутливість тестів.

"Краще ПЛР не може бути нічого. ПЛР дозволяє виявити навіть дві чи три копії вірусу", - говорить Алла Мироненко, вірусолог.

За її словами, швидкий тест може бути не таким точним.

"Якщо тест зроблять біля ліжка хворого, який виділяє багато вірусу, то шанс, що швидким тестом зловлять збудника, є. Якщо хворий виділяє не багато вірусу, то його можуть просто не побачити", - каже пані Мироненко.

Точність таких тестів експертка оцінює у 45%.

"Чи є в цьому сенс? Звичайно є. Бо якщо у 45% людей виявили вірус, то вже буде менше роботи для лабораторії. Можна решту негативних тестів віддати на ПЛР", - каже вірусолог.

Найбільш точним тест буде від 1 до 7 дня хвороби, вважає пані Мироненко: "Виробники можуть писати, що чутливість експрес-тестів 80%. Це якщо пацієнти на ранній стадії, а якщо на 7 день і пізніше, то чутливість буде 15%".

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Чим відрізняються експрес-тести?

Навесні в Україні вже з'являлися експрес-тести, які за 15 хвилин давали результат. Ці тести робили за допомогою крові з пальця. Вони продавалися в аптеках і визначали наявність антитіл до коронавірусу.

Пізніше і лікарі, і експерти ЮНІСЕФ говорили про високий рівень похибок у таких тестах. Від них поступово відмовились.

Нові експрес-тести вірусолог Алла Мироненко вважає більш точними. Адже цей тест виявляє збудника у мазку. Він показує - хвора людина зараз чи ні.

Проте, якщо швидкий тест негативний, це ще не означає, що людина не має коронавірусу.

Автор фото, CITY-ADM.LVIV.UA Підпис до фото, Старі експрес тести на коронавірус виглядали так

Як підготуватися до тесту?

Протягом 4-5 годин до моменту забору біоматеріалу радять не використовувати краплі для носа, не промивати і не полоскати носові ходи.

Що з тестуванням в Україні зараз?

Станом на ранок 26 жовтня лише 12 регіонів України не мали черг з тестувань методом ПЛР, розповідають у МОЗ. Водночас затримка з тестуванням була у Харківській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях та у Києві.

Наразі в Україні роблять близько 40 тисяч ПЛР тестів на добу. До кінця року обіцяють вийти на показник у 75 тисяч тестувань на день.

При цьому, як розповів нещодавно міністр Степанов, відтепер для госпіталізації пацієнта з симптомами Covid-19 не потрібно робити ПЛР-тест. Раніше цей тест був обов'язковим .

Зараз достатньо і клінічних симптомів, запевняють у МОЗ.