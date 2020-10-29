Забрали в онкохворих, віддали на дороги. Новий скандал з бюджетними грошима

Автор фото, unian

Схоже історія з фондом Covid-19, значна частина якого пішла на ремонти доріг замість боротьби з пандемією, повторюється.

104 мільйони гривень, виділених для потреб онкохворих в Україні, віддали на ремонт доріг та підготовку пілотів.

Таке рішення уряду викликало гучний скандал.

Пацієнтські організації обурюються, що в уряді нехтують інтересами онкохворих.

Кабміну довелося виправдовуватися - гроші забрали, бо їх не витрачали.

Що відбувається з бюджетними грошима і чому їх не витратили на онкохворих, з'ясовувала ВВС News Україна.

Не час для діагностики?

104 млн гривень бюджетних коштів мали піти на реконструкцію лабораторії в Національному інституті раку. Це головна онкологічна установа країни, куди лікуватися їдуть люди з усіх регіонів.

Замість цього за розпорядженням Кабміну ці гроші підуть на таке:

- реставрація головного корпусу Львівського університету імені Івана Франка - 20 млн грн;

- створення центру підготовки пілотів - 7 млн грн;

- реставрація корпусу Братського монастиря - 6 млн грн;

- розвиток виробничих потужностей Новокостянтинівської шахти - 10 млн грн;

- покращення стану автомобільних доріг у Львівській області - 61 млн грн.

Автор фото, unian Підпис до фото, Раніше значну частину фонду для боротьби з Covid-19 витратили на дороги

"Не подумали"

Гроші на лабораторію в Інституті раку не витратили вчасно, тому їх і забрали, говорять у фракції "Слуга народу".

За дев'ять місяців 2020 року не розробили проєктно-кошторисної документації, не провели тендерів, не обрали підрядників для проєкту, розповів "Економічній правді" заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Олександр Трухін.

Тому, за його словами, у вересні Міжвідомча комісія залишила для цього проєкту лише 1,3 млн гривень, а решту перерозподілила "на більш нагальні програми", серед яких були дороги, реставрації об'єктів та програма підготовки пілотів.

"Зараз - кінець бюджетного року, ідуть перекидки між різними статтями. Є певні невикористані кошти. Вони направляються на ті потреби, на які були подані проєкти і які можуть бути засвоєні", - пояснював ситуацію ще один депутат від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький в ефірі телеканалу ZIK.

А потім додав - в уряді просто не продумали це рішення з іміджевої точки зору, бо можна було розподілити гроші і на медичні потреби.

"Контраст між онко і дорогами - дуже великий, але ці кошти так чи інакше були б розподілені між іншими статтями", - зазначив політик.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські онкоцентри потребують сучасних лабораторій

Чому не будували?

Ремонтувати лабораторію в Інституті раку мали ще з 2018 року, коли на це почали виділяти гроші. Проте за три роки ні ремонту, ні навіть проєкту реконструкції не з'явилося.

"Я бачила цю лабораторію. Зразки тканин пацієнтів там зберігають в пачках від сигарет", - так журналістка Катерина Сергацкова говорить про свій досвід спілкування з Інститутом раку. За словами журналістки, кілька років тому у лабораторії інституту їй поставили помилковий діагноз і ледь не зробили непотрібну операцію.

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Довкола Інститут раку було чимало скандалів. Про корупцію там відкрито говорили лікарі, які там працюють, і люди, які там лікувались. Численні порушення засвідчили і результати аудиту, який провели восени 2019 року.

Після нього міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв'ю ВВС News Україна заявила, що "Інститут раку займається ганебними речами", розбиратися з якими мають правоохоронні органи.

У листопаді 2019 року директорку Інституту раку Олену Колесник відсторонили. Нині в.о. директора інституту працює Олександр Яцина, який на прохання про коментар для ВВС News Україна не відповідає.

У серпні 2020 року пан Яцина проводив екскурсію міністру охорони здоров'я Максиму Степанову і показував приміщення, де мала б бути лабораторія. Тоді він говорив, що роботи мають закінчити у лютому 2021 року.

"Катафалки замість швидких"

Ситуація довкола лабораторії інституту раку і того, як з цього проєкту забрали гроші, є дуже показовою, каже засновниця благодійного фонду "Таблеточок" Ольга Кудіненко: "МОЗ, який не контролює свої відомчі організації і не бореться за розвиток медицини. Чиновники, які говорять, що грошей на медицину не вистачає, а при нагоді віддають їх кудись в інше місце".

Чому стільки часу не будували лабораторію, чому МОЗ не відстояв гроші на медицину? Ці питання підіймають в "Таблеточках", де добре знають потреби онкохворих, бо 9 років збирають пожертви для хворих дітей.

У фонді розповідають про поламаний єдиний комп'ютерний томограф у дитячій лікарні "Охматдит". Він не працює вже два місяці, а його ремонт орієнтовно коштує 4 млн гривень.

"Через недбалість чи байдужість замість лабораторії Національного інституту раку будуть відремонтовані дороги. Якщо так піде й надалі, стане неважливо, чи освітлена й заасфальтована вулиця, адже нею їхатимуть не швидкі, а катафалки", - фонд "Таблеточки" закликав МОЗ пояснити ситуацію.

Гроші на рак

Після всіх новин і обурень через такий розподіл коштів довелося виправдовуватися і уряду.

"У нас до кінця року залишилося 2 місяці, а тому ми зараз дивимось, які бюджетні програми з різних обставин не використали кошти. Після відповідного аналізу перенаправляємо їх, щоб ефективно витратити для людей", - пояснив у Facebook потребу перекинути мільйони гривень з діагностики онкохворих прем'єр Денис Шмигаль.

Він заявив, що у 2020 році на лікування онкохворих виділили рекордну кількість коштів. Загалом на 40% більше, ніж минулого року. НСЗУ за квітень-жовтень сплатила медзакладам, які лікують онкохворих, 2,4 млрд грн, а за весь 2019 рік ця сума склала 1,9 млрд.

Пан Шмигаль пообіцяв, що кошти для реконструкції лабораторії передбачать у наступному році.

В Україні понад мільйон людей хворіють на рак, лікування якого обходиться у десятки та сотні тисяч гривень.