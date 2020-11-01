"Цей демарш - змова проти президента". Емоційна заява Зеленського про рішення КС

Автор фото, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Конституційного суду про скасування деяких норм антикорупційного законодавства змовою старих еліт проти президента і країни.

"Я точно знаю, що сьогоднішній демарш Конституційного Суду - це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти Президента і проти країни. Ніяк інакше. Конкретно проти", - ідеться у емоційній заяві пана Зеленського на його сторінці у Facebook.

"Як там кажуть - на Хелловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так співпало. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте", - написано в заяві, однак жодних прізвищ не названо.

Скандальне рішення про часткове скасування системи електронного декларування Конституційний суд ухвалив минулого тижня. Воно одразу викликало хвилю обурення у західних партнерів України.

Експерти заговорили про можливе припинення співпраці з МВФ та загрозу безвізовому режиму з ЄС, адже для цих речей електронне декларування є ключовою умовою.

Невдовзі після оприлюднення рішення КС Володимир Зеленський зібрав засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому жорстко розкритикував КС.

Він анонсував швидкі та адекватні кроки.

Того ж дня він направив депутатам проєкт закону, яким просто запропонував розпустити нинішній склад Конституційного суду та обрати новий.

Така пропозиція також викликала хвилю обурення - тепер вже у юристів, експертів з конституційного права та опозиції. Адже запропонована президентом процедура розпуску не передбачена законами та Конституцією України.