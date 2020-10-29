Вакцина проти грипу: коли і як щепитися під час COVID-19 ‎

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На тлі пандемії коронавірусу цього року в Україні значно зріс попит на вакцинацію проти ‎сезонного грипу. Коли краще щепитися? Де це зробити та скільки коштує ця процедура?

Відповідаємо на найпоширеніші запитання про вакцинацію від сезонного ‎грипу під час коронавірусу. ‎

Чому потрібно вакцинуватися

Вакцинація є найефективнішим способом для профілактики захворювання, кажуть лікарі. Щеплення проти ‎грипу не гарантує 100% захисту від вірусу, але суттєво зменшує ризик захворіти або ‎перенести грип в тяжкій формі.

Грип може призвести до тяжких ускладнень і навіть смерті. А також збільшує ризик ‎інфаркту чи інсульту.

За інформацією Міністерство охорони здоров'я, щеплення проти грипу зменшує ймовірність ‎смерті від вірусу на 80%, а ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень - на ‎‎60%.

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що цього сезону в Україні ‎циркулюватиме чотири штами грипу.

Наближення зими та зростання кількості хворих на коронавірус спричинили ажіотаж на ‎вакцинацію проти грипу.

‎"Попит на щеплення цього року величезний, навіть попри страхи на тлі ковіду. Додайте ‎сюди ще затримку постачання вакцин та цілком логічні побоювання людей захворіти ‎одночасно на грип та коронавірус", - розповідає сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська.

‎Кому потрібно вакцинуватися у першу чергу

Першочергово щепитися від грипу треба людям, які входять до "групи ризику". Це люди, які ‎багато контактують з іншими й мають більші шанси заразитися: медики, вчителі та ‎вихователі, поліцейські та продавці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Старші люди перебувають у групі ризику, тому їм варто вакцинуватися від грипу

Також вакцинуватися проти грипу радять дітям до 5 років, вагітним жінкам на будь-якому ‎терміні, людям старшого віку, а також тим, у кого є хронічні захворювання.

‎Протипоказання до щеплення

Істинних протипоказань до вакцинації практично немає, каже кандидат медичних наук, ‎імунолог Федір Лапій. Винятком є лише тяжка алергічна реакція на попередні дози вакцини.

‎"Також тимчасово відкладають щеплення на період високодозової хімієтерапії, ‎імуносупресивної терапії. Однак у період ремісії пацієнтам варто щепитись", - додає лікарка ‎Дарина Дмитрієвська.

Вакцини проти грипу протипоказані дітям до 6 місяців. Щеплювати дітей можна з пів року.

Щеплення не робитимуть, якщо людина має застуду, що супроводжується високою ‎температурою.

Про протипоказання та застереження щодо вакцинації пацієнту має сказати лікар після огляду.

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‎"Треба розуміти, що вакцина є безпечною, бо не містить живих вірусів", - пояснює імунолог.

Водночас, за його словами, у ситуації зі стрімким поширенням коронавірусу застереженням ‎до вакцинації може бути необхідність відвідати медзаклад, який, попри заходи безпеки, все ‎одно є місцем перебування багатьох людей.

Коли робити щеплення

Вакцинуватися проти грипу можна протягом всього епідсезону — з осені до весни. ‎Найкраще це зробити до початку циркуляції вірусів, тобто у вересні-жовтні.

Але навіть на початку листопада щепитися ще не пізно, запевняє лікарка Дарина Дмитрієвська.

‎"Високий" сезон грипу починається десь у грудні-січні. Вакцинуватись можна аж до ‎середини весни. Але чим раніше, тим краще, тому що максимальний імунітет з'являється ‎впродовж 3-4 тижнів", - пояснює лікарка

Вірус мутує, тому вакцинуватися проти грипу треба щороку.

‎Які вакцини є в Україні

Цього року в Україну поставили 665 тисяч доз вакцини, повідомили в Міністерстві охорони ‎здоров'я.

