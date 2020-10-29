Вакцина проти грипу: коли і як щепитися під час COVID-19
На тлі пандемії коронавірусу цього року в Україні значно зріс попит на вакцинацію проти сезонного грипу. Коли краще щепитися? Де це зробити та скільки коштує ця процедура?
Відповідаємо на найпоширеніші запитання про вакцинацію від сезонного грипу під час коронавірусу.
Чому потрібно вакцинуватися
Вакцинація є найефективнішим способом для профілактики захворювання, кажуть лікарі. Щеплення проти грипу не гарантує 100% захисту від вірусу, але суттєво зменшує ризик захворіти або перенести грип в тяжкій формі.
Грип може призвести до тяжких ускладнень і навіть смерті. А також збільшує ризик інфаркту чи інсульту.
За інформацією Міністерство охорони здоров'я, щеплення проти грипу зменшує ймовірність смерті від вірусу на 80%, а ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень - на 60%.
Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що цього сезону в Україні циркулюватиме чотири штами грипу.
Наближення зими та зростання кількості хворих на коронавірус спричинили ажіотаж на вакцинацію проти грипу.
"Попит на щеплення цього року величезний, навіть попри страхи на тлі ковіду. Додайте сюди ще затримку постачання вакцин та цілком логічні побоювання людей захворіти одночасно на грип та коронавірус", - розповідає сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська.
Кому потрібно вакцинуватися у першу чергу
Першочергово щепитися від грипу треба людям, які входять до "групи ризику". Це люди, які багато контактують з іншими й мають більші шанси заразитися: медики, вчителі та вихователі, поліцейські та продавці.
Також вакцинуватися проти грипу радять дітям до 5 років, вагітним жінкам на будь-якому терміні, людям старшого віку, а також тим, у кого є хронічні захворювання.
Протипоказання до щеплення
Істинних протипоказань до вакцинації практично немає, каже кандидат медичних наук, імунолог Федір Лапій. Винятком є лише тяжка алергічна реакція на попередні дози вакцини.
"Також тимчасово відкладають щеплення на період високодозової хімієтерапії, імуносупресивної терапії. Однак у період ремісії пацієнтам варто щепитись", - додає лікарка Дарина Дмитрієвська.
Вакцини проти грипу протипоказані дітям до 6 місяців. Щеплювати дітей можна з пів року.
Щеплення не робитимуть, якщо людина має застуду, що супроводжується високою температурою.
Про протипоказання та застереження щодо вакцинації пацієнту має сказати лікар після огляду.
"Треба розуміти, що вакцина є безпечною, бо не містить живих вірусів", - пояснює імунолог.
Водночас, за його словами, у ситуації зі стрімким поширенням коронавірусу застереженням до вакцинації може бути необхідність відвідати медзаклад, який, попри заходи безпеки, все одно є місцем перебування багатьох людей.
Коли робити щеплення
Вакцинуватися проти грипу можна протягом всього епідсезону — з осені до весни. Найкраще це зробити до початку циркуляції вірусів, тобто у вересні-жовтні.
Але навіть на початку листопада щепитися ще не пізно, запевняє лікарка Дарина Дмитрієвська.
"Високий" сезон грипу починається десь у грудні-січні. Вакцинуватись можна аж до середини весни. Але чим раніше, тим краще, тому що максимальний імунітет з'являється впродовж 3-4 тижнів", - пояснює лікарка
Вірус мутує, тому вакцинуватися проти грипу треба щороку.
Які вакцини є в Україні
Цього року в Україну поставили 665 тисяч доз вакцини, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Зокрема це "Ваксігрип Тетра" (Франція), "Інфлувак" (Нідерланди) та "Джісі Флю" (Південна Корея). Ці вакцини захищають від трьох і чотирьох штамів вірусу грипу.
Вакцинуватися можна і рекомендують будь-якою доступною вакциною з вищеназваних.
В Україні вакцинація від грипу не входить до державної програми, тобто щепитися доведеться своїм коштом.
"Можливість людей отримати щеплення від грипу обмежена кількістю доз вакцини, яка ввозиться на територію України. А кількість доз замовляється дистриб'ютором", - пояснює імунолог Федір Лапій.
Водночас цього року Україна отримає на 150 тисяч доз вакцин більше, аніж попереднього.
Як і де щепитися
Якщо ви вирішили прищепитися проти грипу, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем. Він огляне вас і скаже, чи немає протипоказань чи застережень до вакцинації.
Також лікар мав би виписати вам рецепт на вакцину від грипу, адже, як нагадує Федір Лапій, вакцини, як і антибіотики, є рецептурними препаратами у нашій країни. Але аптеки продають їх без рецепту.
Лікар зможе підказати вам, де придбати вакцину і як правильно її привезти. Під час транспортування і зберігання вакцини має бути дотриманий холодовий ланцюг - це температура у межах +2 - +8 С. Вакцина проти грипу боїться не тепла, а заморожування.
Тому везти вакцину з аптеки до поліклініки потрібно у спеціальному контейнері. Їх можна придбати або орендувати в аптеці. Такі контейнери можуть бути і в деяких медзакладах.
Обов'язково збережіть чек, на якому видно час, коли ви придбали вакцину. Найкраще, зробити щеплення у той самий день.
Також щеплення від грипу можна зробити в приватних клініках. Вони самостійно закуповують вакцину і вам не потрібно буде ні про що турбуватися. Єдине - ціна буде вдвічі більшою.
Скільки коштує щеплення
Вакцинація проти грипу є добровільною. Вона коштуватиме від 300 до 1500 гривень.
Федір Лапій розповідає, що купив вакцину для усієї сім'ї по 336 гривень одразу, як нова партія надійшла до аптеки у середині жовтня. За словами аптекарки, вакцини "розлетілися" впродовж 40 хвилин з моменту повідомлення про їх наявність.
На сайті одного з сервісів замовлення ліків онлайн у жодній з аптек Києва вакцини проти грипу станом на 28 жовтня знайти не вдалося. Вказано, що вакцина є в інших обласних центрах України.
"Тут є варіанти, — запевняє імунолог. - До сезону грипу готуються чимало приватних закладів, які резервують вакцини. І дистриб'ютор має перед ними певні зобов'язання".
Якщо вакцини відсутні в аптеці, то їх варто шукати в приватних медичних закладах. Це коштує дорожче, адже заклад робить націнку за послугу.
Вакцинуватися проти грипу в приватній клініці Києва коштуватиме від 700 до 1500 гривень.
У цю суму в деяких закладах уже включена консультація лікаря.
Якщо ви плануєте вакцинуватися у приватній клініці, то можете записатися на певний час, прийти і одразу вакцинуватися, адже вакцини вже там є.
Чи щеплення від грипу захистить від COVID-19?
Щеплення проти грипу не захистить вас від коронавірусу, як і не гарантує цілковитого захисту від грипу.
Окрім того, можна одночасно захворіти на грип і COVID-19. Таке поєднання вірусів може подовжити терміни лікування і спричинити ускладнення.
Тому поки вакцину проти коронавірусу лише розробляють, можна скористатися доступними засобами і вакцинуватися від грипу.