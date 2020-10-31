Блакитний місяць: чи буде моторошне небо на Геловін?

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Це обговорюють по всьому світу: "Блакитний Місяць на Геловін!"

Вочевидь у найстрашнішу ніч (31 жовтня) найдивнішого року (привіт, 2020!) холодне і темне небо підсвітить моторошний Блакитний місяць.

Це абсолютна, стовідсоткова правда ... Чи ні?

"Блакитний місяць" і "Геловін" дійсно заполонили усі соцмережі - але не вірте всьому, що читаєте.

Ось, що відбудеться насправді. І це таки доволі захопливо.

Чи справді місяць буде блакитним?

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"Еммм... ні", - говорить Ед Блумер, астроном з Грінвічської обсерваторії у Британії.

Термін "Блакитний місяць" не має нічого спільного з фактичним кольором Місяця - це пов'язано з часом, на який припадає повня протягом року (про це трохи пізніше).

Але все одно це буде красиво - й іноді Місяць справді може здаватися кольоровим.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Блакитний кривавий Супермісяць можна буде спостерігати 31 січня.

"Якщо вам пощастить і залежно від того, де ви живете, ви можете побачити легкий блакитнуватий відтінок", - говорить пан Блумер.

"Іноді, якщо в атмосферу потрапляють крихітні часточки пилу або диму, місячне світло може мати блакитний відтінок", - додає він.

Гарно, звичайно, але це не "Блакитний місяць".

"Це красиво! Але це атмосферне явище, яке не має нічого спільного з астрономією, - швиденько додає пан Блумер.- Це оптична ілюзія. Будьте певні, Місяць залишається незмінним".

То що ж тоді таке Блакитний місяць?

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Саме тут починаються складнощі.

"Існує щонайменше три окремих визначення того, що таке Блакитний місяць, і всі вони досить різні!" - говорить пан Блумер.

Усі вони пов'язані з повнею, але це, мабуть, єдине, що їх поєднує.

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Визначення Блакитного місяця A - це третій повний місяць в астрономічному сезоні, що містить чотири повні.

Це явище незвичне, оскільки переважно в астрономічних сезонах (що визначаються положенням Землі щодо Сонця) є лише три повні.

Для такого роду вимірювань потрібно забути про відомі усім нам метеорологічні сезони - весну, літо, осінь та зиму. Натомість потрібно думати як астроном - кожен цикл починається і закінчується рівноденням (коли сонце перетинає небесний екватор, двічі на рік) та сонцестояннями (коли сонце досягає найвищої або найнижчої точки на небі опівдні, також двічі на рік).

Визначення Блакитного Місяця Б - це 13-та повня у календарному році.

Знову ж таки, досить незвично, бо у типовому році 12 повних місяців (один раз на місяць).

Але через те, що фази Місяця тривають 29,5 днів, час накопичується і приблизно кожні два з половиною роки з'являється додатковий 13-й повний місяць.

Визначення Блакитного місяця В - це другий повний місяць протягом календарного місяця.

Саме це ми побачимо 31 жовтня. Але є невеличка проблема: це останнє визначення є помилковим.

Ага, саме так.

Найвідоміше визначення блакитного місяця - можливо, тому, що його простіше зрозуміти у порівнянні з іншими - це помилка, яка бере свій початок у 1940-х роках і була популяризована у вікторинах та радіошоу.

"Ось у чому справа: це визначення стало загальновідомим у 1980-х роках завдяки настільній грі Trivial Pursuit", - говорить пан Блумер.

А нещодавно почало поширюватися ще й у соцмережах. Тож, здається, воно з нами надовго.

Наскільки рідкісне це явище?

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"Ну, це повністю залежить від того, яке визначення Блакитного місяця ви оберете", - говорить астроном.

Якщо вам до вподоби найпопулярніше на сьогодні визначення, ви можете розраховувати побачити блакитний місяць приблизно кожні два-три роки.

"Але будьте обережні! Не скрізь у світі можна побачити однакову кількість блакитних місяців за рік", - додає він.

Зачекайте хвилинку, це як?

"Через те, що різні частини земної кулі знаходяться у різних часових поясах, Місяць може бути повним лише в якийсь один момент часу", - говорить пан Блумер.

Що справді винятково - так це побачити два Блакитних місяці протягом одного календарного року (а іноді й лише з різницею у два місяці!), як це сталося у 2018 році.

Якщо ви це пропустили, вам доведеться почекати до 31 березня 2037 року, щоб отримати ще один шанс.

Це буде наймоторошніша ніч у році?

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"Як науковець, я не бачу тут нічого моторошного, але завжди приємно бачити повний місяць", - сміється пан Блумер.

Від Монголії до Анд повні та зміни сезонів завжди були натхненням для міфів, легенд та народних казок (Геловін - лише один з них), - але вони також стимулювали науковий прогрес.

Ця пристрасть до спостереження за Місяцем та його рухами має глибоке коріння: "У всьому світі календарі завжди мали значення для людей, подивіться на Стоунхендж та інші стародавні місця. Саме так ми відстежували час і закономірності в небі та розуміли навколишній світ", - говорить учений.

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Розповідаючи казки, ми також робимо складні речі більш доступними, говорить пан Блумер.

"А для астрономів це чудова можливість для залучення громадськості: люди цікавляться, тож я можу говорити про Місяць!"

Тому, де б ви не були 31 жовтня, не забувайте поглянути на нічне небо.