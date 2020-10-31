Фрикаделі по-данськи. Як українка почала свій бізнес у карантин

Автор фото, facebook.com/FaroFoods

"Моя ідея - це допомогти українським жінкам менше часу проводити на кухні", - говорить, сміючись, Світлана Зимня.

Вона стоїть посеред кухні, яку заполонив запах запечених фрикаделей у томатному соусі, і розповідає свою історію.

Колись на цій кухні був корейський ресторан, який закрився у карантин.

Зараз тут готуються фрикаделі по-данськи. У карантин, коли закривалися ресторани та магазини, Світлана Зимня ризикнула і почала свій фрикадельний бізнес.

М'ясні кульки зі спеціями за традиційними данськими рецептами продають вже готовими і замороженими.

15 хвилин розморозки і вечеря — готова.

"На українському ринку є багато замороженої продукції, напівфабрикатів - млинці, котлети, голубці. А от готових заморожених страв мало. Фрикаделі - це швидка і здорова їжа. Тому я і вирішила спробувати".

Чому по-данськи?

Соціолог за освітою Світлана Зимня багато років працювала у ресторанному бізнесі, але завжди мріяла відкрити щось своє.

Вона любить готувати, а у декреті з 5-річною Алісою та 2-річним Стефаном готувати довелося багато. Фрикаделі були частою стравою у їхньому домі.

"Ідея робити фрикаделі з'явилася тоді, коли народилися діти. Я весь час думала, що б таке зробити, щоб не стояти довго біля плити. Мій чоловік Йоганнес - з Данії і ми часто туди їздили. Там я і побачила заморожені фрикаделі — готову, страву, яку ти просто купуєш, розморожуєш і у тебе вже є вечеря. Не треба довго готувати м'ясо, потім мити ці всі каструлі. У Данії продається великий вибір таких готових страв. Таке враження, що вони не заморочуються і не проводять стільки часу на кухні, як ми".

Автор фото, facebook.com/FaroFoods

Готувала і заморожувала фрикаделі великими партіями Світлана спочатку тільки для родини. Потім роздавала упаковки друзям на пробу.

"Всі смакували і казали: "Роби з цим щось. Це дуже смачно!"

Почали у карантин

"Ідея бізнесу з фрикаделями жила в мені десь два роки, але я все ніяк не могла наважитись. Коли під час карантину всі почали запасатися продуктами, я подумала, ось зараз якраз час для моїх фрикадель.

Їх можна купити про запас, покласти в морозильну камеру і готувати, коли захочеться, та не ходити по магазинах.

Автор фото, facebook.com/FaroFoods

Продавати вирішила через соцмережі. Перший пост зробила у місцевій подільській групі. Дуже переживала і боялася. Коли за годину пост набрав 70 лайків і я отримала замовлення на перший 20 упаковок - для мене це була така радість".

Перші партії фрикадель Світлана готувала вдома і продавала через соцмережі, розміщуючи рекламу у групах.

Коли не працювало метро, перші упаковки у термосумках пішки розносили по Подолу, а ще чоловік Світлани розвозив на велосипеді.

"Тепер багатьох своїх клієнтів я знаю особисто і часто отримаю від них фідбек - хтось хоче гостріше карі, а хтось попросив додавати до заморожених фрикаделей ще і заморожений гарнір. Це дуже приємно мати такий зв'язок зі клієнтами. Відгуки бувають теж різні. А хтось каже, чому ми "просуваємо" данський продукт, а не українські страви". Але це ж завжди цікаво - спробувати щось нове".

Автор фото, facebook.com/FaroFoods

Котлети vs фрикаделі

Основа рецептів фрикаделей - це традиційна данська кухня, у яку Світлана додає щось своє.

Для української кухні досить незвичні поєднання — коріандр та імбир, базилік та лимон.

Під час зйомки Світлана готує фрикаделі з яловичини у томатному соусі з лимоном і базиліком.

Меле на фарш м'ясо, додає спеції, зелень, лимон, ліпить руками і зважує кожну фрикадельку. Поки вони запікаються у духовці, на плиті булькотить густий томатний соус. Наприкінці додає базилік і викладає фрикаделі у соус.

Вони мають охолонути. Далі їх розфасують і відправлять у шафу шокового заморожування. За рецептами деякі фрикаделі обсмажують, деякі запікають.

Партія з сотні фрикадель може готуватися кілька годин.

"У данській кухні є дуже багато видів фрикаделей. Я готую з яловичини, свинини та курятини. Нещодавно спробувала рибні, ще хочу приготувати з баранини. Крім томатного соусу роблю ще карі. Додаю коріандр та імбир. Це ніби прості і знайомі інгредієнти, а в поєднанні дуже смачно. Чим класні фрикаделі? Це щось інше, цікаве, нове, не схоже на наші котлети. А ще тут завжди можна експериментувати - додавати будь-який улюблений гарнір і це кожен раз ніби нова страва".

Автор фото, facebook.com/FaroFoods

Сімейна справа

Світлана Зимня зареєструвала торгову марку та створила сайт. Зараз це повністю сімейний бізнес - вона готує все сама і двічі на тиждень з чоловіком робить доставку.

Те, що продукція заморожена, дозволяє бути гнучкими. За кілька днів можна приготувати велику партію, а потім за день розвести.

Автор фото, Facebook.com/FaroFoods

Упаковка фрикаделей з соусом коштує від 130 гривень. Поки, за її словами, обсяги невеликі - на тиждень робить більше тисячі фрикаделей, а буває і в два рази більше.

У сімейний бізнес вклали майже 200 тисяч гривень. Підприємиця взяла позику і орендувала професійну кухню.

Влітку виграла грант від фонду для малих підприємців і купила шафу шокового замороження.

"Моя велика мрія - це, щоб мої фрикаделі продавалися по всій Україні. Та в супермаркети пробитися важко. Але я б хотіла, щоб така продукція, як готові фрикаделі, там були. Ти купуєш їх наперед і справді стаєш трохи вільнішою від кухні".