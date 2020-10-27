Антитіла до СOVID-19 можуть жити лише кілька місяців - вчені
Захисний рівень антитіл "доволі швидко" знижується після зараження коронавірусом. Такого висновку дійшли вчені у новому дослідженні.
Антитіла є ключовою частиною імунного захисту і не дозволяють вірусу проникати всередину клітин організму.
Команда Імперського коледжу Лондона виявила, що кількість людей з позитивним результатом тесту на антитіла знизилась на 26% з червня по вересень.
Вчені стверджують, що імунітет згасає, тому є ризик заразитися вірусом кілька разів.
В Англії понад 350 тисяч людей протестували на антитіла в рамках дослідження REACT-2.
У першому раунді тестування, в кінці червня - на початку липня, антитіла до СOVID-19 виявили приблизно у 60 з 1000 людей.
Але під час останньої серії тестів, яку провели у вересні, їх мали лише 44 з 1000.
Це свідчить про те, що кількість людей з антитілами впала більш ніж на чверть у період між літом і осінню.
"Імунітет слабшає доволі швидко, минуло лише три місяці, і ми вже бачимо зниження рівня антитіл на 26%", - каже одна з дослідниць, професорка Гелен Ворд.
Вчені звернули також увагу на те, що рівень імунного захисту швидше знижується у людей старше 65 років.
При цьому доволі багато медиків мають нормальний рівень антитіл, що, на думку дослідників, може бути пов'язане з регулярним контактом з вірусом.
Антитіла вкривають поверхню коронавірусу, щоб зупинити його вторгнення в клітини нашого тіла і залучити решту імунної системи.
Поки незрозуміло, що саме втрата антитіл означає для імунітету. Адже є й інші частини імунної системи, такі як Т-клітини, які також можуть відігравати певну роль у захисті, вбиваючи інфіковані клітини та залучаючи інші імунні клітини для боротьби з хворобою.
Однак дослідники попереджають, що за антитілами, зазвичай, можна прогнозувати стан хворого.
"Ми можемо бачити антитіла, можемо бачити, що вони зменшуються, і ми знаємо, що антитіла самі по собі є захисним механізмом", - говорить професорка Венді Барклай.
"Я б сказала, що все виглядає так, ніби імунітет знижується з тією ж швидкістю, що й антитіла, і що це є ознакою ослаблення імунітету".
Є ще чотири коронавіруси, якими ми можемо хворіти по кілька разів. Вони викликають симптоми застуди, і ми можемо повторно інфікуватися кожні шість-дванадцять місяців.
Підтверджених випадків повторного зараження СOVID-19 поки що було зафіксовано дуже мало.
І є надія, що повторна інфекція буде легшою, ніж перша, оскільки організм повинен мати "імунну пам'ять" про перше зіткнення з хворобою і знає, як чинити опір.
Дослідники кажуть, що їхні результати не відкидають надію на отримання дієвої вакцини.
"Реакція на вакцину може відрізнятися від реакції на природну інфекцію", - говорить професор Пол Елліотт, директор програми REACT-2.
Але, на його думку, цілком можливо, що деяким людям знадобиться ревакцинація для відновлення імунітету.
Коментуючи нові дані, професор Джонатан Болл з Ноттінгемського університету сказав: "Це дослідження підтверджує підозри, що реакція антитіл - особливо у вразливих людей похилого віку - з часом зменшується".
Проте, як і раніше, важливо отримати повніше уявлення про те, "як виглядає захисний імунітет", вважає він.