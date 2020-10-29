Як світлове забруднення Землі виглядає з космосу

Автор фото, PATRICK LANDMANN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Підпис до фото, Зайве нічне освітлення негативно впливає на наші біоритми

В багатьох місцях земної кулі триває боротьба за те, щоб повернути людям природне світло зірок. Навіть у мегаполісах мають бути місця без штучного освітлення, кажуть екологи.

І це не примха астрономів, які зможуть краще розгледіти зоряне небо в телескоп. Це необхідність, з якою зіткнулося людство внаслідок світлового забруднення Землі - явища, яке може змінити біологічне розмаїття нашої планети.

Звичайно, немає сенсу заперечувати переваги електрики в житті людини. Але активісти-екологи закликають пам'ятати, яку ціну ми платимо за прогрес.

Експеримент, який науковці проводили щоночі протягом 10 днів, виявив основні джерела штучного світла, що забруднюють нічне небо.

В американському місті Тусон, штат Аризона, за цей період вимкнули 14 тисяч вуличних ліхтарів.

"За допомогою супутника ми виміряли, яка частина загального світлового випромінювання пов'язана з вуличними ліхтарями", - пояснив ВВС фізик Крістофер Киба з Німецького дослідницького центру геонаук у Потсдамі.

"Пізно вночі, коли люди сплять, можна зберегти багато електроенергії", - каже він.

Його експеримент зі світлом з космосу, опублікований в журналі Lighting Research & Technology, показав, що велика частина витраченого марно штучного світла, спрямованого в космос, освітлюючи вивіски, вулицю або будинок на Землі, йде не від вуличних ліхтарів, а з інших джерел.

"Ми витрачаємо величезні ресурси на світло, що йде в космос і нікому не приносить користі", - вважає професорка Келсі Джонсон, астроном з Університету Вірджинії.

Автор фото, Christopher Kyba Підпис до фото, Різницю у налаштуванні вуличних ліхтарів Тусона можна виміряти з космосу

Реклама, прожектори, фасадне освітлення, автостоянки і спортивні стадіони - найбільші джерела світлових викидів.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Попереднє дослідження показало, що "найяскравіші" райони Британії з часом стали ще "яскравішими"

Оскільки викиди мають багато джерел, важко оцінити точний обсяг енергії, витраченої на неефективне або непотрібне штучне освітлення.

За даними Міжнародної асоціації темного неба, тільки в США близько 30% зовнішнього освітлення витрачають даремно, що призводить до викидів 21 млн тонн вуглекислого газу на рік.

Крім того, надлишок нічного електричного освітлення загрожує біологічному розмаїттю планети.

Світлове забруднення збиває зі шляху мігруючих птахів, а на узбережжі дезорієнтує дитинчат морських черепах. Через це чимало з них помирають.

Автор фото, C Kyba Підпис до фото, Чи потрібно освітлювати фасади магазинів вночі, запитують екоактивісти

Екологи привертають увагу суспільства і до інших наслідків світлового забруднення.

Професорка Джонсон та інші астрономи стверджують, що непотрібне світло руйнує нашу зв'язок з зірками.

"Я вважаю, що це впливає на наш світогляд, - каже вона. - Мені дуже шкода сучасних дітей, які ніколи не побачать справжнє нічне небо".

Розумне освітлення

Один з недавніх проєктів з освітлення церкви у Словенії - країні, яка ухвалила закон про усунення світлового забруднення, - показав, наскільки легко вирішити цю проблему.

Церкву освітили так, що споживана потужність світла знизилася на 96% (з 1,6 кВт до 58 Вт).

Автор фото, other Підпис до фото, До і після: раціональний підхід до освітлення цієї церкви в Словенії значно економить електрику

"Люди стурбовані зміною клімату, але ніхто не говорить про світлове забруднення, - каже доктор Киба. - А це не менш важливо. А вночі, коли більшість з нас спить, електрику можна використати для інших цілей - наприклад, для підзарядки електромобілів".

"Це те, що можна зробити, проявивши трохи кмітливості та бажання щось змінити".