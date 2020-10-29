Забрали в онкохворих, віддали на дороги. Новий скандал з бюджетними грошима
Схоже історія з фондом Covid-19, значна частина якого пішла на ремонти доріг замість боротьби з пандемією, повторюється.
104 мільйони гривень, виділених для потреб онкохворих в Україні, віддали на ремонт доріг та підготовку пілотів.
Таке рішення уряду викликало гучний скандал.
Пацієнтські організації обурюються, що в уряді нехтують інтересами онкохворих.
Кабміну довелося виправдовуватися - гроші забрали, бо їх не витрачали.
Що відбувається з бюджетними грошима і чому їх не витратили на онкохворих, з'ясовувала ВВС News Україна.
Не час для діагностики?
104 млн гривень бюджетних коштів мали піти на реконструкцію лабораторії в Національному інституті раку. Це головна онкологічна установа країни, куди лікуватися їдуть люди з усіх регіонів.
Замість цього за розпорядженням Кабміну ці гроші підуть на таке:
- реставрація головного корпусу Львівського університету імені Івана Франка - 20 млн грн;
- створення центру підготовки пілотів - 7 млн грн;
- реставрація корпусу Братського монастиря - 6 млн грн;
- розвиток виробничих потужностей Новокостянтинівської шахти - 10 млн грн;
- покращення стану автомобільних доріг у Львівській області - 61 млн грн.
"Не подумали"
Гроші на лабораторію в Інституті раку не витратили вчасно, тому їх і забрали, говорять у фракції "Слуга народу".
За дев'ять місяців 2020 року не розробили проєктно-кошторисної документації, не провели тендерів, не обрали підрядників для проєкту, розповів "Економічній правді" заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Олександр Трухін.
Тому, за його словами, у вересні Міжвідомча комісія залишила для цього проєкту лише 1,3 млн гривень, а решту перерозподілила "на більш нагальні програми", серед яких були дороги, реставрації об'єктів та програма підготовки пілотів.
"Зараз - кінець бюджетного року, ідуть перекидки між різними статтями. Є певні невикористані кошти. Вони направляються на ті потреби, на які були подані проєкти і які можуть бути засвоєні", - пояснював ситуацію ще один депутат від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький в ефірі телеканалу ZIK.
А потім додав - в уряді просто не продумали це рішення з іміджевої точки зору, бо можна було розподілити гроші і на медичні потреби.
"Контраст між онко і дорогами - дуже великий, але ці кошти так чи інакше були б розподілені між іншими статтями", - зазначив політик.
Чому не будували?
Ремонтувати лабораторію в Інституті раку мали ще з 2018 року, коли на це почали виділяти гроші. Проте за три роки ні ремонту, ні навіть проєкту реконструкції не з'явилося.
"Я бачила цю лабораторію. Зразки тканин пацієнтів там зберігають в пачках від сигарет", - так журналістка Катерина Сергацкова говорить про свій досвід спілкування з Інститутом раку. За словами журналістки, кілька років тому у лабораторії інституту їй поставили помилковий діагноз і ледь не зробили непотрібну операцію.
Довкола Інститут раку було чимало скандалів. Про корупцію там відкрито говорили лікарі, які там працюють, і люди, які там лікувались. Численні порушення засвідчили і результати аудиту, який провели восени 2019 року.
Після нього міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв'ю ВВС News Україна заявила, що "Інститут раку займається ганебними речами", розбиратися з якими мають правоохоронні органи.
У листопаді 2019 року директорку Інституту раку Олену Колесник відсторонили. Нині в.о. директора інституту працює Олександр Яцина, який на прохання про коментар для ВВС News Україна не відповідає.
У серпні 2020 року пан Яцина проводив екскурсію міністру охорони здоров'я Максиму Степанову і показував приміщення, де мала б бути лабораторія. Тоді він говорив, що роботи мають закінчити у лютому 2021 року.
"Катафалки замість швидких"
Ситуація довкола лабораторії інституту раку і того, як з цього проєкту забрали гроші, є дуже показовою, каже засновниця благодійного фонду "Таблеточок" Ольга Кудіненко: "МОЗ, який не контролює свої відомчі організації і не бореться за розвиток медицини. Чиновники, які говорять, що грошей на медицину не вистачає, а при нагоді віддають їх кудись в інше місце".
Чому стільки часу не будували лабораторію, чому МОЗ не відстояв гроші на медицину? Ці питання підіймають в "Таблеточках", де добре знають потреби онкохворих, бо 9 років збирають пожертви для хворих дітей.
У фонді розповідають про поламаний єдиний комп'ютерний томограф у дитячій лікарні "Охматдит". Він не працює вже два місяці, а його ремонт орієнтовно коштує 4 млн гривень.
"Через недбалість чи байдужість замість лабораторії Національного інституту раку будуть відремонтовані дороги. Якщо так піде й надалі, стане неважливо, чи освітлена й заасфальтована вулиця, адже нею їхатимуть не швидкі, а катафалки", - фонд "Таблеточки" закликав МОЗ пояснити ситуацію.
Гроші на рак
Після всіх новин і обурень через такий розподіл коштів довелося виправдовуватися і уряду.
"У нас до кінця року залишилося 2 місяці, а тому ми зараз дивимось, які бюджетні програми з різних обставин не використали кошти. Після відповідного аналізу перенаправляємо їх, щоб ефективно витратити для людей", - пояснив у Facebook потребу перекинути мільйони гривень з діагностики онкохворих прем'єр Денис Шмигаль.
Він заявив, що у 2020 році на лікування онкохворих виділили рекордну кількість коштів. Загалом на 40% більше, ніж минулого року. НСЗУ за квітень-жовтень сплатила медзакладам, які лікують онкохворих, 2,4 млрд грн, а за весь 2019 рік ця сума склала 1,9 млрд.
Пан Шмигаль пообіцяв, що кошти для реконструкції лабораторії передбачать у наступному році.
В Україні понад мільйон людей хворіють на рак, лікування якого обходиться у десятки та сотні тисяч гривень.