Чи стали місцеві вибори реваншем для проросійських сил

Автор фото, UKRINFORM

Політичні сили, які виступають за тісніші контакти із Росією, на місцевих виборах 25 жовтня отримали серйозну підтримку, особливо у південних і східних областях України.

Передусім ідеться про "Опозиційну платформу - За життя", яку очолюють Віктор Медведчук та Юрій Бойко.

ОПЗЖ посідає перше місце або ж входить у трійку лідерів у місцевих радах Сходу та Півдня, буде представлена в місцевих радах інших регіонів, а також у столиці.

Автор фото, Facebook. Андрій Смолій

"Ви бачили скільки набрали ОПЗЖ/Шарій/"місцеві партії" проросійського штибу? Так... це реалії теперішньої України", - констатує правник, прихильник партії "Європейська солідарність" Андрій Смолій.

У соціальних мережах та політичних колах ширяться коментарі про "реванш", але чи справді є вагомі підстави для таких висновків?

ОПЗЖ: блискуча перемога?

В ОПЗЖ називають результати виборів для своєї політичної сили "блискучими" і "беззастережними".

Один з лідерів партії Юрій Бойко заявив, що лідерські позиції ОПЗЖ посідає в 11 регіонах, а в шести областях партія отримала перші місця.

"З упевненістю можу сказати що ОПЗЖ посіла перші місця в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській областях, друге місце - в Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, третє - в Житомирській області. Також наше представництво буде в деяких областях Західної України", - сказав Юрій Бойко.

Автор фото, UKRINFORM

Як заявила представниця ОПЗЖ Наталія Королевська, відповідно до паралельного підрахунку голосів, із 36 громад Донецької області 14 очолять кандидати від партії, ще п'ятеро змагатимуться за посаду у другому турі.

Лідери партії категорично заперечують свою проросійську спрямованість, наголошуючи, що головна мета партії - встановлення миру на Донбасі і добробут усіх українців. Проте у партійній програмі ОПЗЖ - відновлення політичних і економічних зв'язків з Росією є одним із пріоритетів.

Підрахунок голосів ще триває, але екзит-поли, що їх проводили соціологічні служби та телеканали у низці областей, демонструють схожі результати.

Рівень підтримки ОПЗЖ там, де вона посідає перші місця, становить від 20 до 30%, тому партія матиме вагу у місцевих радах лише у союзі з іншими політичними силами.

Партія Шарія: вперше у Радах

Згідно із екзит-полами, Партія Шарія проходить до обласної та міської Рад на Одещині із результатом близько 9%, а також - імовірно - до міськрад Харкова, Миколаєва, Маріуполя.

Не виключено, що ця партія матиме представництво ще в декількох міськрадах Сходу і Півдня, попри те, що діяльність партії переважно обмежується інтернетом, а СБУ в своїх повідомленнях називала лідера партії російським пропагандистом.

Анатолій Шарій, який живе за межами України і вважає свою політичну силу проєвропейською, - частий гість на телеканалах, які пов'язують із лідерами ОПЗЖ.

Це давало підстави політологам говорити про імовірний зв'язок Шарія із цією політичною силою.

Сюрпризів немає. Є критично низька явка виборців

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Однак, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко каже, що "з надзвичайно високою імовірністю" можна казати, що популярність проросійських сил або не зросла, або ж зросла не значною мірою.

І пояснює свої висновки технічними причинами, а саме, вкрай низькою явкою на виборах.

"Треба розуміти, що ідеться про критично низьку явку по всій Україні. 37% - це дуже мало. Можемо припустити, що голосувати пішли найбільш вмотивовані виборці. Ці фактори призвели до зміщення результатів. Картина могла б бути іншою, якби голосувало більше людей", - сказав Андрій Биченко в інтерв'ю ВВС News Україна.

"Так, політична вага цих партій на місцевому рівні зросте. Але казати, що ідеї стали популярнішими серед українців і що громадська думка повернулася до довоєнних показників, було б неправильно", - додав він.

А фінансист і блогер Сергій Фурса вважає результати виборів для згаданих політичних сил цілком очікуваними.

"Ніяких сюрпризів у результатах проросійських сил немає. (...) В Україні є близько 30% населення, яке живе у парадигмі "русского мира". Це видно за всіма опитуваннями, не лише виборчими", - пише він у Facebook.

"Медведчук вже п'є чай у нас на кухні"

Але ті, хто не залишав Донбас після початку війни і стежать за ситуацією зсередини, вважають, що успіх ОПЗЖ та близьких за поглядами політичних сил має цілком конкретні причини.

Автор фото, UKRINFORM

"Володимир Зеленський прийшов на великих обіцянках, які не були реалізовані. Як і раніше, регіональна політика української влади - мертва. А Віктор Медведчук цим скористався: "ми знизимо тарифи", "ми з Росією домовимося". А перед виборами ще й домігся від кума Путіна зняття російських санкцій із кількох підприємств Луганської області", - каже ВВС News Україна лідерка громадської організації "Хто, якщо не ти" у Краматорську Донецької області Марина Романцова.

"Тобто, поки хтось проголошує гасла, Медведчук вже п'є чай у нас на кухні", - додає вона.

Переможця немає. Але може бути "багато-багато януковичів"

Як вважає політолог Віктор Таран, вибори показали, що однозначного переможця на жовтневих виборах немає, але є багато людей, які хочуть альтернативи і за чиї голоси боротимуться.

Автор фото, Facebook. Viktor Taran

"35-40% - виборці, які не прийшли на дільниці, - нікому не вірять і шукають альтернативу, за кого голосувати надалі. За їхні "уми" найближчим часом розгорнеться боротьба як політичних партій, так і нових політичних проєктів. І той, хто цю боротьбу виграє, отримає перемогу на дострокових парламентських, які наближаються до нас у турборежимі", - пише Віктор Таран у Facebook.

Про це каже і жителька Краматорська Марина Романцова, коли аналізує ситуацію на Сході України.

"Я нагадаю, що "русская весна" понад шість років тому починалася із маленьких селищ, які завжди були занедбаними і обділеними увагою влади. Усі ці селища були "вдягнені" в супутникові тарілки. А тарілки - це Росія в телевізорі. Пропаганда і далі відіграє значну роль на цій території", - каже вона.

"З іншого боку, люди просто хочуть їсти, хочуть мати роботу. Цим сповна користуються проросійські партії. До речі, як і Партія регіонів і Віктор Янукович до 2014 року. І якщо цьому ніхто не протистоятиме, ми тут матимемо багато-багато "якуновичів", - додає активістка організації "Хто, якщо не ти".

На національному рівні

Водночас політичний експерт Олександр Антонюк вважає, що не слід перебільшувати зростання впливу проросійських сил на всю Україну.

"Проросійські сили повертаються у владу і почуваються більш впевнено, ніж у 2014-2015 роках. Але треба брати до уваги те, що у місцевих радах - свій порядок денний. Всі вони повинні будуть передусім займатися господарськими справами своїх територій", - зазначає він у коментарі ВВС News Україна.

Зараз рівень підтримки ОПЗЖ - не перевищує 25-30%, а отже, вони будуть змушені домовлятися з іншими фракціями. На Сході і Півдні, вочевидь, їм це вдаватиметься.

Водночас Олександр Антонюк каже, що ОПЗЖ, маючи контроль над низкою телеканалів та трибуну у парламенті, може скористатися результатами місцевих виборів на національному рівні, коли йтиметься про Донбас, зовнішню політику чи мову.