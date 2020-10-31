Шон Коннері. Життя "найкращого Джеймса Бонда" - у фото

Згадаймо життя першого і (можливо) найкращого Джеймса Бонда в історії кіно.

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Багато хто вважав Шона Коннері найкращим за всю історію Джеймсом Бондом

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Він був першим актором, який зіграв вигаданого секретного агента, знявшись з Урсулою Андрес в першому фільмі про Бонда "Доктор Ноу" у 1962 році

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А вже наступного року вийшла "З Росії з любов’ю". На фото режисер Теренс Янг працює над сценою кохання між Коннері та італійською акторкою Даніелою Б'янкі

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Він знявся в шести офіційних стрічках про Бонда - або в семи, якщо рахувати "Ніколи не кажи ніколи" 1983 року, який не продюсувала компанія Еоn. Онор Блекман була однією з дівчат Бонда в "Голдфінгері" 1964 року.

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Він створив образ чемного, відважного героя, оточеного красивими жінками - як, наприклад, у фільмі 1967 року "Ти живеш тільки двічі"

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Ще до Бонда він заявив про себе як актор у 1950-х і на початку 60-х років. Зокрема, у ролі графа Вронського в "Анні Кареніній" 1961 року

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Його кар'єра розвивалась дуже динамічно. На фото - з Шарлоттою Ремплінг у науково-фантастичному фільмі 1974 року "Зардоз"

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Серед пізніх робіт - участь у стрічках "Ім'я троянди", "Недоторканні", "Індіана Джонс", "Полювання за "Червоним жовтнем" та "Месники"

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Коли він з'явився на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в 1999 році, фанати принесли банер з написом "Шон 007 - найталановитіший"

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У 2006 році Коннері отримав нагороду Американського інституту кіномистецтва за значний внесок в розвиток кінематографа. Нагороду вручав його партнер у стрічці "Індіана Джонс" Харрісон Форд

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Актор пишався своїм шотландським корінням і відзначив це своєю книгою 2008 року "Бути шотландцем"

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Коннері дуже любив спорт: був затятим гравцем у гольф і регулярно відвідував тенісні матчі, зокрема Відкритий чемпіонат США 2017 року у Нью-Йорку

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