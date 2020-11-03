Коли ми повернемось до звичного життя - і чи повернемось узагалі

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Не буде перебільшенням сказати, що увесь світ уже по саме горло ситий коронавірусом.

Цього кепського року ми не бачили друзів та родичів, скасовували весілля, діти не могли ходити до школи, наші свободи обмежувалися, а кар'єри руйнувалися, ми жили у всепроникному відчутті розпачу і, на жаль, втратили багато життів.

Тож коли ми можемо розраховувати повернутися до нормального життя?

Чи достатньо буде просто пережити зиму, а потім з'явиться вакцина, масові тестування, кращі методи лікування, і все буде добре?

Чи коронавірус залишиться з нами на довгі роки, а може й десятиліття? Над цими питаннями розмірковує кореспондент ВВС з питань здоров'я та науки Джеймс Галлахер.

"Ми можемо повернутися до деякої подоби нормальності до літа наступного року, - прогнозує професор Джуліан Гіскокс з Ліверпульського університету. - Але ми не повернемося до стану 2019 року ще протягом п'яти років".

Деякі вчені вважають, що для того, щоб дати раду вірусу, наш спосіб життя, можливо, доведеться змінити назавжди.

Кінцевий пункт призначення

Якщо зазирнути на кілька років вперед, то, на думку багатьох, вірус залишиться з нами - як так звана ендемічна інфекція.

Але це не означає, що життя буде таким, як зараз. Ми маємо досягти нових взаємин із вірусом - таким чином, щоб він мав значно менший руйнівний вплив на наше життя. За таким зразком розвивалися попередні пандемії.

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Вакцина або багаторазове інфікування протягом життя мають утворити достатній рівень імунітету, щоб вірус перестав бути настільки смертельним.

"Це налагодиться протягом десятиліть, - говорить професор Марк Вулгауз з Единбурзького університету. - Проблема полягає у тому, що станеться за ці десятиліття. Я не бачу шляху, який би не був болючим тою чи іншою мірою".

Наступні кілька місяців

По-перше, нам доведеться пережити зиму - і, судячи з усього, вона буде дуже непростою.

Зима - це завжди улюблена пора для респіраторних інфекцій, оскільки ми проводимо більше часу в приміщенні, а прохолодна температура сприяє виживанню вірусів.

Після літнього затишшя в усьому світі спостерігається стрімке зростання кількості нових випадків зараження, і країни знову починають запроваджувати карантинні обмеження.

Як ми святкуватимемо Новий рік - наразі важко спрогнозувати.

Весняний оптимізм

Весна, швидше за все, принесе три поліпшення:

Краща погода, яка дозволить людям проводити більше часу на відкритому повітрі, де вірусу важче поширюватися

Підвищений рівень імунітету після того, як більше людей заразяться протягом зими

Вакцинація - за планами, вона має вже поступово розпочинатися

"Я думаю, що цьогорічне літо дає надію, що кількість випадків зменшиться, тим більше, що набагато більше людей вже перехворіє на Covid, - говорить професорка Крістіна Пейджел з Лондонського університетського коледжу. - Але ще навіть не розпочалася зима, ось що гнітить".

"Якщо до 20% людей перехворіють на коронавірус, процес має сповільнитися і кількість заражень має знизитися, навіть якщо не буде вакцини", - додає вона.

Однак тут є певна невизначеність. Вірус зміг з легкістю поширитися минулої весни, і хоча кількість випадків певний час лишалась низькою, вона знову почала зростати вже влітку.

"Третя хвиля, безумовно, можлива, - говорить професор Вулхауз. - І якщо ані друга, ані третя хвилі не будуть настільки великими, щоб виробити колективний імунітет, і не буде вакцини, тоді можлива й четверта хвиля".

"Я не думаю, що ситуація нормалізується протягом наступних 18 місяців", - додає він.

Перші вакцини навряд чи будуть ідеальними

Важливо бути реалістом щодо того, чого ми можемо досягти наступного року за допомогою вакцини. У поєднанні з кращими методами лікування, вакцина залишається єдиним реальним варіантом подолати пандемію.

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Наразі у світі на завершальній стадії випробування перебувають 11 вакцин. Ми чекаємо результатів, щоб зрозуміти, наскільки вони ефективні, який захист вони надаватимуть і як довго він може тривати.

Вакцини від інших захворювань діють по-різному. Одні не дають заразитися інфекцією, інші просто полегшують перебіг хвороби, і не всі вони однаково діють на різних людей.

Але не слід сподіватися на чарівну паличку.

Професор Гіскокс вважає, що перше покоління вакцин може зменшити кількість госпіталізацій, але не обов'язково захистить людей від зараження та поширення вірусу. Він також попереджає, що деякі люди, найбільш вразливі до коронавірусу, зокрема літні люди, можуть отримати найменший захист від вакцини.

На думку професора Вулхауза, вакцина має кардинально змінити ситуацію. Але історія медичних досліджень показує, що не варто покладатися на те, що вона з'явиться вчасно. І навіть коли вона буде, залишиться складне питання логістики та вакцинації мільйонів людей.

Для повернення до норми знадобиться час

Наразі наше життя більше схоже на нормальне, ніж під час весняного карантину. Втім, кількість випадків заражень продовжує зростати і невідомо, які обмеження можуть запровадити найближчим часом.

На думку професора Гіскокса, певний рівень соціального дистанціювання збережеться наступного року навіть після появи вакцини, але він буде менш суворим.

Він також вважає, що людям з груп ризику може знадобитися вживати додаткових заходів обережності через невизначеність щодо того, який саме рівень захисту зможе надати вакцина.

Але він попереджає, що для повернення до звичного життя знадобиться вакцина, яка зупиняє як зараження вірусом, так і його поширення. Для цього, за його словами, може знадобитися п'ять років.

"Я думаю, що для більшості людей, - говорить професор Вулхауз, - життя певною мірою змінилося назавжди, і я не думаю, що є шлях назад".

За оптимістичним сценарієм, на його думку, це означатиме, що є достатній рівень імунітету, щоб знизити швидкість передачі, тому не буде кризи, але нам все одно доведеться продовжувати носити маски, стежити за гігієною рук та зберігати соціальну дистанцію.

"І ми будемо звикати до цього роками чи десятиліттями, поки ситуація дійсно не нормалізується. Друга хвиля абсолютно точно не є кінцем", - каже він.

На думку професорка Пейджел, коронавірус може стати схожим на щорічний сезонний грип. Але це зробить зиму складнішою, ніж ми звикли, і посилить тиск на лікарні, які по суті матимуть справу з "сезоном подвійного грипу".