"Цей демарш - змова проти президента". Емоційна заява Зеленського про рішення КС
Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Конституційного суду про скасування деяких норм антикорупційного законодавства змовою старих еліт проти президента і країни.
"Я точно знаю, що сьогоднішній демарш Конституційного Суду - це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти Президента і проти країни. Ніяк інакше. Конкретно проти", - ідеться у емоційній заяві пана Зеленського на його сторінці у Facebook.
"Як там кажуть - на Хелловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так співпало. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте", - написано в заяві, однак жодних прізвищ не названо.
Скандальне рішення про часткове скасування системи електронного декларування Конституційний суд ухвалив минулого тижня. Воно одразу викликало хвилю обурення у західних партнерів України.
Експерти заговорили про можливе припинення співпраці з МВФ та загрозу безвізовому режиму з ЄС, адже для цих речей електронне декларування є ключовою умовою.
Невдовзі після оприлюднення рішення КС Володимир Зеленський зібрав засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому жорстко розкритикував КС.
Він анонсував швидкі та адекватні кроки.
Того ж дня він направив депутатам проєкт закону, яким просто запропонував розпустити нинішній склад Конституційного суду та обрати новий.
Така пропозиція також викликала хвилю обурення - тепер вже у юристів, експертів з конституційного права та опозиції. Адже запропонована президентом процедура розпуску не передбачена законами та Конституцією України.