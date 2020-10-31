Шон Коннері. Життя "найкращого Джеймса Бонда" - у фото

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Він знявся в шести офіційних стрічках про Бонда - або в семи, якщо рахувати "Ніколи не кажи ніколи" 1983 року, який не продюсувала компанія Еоn. Онор Блекман була однією з дівчат Бонда в "Голдфінгері" 1964 року.