Чи стали місцеві вибори реваншем для проросійських сил
Політичні сили, які виступають за тісніші контакти із Росією, на місцевих виборах 25 жовтня отримали серйозну підтримку, особливо у південних і східних областях України.
Передусім ідеться про "Опозиційну платформу - За життя", яку очолюють Віктор Медведчук та Юрій Бойко.
ОПЗЖ посідає перше місце або ж входить у трійку лідерів у місцевих радах Сходу та Півдня, буде представлена в місцевих радах інших регіонів, а також у столиці.
"Ви бачили скільки набрали ОПЗЖ/Шарій/"місцеві партії" проросійського штибу? Так... це реалії теперішньої України", - констатує правник, прихильник партії "Європейська солідарність" Андрій Смолій.
У соціальних мережах та політичних колах ширяться коментарі про "реванш", але чи справді є вагомі підстави для таких висновків?
ОПЗЖ: блискуча перемога?
В ОПЗЖ називають результати виборів для своєї політичної сили "блискучими" і "беззастережними".
Один з лідерів партії Юрій Бойко заявив, що лідерські позиції ОПЗЖ посідає в 11 регіонах, а в шести областях партія отримала перші місця.
"З упевненістю можу сказати що ОПЗЖ посіла перші місця в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській областях, друге місце - в Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, третє - в Житомирській області. Також наше представництво буде в деяких областях Західної України", - сказав Юрій Бойко.
Як заявила представниця ОПЗЖ Наталія Королевська, відповідно до паралельного підрахунку голосів, із 36 громад Донецької області 14 очолять кандидати від партії, ще п'ятеро змагатимуться за посаду у другому турі.
Лідери партії категорично заперечують свою проросійську спрямованість, наголошуючи, що головна мета партії - встановлення миру на Донбасі і добробут усіх українців. Проте у партійній програмі ОПЗЖ - відновлення політичних і економічних зв'язків з Росією є одним із пріоритетів.
Підрахунок голосів ще триває, але екзит-поли, що їх проводили соціологічні служби та телеканали у низці областей, демонструють схожі результати.
Рівень підтримки ОПЗЖ там, де вона посідає перші місця, становить від 20 до 30%, тому партія матиме вагу у місцевих радах лише у союзі з іншими політичними силами.
Партія Шарія: вперше у Радах
Згідно із екзит-полами, Партія Шарія проходить до обласної та міської Рад на Одещині із результатом близько 9%, а також - імовірно - до міськрад Харкова, Миколаєва, Маріуполя.
Не виключено, що ця партія матиме представництво ще в декількох міськрадах Сходу і Півдня, попри те, що діяльність партії переважно обмежується інтернетом, а СБУ в своїх повідомленнях називала лідера партії російським пропагандистом.
Анатолій Шарій, який живе за межами України і вважає свою політичну силу проєвропейською, - частий гість на телеканалах, які пов'язують із лідерами ОПЗЖ.
Це давало підстави політологам говорити про імовірний зв'язок Шарія із цією політичною силою.
Сюрпризів немає. Є критично низька явка виборців
Однак, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко каже, що "з надзвичайно високою імовірністю" можна казати, що популярність проросійських сил або не зросла, або ж зросла не значною мірою.
І пояснює свої висновки технічними причинами, а саме, вкрай низькою явкою на виборах.
"Треба розуміти, що ідеться про критично низьку явку по всій Україні. 37% - це дуже мало. Можемо припустити, що голосувати пішли найбільш вмотивовані виборці. Ці фактори призвели до зміщення результатів. Картина могла б бути іншою, якби голосувало більше людей", - сказав Андрій Биченко в інтерв'ю ВВС News Україна.
"Так, політична вага цих партій на місцевому рівні зросте. Але казати, що ідеї стали популярнішими серед українців і що громадська думка повернулася до довоєнних показників, було б неправильно", - додав він.
А фінансист і блогер Сергій Фурса вважає результати виборів для згаданих політичних сил цілком очікуваними.
"Ніяких сюрпризів у результатах проросійських сил немає. (...) В Україні є близько 30% населення, яке живе у парадигмі "русского мира". Це видно за всіма опитуваннями, не лише виборчими", - пише він у Facebook.
"Медведчук вже п'є чай у нас на кухні"
Але ті, хто не залишав Донбас після початку війни і стежать за ситуацією зсередини, вважають, що успіх ОПЗЖ та близьких за поглядами політичних сил має цілком конкретні причини.
"Володимир Зеленський прийшов на великих обіцянках, які не були реалізовані. Як і раніше, регіональна політика української влади - мертва. А Віктор Медведчук цим скористався: "ми знизимо тарифи", "ми з Росією домовимося". А перед виборами ще й домігся від кума Путіна зняття російських санкцій із кількох підприємств Луганської області", - каже ВВС News Україна лідерка громадської організації "Хто, якщо не ти" у Краматорську Донецької області Марина Романцова.
"Тобто, поки хтось проголошує гасла, Медведчук вже п'є чай у нас на кухні", - додає вона.
Переможця немає. Але може бути "багато-багато януковичів"
Як вважає політолог Віктор Таран, вибори показали, що однозначного переможця на жовтневих виборах немає, але є багато людей, які хочуть альтернативи і за чиї голоси боротимуться.
"35-40% - виборці, які не прийшли на дільниці, - нікому не вірять і шукають альтернативу, за кого голосувати надалі. За їхні "уми" найближчим часом розгорнеться боротьба як політичних партій, так і нових політичних проєктів. І той, хто цю боротьбу виграє, отримає перемогу на дострокових парламентських, які наближаються до нас у турборежимі", - пише Віктор Таран у Facebook.
Про це каже і жителька Краматорська Марина Романцова, коли аналізує ситуацію на Сході України.
"Я нагадаю, що "русская весна" понад шість років тому починалася із маленьких селищ, які завжди були занедбаними і обділеними увагою влади. Усі ці селища були "вдягнені" в супутникові тарілки. А тарілки - це Росія в телевізорі. Пропаганда і далі відіграє значну роль на цій території", - каже вона.
"З іншого боку, люди просто хочуть їсти, хочуть мати роботу. Цим сповна користуються проросійські партії. До речі, як і Партія регіонів і Віктор Янукович до 2014 року. І якщо цьому ніхто не протистоятиме, ми тут матимемо багато-багато "якуновичів", - додає активістка організації "Хто, якщо не ти".
На національному рівні
Водночас політичний експерт Олександр Антонюк вважає, що не слід перебільшувати зростання впливу проросійських сил на всю Україну.
"Проросійські сили повертаються у владу і почуваються більш впевнено, ніж у 2014-2015 роках. Але треба брати до уваги те, що у місцевих радах - свій порядок денний. Всі вони повинні будуть передусім займатися господарськими справами своїх територій", - зазначає він у коментарі ВВС News Україна.
Зараз рівень підтримки ОПЗЖ - не перевищує 25-30%, а отже, вони будуть змушені домовлятися з іншими фракціями. На Сході і Півдні, вочевидь, їм це вдаватиметься.
Водночас Олександр Антонюк каже, що ОПЗЖ, маючи контроль над низкою телеканалів та трибуну у парламенті, може скористатися результатами місцевих виборів на національному рівні, коли йтиметься про Донбас, зовнішню політику чи мову.