Зокрема це "Ваксігрип Тетра" (Франція), "Інфлувак" (Нідерланди) та "Джісі Флю" (Південна ‎Корея). Ці вакцини захищають від трьох і чотирьох штамів вірусу грипу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одна з вакцин проти грипу, які поставили в Україну, від французького виробника

Вакцинуватися можна і рекомендують будь-якою доступною вакциною з вищеназваних.

‎В Україні вакцинація від грипу не входить до державної програми, тобто щепитися доведеться своїм коштом.

‎‎"Можливість людей отримати щеплення від грипу обмежена кількістю доз вакцини, яка ‎ввозиться на територію України. А кількість доз замовляється дистриб'ютором", - пояснює ‎імунолог Федір Лапій.

‎Водночас цього року Україна отримає на 150 тисяч доз вакцин більше, аніж попереднього.

‎Як і де щепитися

Якщо ви вирішили прищепитися проти грипу, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм ‎сімейним лікарем. Він огляне вас і скаже, чи немає протипоказань чи застережень до ‎вакцинації.

Також лікар мав би виписати вам рецепт на вакцину від грипу, адже, як нагадує Федір ‎Лапій, вакцини, як і антибіотики, є рецептурними препаратами у нашій країни. Але аптеки ‎продають їх без рецепту.

Лікар зможе підказати вам, де придбати вакцину і як правильно її привезти. Під час ‎транспортування і зберігання вакцини має бути дотриманий холодовий ланцюг - це ‎температура у межах +2 - +8 С. Вакцина проти грипу боїться не тепла, а заморожування.

Тому везти вакцину з аптеки до поліклініки потрібно у спеціальному контейнері. Їх можна ‎придбати або орендувати в аптеці. Такі контейнери можуть бути і в деяких медзакладах.

Обов'язково збережіть чек, на якому видно час, коли ви придбали вакцину. Найкраще, ‎зробити щеплення у той самий день.

Також щеплення від грипу можна зробити в приватних клініках. Вони самостійно ‎закуповують вакцину і вам не потрібно буде ні про що турбуватися. Єдине - ціна буде вдвічі ‎більшою.

Скільки коштує щеплення

Вакцинація проти грипу є добровільною. Вона коштуватиме від 300 до 1500 гривень.

Федір Лапій розповідає, що купив вакцину для усієї сім'ї по 336 гривень одразу, як нова ‎партія надійшла до аптеки у середині жовтня. За словами аптекарки, вакцини "розлетілися" ‎впродовж 40 хвилин з моменту повідомлення про їх наявність.

На сайті одного з сервісів замовлення ліків онлайн у жодній з аптек Києва вакцини проти ‎грипу станом на 28 жовтня знайти не вдалося. Вказано, що вакцина є в інших ‎обласних центрах України.

‎"Тут є варіанти, — запевняє імунолог. - До сезону грипу готуються чимало приватних ‎закладів, які резервують вакцини. І дистриб'ютор має перед ними певні зобов'язання".

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Якщо вакцини відсутні в аптеці, то їх варто шукати в приватних медичних закладах. Це ‎коштує дорожче, адже заклад робить націнку за послугу.

Вакцинуватися проти грипу в ‎приватній клініці Києва коштуватиме від 700 до 1500 гривень.

У цю суму в деяких закладах уже включена консультація лікаря.

Якщо ви плануєте вакцинуватися у приватній клініці, то можете записатися на певний час, ‎прийти і одразу вакцинуватися, адже вакцини вже там є.

‎Чи щеплення від грипу захистить від COVID-19?

Щеплення проти грипу не захистить вас від коронавірусу, як і не гарантує цілковитого ‎захисту від грипу.

Окрім того, можна одночасно захворіти на грип і COVID-19. Таке поєднання вірусів може ‎подовжити терміни лікування і спричинити ускладнення.

Тому поки вакцину проти коронавірусу лише розробляють, можна скористатися доступними ‎засобами і вакцинуватися від грипу.