Крок до скасування безвізу чи проблем з МВФ? Що означає суперечливе рішення Конституційного суду

Автор фото, УНІАН

Скасування кримінальної статті за підробку декларацій може не лише обнулити справи про приховані статки, але й додати Україні проблем у відносинах з МВФ та західними партнерами, наприклад, у питанні безвізу.

Що взагалі сталося і що відомо про суперечливе рішення Конституційного суду щодо електронних декларацій, а також якими будуть наслідки?

Рішення без тексту

У вівторок ввечері в українських соцмережах почала ширитися гаряча новина: "Конституційний суд скасував електронне декларування" і так "зруйнував" антикорупційну реформу.

Про це написали одразу кілька ЗМІ й Телеграм-каналів з посиланням на власні джерела.

Мова йде про подання 47 депутатів від ОПЗЖ та групи "За майбутнє", у якому вони висловлюють претензії до низки повноважень антикорупційних органів, а також відповідальності за корупційні діяння.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Подання подали майже пів сотні депутатів, включно з керівниками ОПЗЖ

У поданому ще в серпні депутатському поданні - майже 80 сторінок.

І ось у вівторок Конституційний суд (КС) ухвалив рішення у цій справі. Щоправда, повного тексту цього рішення ще немає.

Без цього тексту робити остаточні висновки зарано.

Кілька джерел ЗМІ тим часом уточнили, що про повне скасування електронних декларацій все ж не йдеться.

Сергій Лещенко та "Дзеркало тижня" пишуть, наприклад, що КС скасував кримінальну відповідальність за неправдиві декларації, а також визнав неконституційними повноваження Нацагентства з запобігання корупції (НАЗК), яке перевіряє декларації.

Які ж наслідки потягне за собою декриміналізація відповідальності за брехню в деклараціях, якщо це справді станеться?

Обнулення розслідувань

"Скасування кримінальної відповідальності може вплинути максимально критично, оскільки вже зараз є багато справ і вироків по цій статті. Також є близько десяти справ, що зараз слухаються Вищим антикорупційним судом, є досудові розслідування НАБУ", - пояснює BBC News Україна юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

Якщо статтю скасують, то ці справи і розслідування закриють, а вироки - переглянуть.

Наприклад, є п'ять вироків, пов'язаних з електронними деклараціями.

"Це три судді, які не подавали декларації, це колишній керівник Львівського бронетанкового заводу та колишній народний депутат. Після скасування статті всі ці вироки можуть переглянути, адже тут закон має зворотну дію в часі", - твердить експерт.

Є ще кілька резонансних справ щодо декларацій, які зараз слухаються у суді.

"Справи по меру Одеси Труханову, ексміністру енергетики Насалику чи колишньому судді Вищого адміністративного суду Голяшкіну - їх просто закриють, вони не понесуть ніякої відповідальності. І таких резонансних справ десятки", - каже Вадим Валько.

Так вже було, коли той же КС у лютому 2019 року скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Закриття справ також означає, що ресурси на розслідування були витрачені даремно.

Без відповідальності

Автор фото, УНІАН

Стаття про неправдиве декларування, яку, за даними джерел, вже скасував КС, передбачає штраф (до 3,1 млн грн), заборону займати певні посади чи ув'язнення на строк до двох років.

Якщо таке покарання скасують, то залишиться лише адміністративна відповідальність.

По суті - це значно менший штраф.

"Це зовсім інші наслідки, які не тягнуть за собою судимості чи заборони займати певні державні посади", - каже Вадим Валько.

"І в майбутньому притягнути чиновників до кримінальної відповідальності за діяння, які були до цього рішення Конституційного суду, буде неможливо", - звертає увагу юрист Центру протидії корупції.

Міжнародні проблеми

Боротьба з корупцією традиційно є предметом домовленостей Києва з міжнародними партнерами - від США та ЄС до Міжнародного валютного фонду.

Декриміналізація неправдивих декларацій в цьому контексті вочевидь навряд чи пройде непоміченою.

"Європейські партнери можуть розцінювати це як порушення наших міжнародних зобов'язань, навіть у контексті безвізу", - вважає Вадим Валько.

Поки немає причин говорити одразу про "скасування безвізу з Євросоюзом", такі дискусії починалися після скасування статті про незаконне збагачення, але принаймні тенденція може бути такою.

"Тобто це ще один крок, який потенційно наближає нас до відміни безвізу", - попереджає Вадим Валько.

Крім того, питання можуть виникнути і у відносинах з МВФ. Останні домовленості з фондом передбачали посилення антикорупційних органів в Україні.

Що далі?

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, У Зеленського обіцяють забезпечити ефективну роботу електронного декларування

На рішення Конституційного суду вже відреагував Офіс президента Зеленського.

Якщо коротко, то його відповідь зводиться до того, що президент подасть новий законопроєкт для контролю за деклараціями, якщо нинішню систему відповідальності справді скасують.

"Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності", - запевнили в офісі.

Саме так свого часу повернули кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

"Але це не скасовує той факт, що всі старі справи щодо електронних декларацій "обнуляться", - резюмує Вадим Валько.

І у будь-якому разі необхідно дочекатися повного тексту рішення КС.